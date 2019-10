Liferay Digital Experience Conference reúne Google, PwC, Resultados Digitais, Vivo e Gartner para debate sobre experiência digital

SÃO PAULO, 1 de outubro de 2019 /PRNewswire/ -- A Liferay , empresa norte-americana fabricante de software de experiências digitais, traz ao Brasil o Liferay Digital Experience Conference (LDXC). Gartner, Google, Vivo, Resultados Digitais, PwC e a própria Liferay são as empresas confirmadas para debater o tema "A Experiência no Centro da Estratégia", dia 10 de outubro.

"Escolhemos esse tema porque mesmo os clientes mais fiéis podem desistir de uma marca após uma experiência negativa. As empresas precisam oferecer experiências excepcionais para clientes e também a todos seus stakeholders, como parceiros, funcionários e fornecedores para se manterem competitivas", afirma Emanuel Di Matteo, general manager da Liferay na América Latina e um dos palestrantes do evento.

A conferência é voltada para lideranças das áreas de marketing, TI e transformação digital. Alguns dos assuntos explorados serão: como experiências devem ser pensadas de pessoas para pessoas, casos de sucesso em transformação digital, o uso de inteligência artificial aplicada a negócios, práticas em customer success e o novo papel dos CIOs diante dos desafios do mercado.

Fórum Tech

A experiência digital também será debatida no Fórum Tech da Liferay. Especialistas, desenvolvedores e profissionais envolvidos na transformação digital terão a oportunidade de participar de talks sobre DevOps, soluções em nuvem, headless, analytics, e mais.

"No fórum tech vamos trazer nossa expertise de mais de 15 anos desenhando tecnologias para experiência digital. Discutiremos desafios como a personalização em escala, otimização de custos e tempo com a nuvem, e aceleração do time to market de produtos e serviços digitais", completou Di Matteo.

Serviço - Liferay Digital Experience Conference 2019

Data: 10/10/2019

Horário: 09h00 às 19h00

Local: Hotel Tivoli Mofarrej São Paulo - Alameda Santos, 1437

Valor dos Ingressos: de R$ 595,00 a R$ 700,00

Inscrições: http://bit.ly/2mG3mh7



Sobre a Liferay

A Liferay desenvolve software que permite a criação de ricas experiências digitais na web, em dispositivos móveis e outros canais. Nossa plataforma é open source, o que a possibilita maior inovação, confiabilidade e segurança. Através de soluções de negócio e tecnologia, a empresa visa causar um impacto positivo no mundo através dos negócios e da tecnologia. Centenas de organizações do setor financeiro, governo, seguros, varejo, manufatura e outras verticais de negócios usam Liferay.

