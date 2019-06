Liferay lança novas versões do Liferay DXP e Liferay Commerce

SÃO PAULO, 4 de junho de 2019 /PRNewswire/ -- Liferay, empresa americana que desenvolve software para criação de experiências digitais na web, dispositivos conectados e móveis, anunciou hoje o lançamento do Liferay DXP 7.2 e do Liferay Commerce 2.0. Desenvolvidos para atender às demandas dos times de negócios digitais que necessitam criar rapidamente experiências em diversos canais, as mais recentes versões do Liferay DXP e Liferay Commerce provém às empresas ferramentas de fácil utilização para personalização, reutilização e gerenciamento de conteúdo, combinadas com a flexibilidade da arquitetura de uma CMS desacoplada.

"A habilidade de entregar rapidamente ao cliente experiências digitais relevantes e personalizadas, em escala, nos mais diversos pontos de contato, se tornou um imperativo para o sucesso dos negócios", afirmou Ed Chung, Vice-Presidente de Produtos da Liferay. "À medida que os negócios buscam atender aos clientes em seus canais preferidos, entregas em headless se tornam cada vez mais importantes. O Liferay DXP 7.2 entrega as capacidades de um CMS headless para que as empresas tenham a flexibilidade de encontrar seus clientes nos canais ou dispositivos de sua preferência", completou.

Com o Liferay DXP 7.2, usuários corporativos são munidos para facilmente entregar experiências demandadas pelos clientes com funcionalidades como tags automáticas e personalização de experiência. O CMS headless permite às empresas criar conteúdo uma vez e reutilizar em diversos pontos de contato e dispositivos, buscando entregar experiências personalizadas rapidamente. O Liferay Commerce 2.0 traz essa funcionalidade para o comércio digital B2B com a primeira oferta de comércio digital construída para ser integrada com uma DXP. O lançamento mais recente do Liferay Commerce permite às organizações alavancar seu conteúdo para entregar experiências de compra únicas para cada cliente.

Sobre a Liferay:

A Liferay desenvolve software que permite a criação de experiências digitais na web, em dispositivos móveis e outros canais. Nossa plataforma é open source, o que a possibilita maior inovação, confiabilidade e segurança. Através de soluções de negócio e tecnologia, a empresa visa causar um impacto positivo no mundo. Centenas de organizações do setor financeiro, assistência médica, governo, seguros, varejo, manufatura e outras verticais de negócios usam Liferay. Para mais informações, visite: liferay.com

