Liferay obtiene la mejor valoración para dos de los tres casos de uso analizados en Gartner Critical Capabilities para DXP de 2021

SANTIAGO, 17 de febrero de 2021 /PRNewswire/ -- Liferay Inc. , proveedor de la plataforma Open Source líder para la creación de experiencias digitales web, móviles y para dispositivos conectados, ha anunciado hoy la obtención de las puntuaciones más altas para Experiencias de uso B2B y B2E en el informe de Gartner 'Capacidades Críticas para Plataformas de Experiencias Digitales*' de febrero de 2021.

En el informe, Gartner recomienda que los clientes "seleccionen una plataforma DXP adecuada para cumplir con el objetivo estratégico de impulsar la transformación digital a través de múltiples canales y casos de uso, siguiendo las mejores prácticas de Gartner a la hora de su elección". Liferay DXP proporciona capacidades líderes en la industria para casos de uso de experiencias B2B y B2E, que incluyen extensibilidad, gestión de contenido, servicios de gestión de cuentas, así como de control de acceso y seguridad, que capacitan a las organizaciones con las herramientas adecuadas para abordar las necesidades de sus clientes, partners y empleados de forma segura y consistente a través de todos los canales.

"Consideramos que este reconocimiento por parte de Gartner, como la propuesta mejor calificada para casos de uso de experiencias B2B y B2E por segundo año consecutivo, demuestra nuestra dedicación por la excelencia del producto", ha destacado Ed Chung, VP de Global Product Management de Liferay.

Leer el informe Capacidades Críticas de Gartner de 2021 para Plataformas de Experiencias Digitales: https://www.liferay.com/es/company/gartner/critical-capabilities

* Gartner "Critical Capabilities for Digital Experience Platforms" por Irina Guseva, Mick MacComascaigh, Mike Lowndes, 2 de febrero de 2021.

Gartner no respalda a ningún vendedor, producto o servicio mostrado en estas publicaciones de investigación, y no aconseja a los usuarios de tecnología que seleccionen solo a los vendedores con las calificaciones más altas u otro tipo de valoraciones. Las publicaciones de investigación de Gartner incluyen las opiniones de la organización de investigación de Gartner, y no deben interpretarse como hechos constatados. Gartner se exime de todas las garantías relacionadas con esta investigación, ya sean expresas o implícitas, incluidas las garantías de comerciabilidad o idoneidad para un propósito determinado.

Acerca de Liferay

Liferay ayuda a las organizaciones a resolver sus desafíos digitales a través de soluciones omnicanales reales como: intranets, portales, commerce y soluciones de integración. Nuestra plataforma es open source, lo que hace posible una mayor fiabilidad, innovación y seguridad. Liferay: Una plataforma. Infinitas Soluciones.

