LifeSpan Vision Ventures инвестирует в компанию NaNotics

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LifeSpan Vision Ventures

31 Oct, 2023, 13:22 ET

НОРУОЛК, штат Коннектикут, 31 октября 2023 г. /PRNewswire/ -- Компания LifeSpan Vision Ventures, областью специализации которой являются инвестиции в биотехнологии долголетия, сегодня объявила о вложении средств в NaNotics LLC. Эта компания, занимающаяся биофармацевтическими разработками на доклинической стадии, находится в процессе создания NaNots™ — новых субтрактивных (абсорбирующих) наночастиц, механизм действия которых основан на захвате и элиминировании из кровотока патогенных молекул. NaNots™ отличаются от традиционных препаратов своей способностью разрушать растворимые мишени, не взаимодействуя с мембранными формами тех же мишеней, на что не способны обычные лекарства.

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LifeSpan Vision Ventures Invests in NaNotics
LifeSpan Vision Ventures Invests in NaNotics

Компания создает линейку препаратов на основе NaNots для применения в качестве маркеров для выявления опухолевых и воспалительных процессов, сопровождающих множество заболеваний, работая над решением существенных и не удовлетворенных до сих пор медицинских потребностей. Кроме того, компания объявила о сотрудничестве с онкологическим центром Mass General Cancer Clinic, расположенным на территории клиники Mass General Hospital, и клиникой Мейо (Mayo Clinic) для дальнейшего совершенствования своей таргетной противоопухолевой терапии.

Гарри Робб (Harry Robb), аналитик LifeSpan Vision Ventures, прокомментировал событие так: «В рамках нашей первой инвестиции в наномедицину мы сотрудничаем с NaNotics — биофармацевтической компанией из Калифорнии, которая работает над технологией разрушения и выведения из кровотока растворимых молекулярных мишеней для лечения целого ряда заболеваний, а в перспективе — и для борьбы со старением. Фундамент компании составляет преданная своему делу, опытная команда специалистов, которая ставит своей целью способствовать смещению поля зрения медицины с клеточного на сигнальный уровень. Это открывает захватывающие возможности для расширения выбора методов лечения, и мы видим огромный потенциал в создаваемых ими революционных методах терапии, способных оказать значительное влияние на результаты лечения пациентов».

Лу Хоторн (Lou Hawthorne), генеральный директор компании NaNotics и изобретатель наночастиц NaNots, отметил: «Lifespan Vision Ventures — идеальный инвестор для нас, и не только как источник капитала. У них есть понимание, что старение может быть обусловлено растворимыми факторами, которые также вызывают или провоцируют развитие заболеваний, признанных FDA, и что частицы NaNots могут стать оружием в борьбе с обоими этими процессами. Это создает реальную основу для одобрения FDA терапевтической платформы, направленной на борьбу со старением, которое FDA отказывается признать заболеванием. Мы с волнением ждем начала сотрудничества с Lifespan Vision Ventures по разработке и выводу на рынок терапевтических препаратов для лечения болезней и продления здоровой жизни всех людей».

О компании NaNotics LLC 
NaNotics LLC — это компания, занимающаяся фармацевтическими разработками на доклинической стадии, с головным офисом в Милл-Вэлли (Mill Valley), штат Калифорния. Компания создает линейку препаратов на основе NaNots™ против целого ряда онкологических и воспалительных заболеваний, работая над решением существенных и не удовлетворенных до сих пор медицинских потребностей.

За дополнительной информацией обращайтесь на веб-сайт https://www.nanotics.com/
Контакты: Сонг Шрайбер (Song Schreiber), финансовый директор: [email protected]

О компании LifeSpan Vision Ventures 
LifeSpan Vision Ventures — это перспективная венчурная компания, специализирующаяся на инвестициях в индустрию борьбы со старением и продления долголетия. Мы видим свою миссию в поддержке и ускорении разработки инновационных методов лечения, которые продлевают здоровую жизнь, повышают качество жизни людей по мере их старения и решают проблемы, связанные со старением. За счет стратегического партнерства и инвестиций мы стремимся создать будущее, в котором люди будут встречать старение, полные жизненной энергии, жизнестойкости и безграничных возможностей.

За дополнительной информации о компании LifeSpan Vision Ventures обращайтесь на веб-сайт https://www.lifespanvisionventures.com/.

Контакты: Гарри Робб (Harry Robb)
моб. телефон: +44 7795042764
[email protected]

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2259807/LifeSpan_Vision_Ventures_Invests_in_NaNotics.jpg

SOURCE LifeSpan Vision Ventures

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