LifeSpan Vision Ventures investe na NaNotics

NORWALK, Connecticut, 30 de outubro de 2023 /PRNewswire/ -- LifeSpan Vision Ventures, uma empresa de investimentos dedicada à biotecnologia da longevidade, anunciou hoje um investimento na NaNotics LLC. Esta empresa biofarmacêutica em estágio pré-clínico está desenvolvendo NaNots™, novas nanopartículas subtrativas que tratam doenças capturando e eliminando moléculas patogênicas do sangue. As NaNots™ diferem das terapias medicamentosas tradicionais em sua capacidade de esgotar alvos solúveis sem interagir com as formas de membrana do mesmo alvo, um feito que normalmente está além do alcance dos medicamentos convencionais.

A empresa está desenvolvendo um pipeline de NaNots direcionados a marcadores oncológicos e inflamatórios associados a diversas doenças que apresentam necessidades médicas substanciais não atendidas. Além disso, anunciaram colaborações de pesquisa com a Mass General Cancer Clinic, situada no Mass General Hospital, e com a Mayo Clinic para aprimorar ainda mais suas terapias para alvos oncológicos específicos.

Harry Robb, analista da LifeSpan Vision Ventures, comentou: "Com nosso primeiro investimento no campo da nanomedicina, estamos fazendo parceria com a NaNotics, uma empresa biofarmacêutica sediada na Califórnia com a visão de esgotar os alvos solúveis do sangue para tratar uma série de doenças - e potencialmente também o envelhecimento. A empresa conta com o apoio de uma equipe dedicada e altamente experiente que está comprometida em liderar uma mudança na medicina, passando de um foco baseado em células para um foco baseado em sinais. Isso representa uma oportunidade empolgante de expandir as opções de tratamento e vemos um grande potencial para que suas terapias transformadoras tenham um impacto significativo nos resultados dos pacientes".

Lou Hawthorne, CEO da NaNotics e inventor da NaNots, comentou: "A Lifespan Vision Ventures é uma investidora ideal para nós, por razões que vão além do capital. Eles entendem que o envelhecimento é potencialmente impulsionado por fatores solúveis que também impulsionam ou permitem doenças reconhecidas pela FDA e que a NaNots pode, portanto, tratar de ambos. Isso oferece um caminho viável de aprovação da FDA para que uma plataforma terapêutica aborde o envelhecimento — que a FDA não reconhece como uma doença. Esperamos colaborar com a Lifespan Vision Ventures para desenvolver e comercializar produtos terapêuticos para o tratamento de doenças e ampliar a vida saudável de todas as pessoas".

Sobre a NaNotics LLC

NaNotics LLC é uma empresa de estágio pré-clínico com sede em Mill Valley, Califórnia. A empresa está desenvolvendo um pipeline do NaNots™ contra uma gama de alvos oncológicos e inflamatórios que impulsionam várias doenças, o que representa uma necessidade médica significativa ainda não atendida.

Para mais informações, acesse https://www.nanotics.com/

Contato: Song Schreiber, CFO: [email protected]

Sobre a LifeSpan Vision Ventures

A LifeSpan Vision Ventures é uma empresa de capital de risco com visão de futuro, especializada em investimentos na área de envelhecimento e longevidade. Nossa missão é apoiar e acelerar o desenvolvimento de terapias inovadoras que prolonguem o tempo de vida, melhorem a qualidade de vida dos indivíduos à medida que envelhecem e abordam os desafios relacionados à idade. Por meio de parcerias estratégicas e investimentos, nosso objetivo é moldar um futuro em que o envelhecimento seja acompanhado de vitalidade, resiliência e possibilidades infinitas.

Para mais informações sobre a LifeSpan Vision Ventures, acesse https://www.lifespanvisionventures.com/.

CONTATO: Harry Robb

Cel.: +44 7795042764

[email protected]

FONTE LifeSpan Vision Ventures

