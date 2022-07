LIFTE H2 et Burckhardt Compression annoncent leur collaboration pour les projets d'hydrogène

La combinaison des services de développement de produits et de projets de LIFTE H2 avec la technologie et la capacité de service globale de Burckhardt Compression offre une valeur ajoutée différenciée à long terme et intégrée pour nos clients.

LIFTE H2 met en œuvre des feuilles de route avancées de produits et services, en coordination avec une campagne de projets d'infrastructure et un modèle d'affaires collaboratif qui offrent aux entreprises partenaires un plus haut degré de contrôle sur leurs futurs besoins en énergie à faible émission carbone. Associé à la technologie exceptionnelle de Burckhardt Compression en matière de compresseurs d'exportation à haute pression et à haut débit, un niveau différencié de performance, de fiabilité et de coût de l'infrastructure est déployé dans des applications difficiles à décarboner, faisant progresser l'industrie vers l'adoption massive de l'hydrogène sur le marché.

Afin de gérer la complexité de la maturation des performances et de la fiabilité au niveau de la chaîne d'approvisionnement, LIFTE H2 a développé la plateforme numérique la plus avancée de l'industrie de l'hydrogène pour la gestion de performance des actifs. Afin d'accroître la valeur de cette plateforme, Burckhardt Compression a ajouté à l'ensemble de son offre de services son expertise en matière d'actifs, sa surveillance des machines et ses capacités de maintenance.

Burckhardt Compression a acquis une vaste expérience et un savoir-faire dans les solutions de compression d'hydrogène au cours des dernières décennies. Il développe de manière continue sa technologie de compression pour les applications d'énergie et de mobilité. Avec plus de 178 ans d'histoire, Burckhardt Compression maintient une offre mondiale de fabrication et de services, fournit de nouvelles solutions de compression et soutient ses clients avec une gamme complète de services tout au long du cycle de vie.

À propos de Burckhardt Compression

Burckhardt Compression est le leader mondial des systèmes de compresseurs alternatifs, et le seul fabricant et fournisseur de services couvrant une gamme complète de technologies et de services de compresseurs alternatifs. Ses systèmes de compression personnalisés sont utilisés dans les secteurs de la collecte et du traitement du gaz, du transport et du stockage du gaz, des raffineries, de la chimie, de la pétrochimie ainsi que dans les secteurs du gaz industriel, de la mobilité hydrogène et de l'énergie. La technologie de pointe de Burckhardt Compression, son large portefeuille de composants pour compresseurs et sa gamme complète de services aident les clients du monde entier à trouver la solution adéquate pour leurs systèmes de compresseurs alternatifs. Depuis 1844, sa main-d'œuvre hautement qualifiée a conçu des solutions supérieures et sert de référence dans l'industrie de la compression des gaz.

À propos de LIFTE H2

LIFTE H2 a été fondée en avril 2021, pour fournir une infrastructure d'hydrogène à cycle de vie complet et des solutions de développement de produits aux entreprises énergivores qui souhaitent reprendre le contrôle de leurs besoins énergétiques difficiles à décarboner. LIFTE H2 atteint son but en développant, livrant et exploitant des chaînes d'approvisionnement en hydrogène de nouvelle génération qui offrent un coût, une fiabilité, une performance et une sécurité qui s'adaptent à un écosystème complet de technologies et de services. LIFTE H2 possède une expertise approfondie dans le domaine de l'hydrogène et a fait ses preuves dans le développement de produits et de projets de pointe sur le marché de l'hydrogène.

