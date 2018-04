Light Guide Systems ouvre un siège européen apportant une technologie de réalité augmentée

Les nouvelles installations se trouvent au Londýnská 730/59, 120 00 Praha 2 à Prague en République tchèque et elles vont servir de base aux opérations européennes de l'équipe des ingénieurs d'OPS Solutions. Elles constitueront un point de lancement destiné à l'expansion des ventes et partenariats d'entreprise avec des sociétés situées au Royaume-Uni, en France, en Allemagne et au-delà.

« Nous connaissons depuis plusieurs années une augmentation de la demande pour notre technologie de réalité augmentée de la part d'usines sur l'ensemble de l'Europe et de l'Asie, » a commenté Ryznar. « Le moment est venu d'étendre davantage notre présence mondiale afin de devenir un élément permanent du paysage usinier en Europe. Nous avons hâte d'accroître nos partenariats avec des industriels prépondérants autour du globe afin de rendre les planchers des usines plus intelligents et plus sûrs grâce à notre technologie. »

Light Guide Systems Classic contribue à réduire les erreurs et à améliorer les processus de fabrication et d'assemblage. Pour cela, il projette un « canevas » numérique d'exploitation directement à la surface de n'importe quel plan de travail en fournissant des messages audio et visuels de conseil, rythme et direction. Light Guide Systems Pro porte l'outil à un niveau supérieur en incorporant son logiciel en propriété exclusive à la plateforme HP PC compacte Sprout Pro offrant un ensemble qui est portable, souple et abordable.

Les installations de Light Guide Systems Europe sont ouvertes et fonctionnelles. Elles ont recours à un personnel local à même de fournir des démonstrations de la technologie. Les systèmes de Light Guide sont actuellement disponibles dans le monde entier. Visitez www.lightguidesys.eu pour davantage d'informations.

Light Guide Systems, Light Guide Medical et OPS Solutions ont créé les produits brevetés Light Guide Systems Pro™ et Light Guide Systems Classic™ faisant appel à des logiciels en propriété exclusive et des systèmes pour projecteurs de haute puissance pour guider et confirmer l'exécution de tâches complexes. De l'assemblage au contrôle qualité et à la formation, la technologie de Light Guide System assure la visualisation, la traçabilité et la flexibilité exigées par les compagnies de premier plan dans le monde entier. Les industries clés englobent l'aérospatiale, l'agriculture, l'automobile, l'énergie, le matériel lourd et la médecine. Light Guide System a son siège à Wixom dans le Michigan et occupe désormais une position en République tchèque. En apprendre davantage sur www.lightguidesys.com ou www.lightguidesys.eu.

