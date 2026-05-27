Lightera et Nokia annoncent leur collaboration pour accélérer l'adoption des réseaux locaux optiques en Europe

LONDRES, BERLIN, MADRID et LISBONNE, Portugal, 27 mai 2026 /PRNewswire/ -- Lightera et Nokia ont annoncé aujourd'hui une collaboration visant à étendre l'adoption de solutions LAN optiques pour les entreprises à travers l'Europe. S'appuyant sur le succès de leur partenariat dans d'autres régions, la collaboration s'étend désormais au marché européen.

Via cette coopération, Lightera combinera son expertise en matière d'infrastructure optique passive avec la technologie PON avancée de Nokia pour fournir des solutions LAN optiques haute performance qui aideront les entreprises à moderniser leur infrastructure de connectivité et à se préparer pour l'avenir.

Basé sur la technologie avancée de la fibre optique, le LAN optique offre des vitesses plus élevées, une meilleure sécurité et une plus grande fiabilité. Au niveau mondial, Lightera a déjà déployé des solutions LAN optiques pour des entreprises clientes dans des secteurs tels que l'hôtellerie, l'éducation, la fabrication, les soins de santé et le commerce de détail.

Également connue sous le nom de LAN optique passif (POL –Passive Optical LAN), cette architecture remplace les réseaux traditionnels à base de cuivre et de commutateurs par une solution plus évolutive et prête pour l'avenir, offrant une consommation d'énergie réduite, une sécurité accrue, une plus grande évolutivité et un coût total de possession jusqu'à 50 % inférieur.

Dans le cadre de cette collaboration, Lightera intégrera ses solutions d'infrastructure optique passive aux technologies GPON, XGS-PON et 25G-PON de Nokia. La solution intégrée des deux entreprises comprendra des services d'assistance de bout en bout, notamment du conseil avant-vente, des services de lancement opérationnel, ainsi qu'un support technique et des formations disponibles 24 h/24 et 7 j/7.

En travaillant avec son écosystème d'intégrateurs et de partenaires de distribution, Lightera vise à accélérer l'adoption du LAN optique en Europe et à fournir aux entreprises une alternative plus efficace et plus durable aux architectures réseau traditionnelles.

« Le LAN optique est une extension naturelle de notre stratégie visant à fournir des solutions de connectivité haute performance et évolutives pour les environnements d'entreprise », a déclaré Edmond Ayvazian, développeur d'affaires chez Lightera. « Alors que les applications pilotées par l'IA continuent d'augmenter les exigences en matière de réseau, les entreprises ont besoin d'une infrastructure capable d'offrir une bande passante plus élevée, une latence plus faible et une plus grande fiabilité. Notre collaboration avec Nokia réunit l'infrastructure passive et les technologies PON avancées pour répondre à ces besoins en constante évolution. »

« Alors que les charges de travail pilotées par l'IA continuent de remodeler les exigences en matière de réseau, les entreprises ont besoin d'une infrastructure construite pour une nouvelle ère de connectivité sécurisée, déterministe et efficace. Il s'agit d'un changement d'architecture, et non d'une simple mise à jour technologique », a déclaré Sylvain Rajaud, vice-président et responsable de la gestion des ventes aux partenaires pour l'Europe chez Nokia. « Grâce à notre collaboration avec Lightera, nous associons une technologie fibre avancée à une solide expertise en matière d'infrastructure afin d'aider les organisations dans toute l'Europe à moderniser leurs environnements LAN avec des solutions évolutives, fiables et prêtes à répondre aux exigences futures en matière de numérique. »

À propos du LAN optique

Le LAN optique est une architecture réseau basée sur la fibre conçue pour prendre en charge des applications d'entreprise à haute capacité. Il réduit considérablement la quantité d'équipements actifs, le câblage et l'espace physique requis. Parmi les principaux avantages, citons la réduction de la consommation d'énergie, la diminution de l'utilisation de matières plastiques et l'allongement de la durée de vie de l'infrastructure, le renforcement de la sécurité et la simplification de la gestion du réseau, un déploiement plus aisé dans les bâtiments historiques ou les environnements complexes, une plus grande portée à partir d'une salle technologique centrale et une base prête pour les applications à large bande passante.

À propos de Lightera

Lightera est un leader mondial de la fibre optique et des solutions de connectivité. Forts d'un héritage d'expertise en science optique, nous fournissons des solutions haute performance qui permettent des connexions plus rapides, plus fiables et plus durables pour les entreprises, les communautés et les industries du monde entier.

Avec un siège opérationnel à Norcross, en Géorgie, aux États-Unis, Lightera sert des clients dans les secteurs des télécommunications, des entreprises, de l'industrie, de l'IA générative, des centres de données, de la 5G/6G, des services publics, du médical, de l'aérospatial, de la défense et des technologies de détection.

Lightera fait partie du groupe Furukawa Electric, pionnier dans le développement de la prochaine génération d'infrastructures grâce à des solutions intégrées en matière de connectivité, d'information, d'énergie et de mobilité, afin de créer un monde sûr, pacifique et durable.

Veuillez consulter le site www.Lightera.com

À propos de Nokia

Nokia est un leader mondial de la connectivité pour l'ère de l'IA. Forts d'une expertise dans les réseaux fixes, mobiles et de transport, nous faisons progresser la connectivité pour bâtir un monde plus sûr et plus durable.

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