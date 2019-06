Lightyear apresenta o primeiro carro solar de longo alcance do mundo

A Lightyear foi fundada em 2016 por ex-alunos do Solar Team Eindhoven, que ganharam o Desafio Solar Mundial Bridgestone. Desde sua criação, a Lightyear recebeu prêmios, subsídios e apoio de investidores-chave. Isso permitiu que desenvolvessem um protótipo do primeiro carro solar de longo alcance em apenas dois anos. O Lightyear One foi projetado para otimizar eficiência e segurança. Possui uma bateria mais duradoura do que os concorrentes e carrega sempre que está sob o sol.

"A mudança climática é um acontecimento tão assustador que é quase paralisante", observou Hoefsloot. "Decidimos fazer o oposto; como engenheiros, acreditávamos que poderíamos fazer alguma coisa. O Lightyear One representa uma oportunidade para melhorar a mobilidade."

E isso é apenas o começo. "Como a nova tecnologia tem um alto custo unitário, precisamos começar em um mercado exclusivo. Os próximos modelos que planejamos desenvolver terão um preço de compra significativamente menor. Além disso, modelos futuros serão fornecidos a frotas de carros autônomas e compartilhadas, para que o preço de compra possa ser dividido entre um grande grupo de usuários. Combinado com os baixos custos operacionais do veículo, pretendemos fornecer mobilidade premium por um preço baixo por quilômetro."



A missão da Lightyear é tornar a mobilidade limpa disponível para todo mundo, em todos os lugares. A Lightyear desenvolve carros elétricos com design eficiente em termos de energia e células solares integradas. Os motoristas podem andar por até 20 mil quilômetros por ano sob o sol, dependendo do clima. A empresa de rápido crescimento foi fundada em 2016 e agora tem mais de 100 funcionários. A equipe é uma mistura de jovens talentos e pessoas com experiência na indústria automotiva, incluindo ex-funcionários da Tesla e da Ferrari. A Lightyear também abriu sua própria unidade de produção em Helmond. Em menos de dois anos, a empresa conseguiu mais de 20 milhões de euros de reservas, investimentos e subsídios. Foram premiados com o CES Climate Change Innovator, finalista do Postcode Lottery Green Challenge e, recentemente, a Lightyear recebeu financiamento do programa de pesquisa e inovação Horizon 2020 da União Europeia sob o contrato de subsídio No 848620. www.lightyear.one

