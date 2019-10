LiiV adquire a Telmar para dar vida à inteligência criativa

Empresa controladora da líder em conteúdo visual Splashlight adiciona percepções inteligentes da mídia, acionadas por dados, para expandir as ofertas de ferramentas sofisticadas de marketing

NOVA YORK, 10 de outubro de 2019 /PRNewswire/ -- A LiiV™, empresa controladora formada pelos proprietários da Splashlight, anunciou a aquisição da Telmar ™ , empresa de percepções inteligentes da mídia, com um histórico de 51 anos e 25.000 usuários no mundo.

A combinação da Splashlight com a Telmar irá disponibilizar no mercado a nova disciplina da inteligência criativa, que é uma maneira revolucionária de coletar dados de campanhas criativas e de fornecer aos profissionais de marketing um entendimento significativo de seu público-alvo, sem invadir privacidades pessoais.

"A LiiV foi inspirada por uma visão de inteligência criativa, que até agora era posta em prática através da Splashlight apenas", disse o fundador da LiiV e presidente-executivo da Splashlight e Telmar, James Ingram. "A Telmar é outro componente fundamental do plano de ação da inteligência criativa. Seu domínio de correntes variadas de dados do público-alvo é essencial para promover o sucesso comercial e criativo para mais de 700 clientes e para uma nova geração de profissionais de marketing.

"Na Telmar, somos conhecidos como uma parceira confiável, com métodos práticos, das maiores agências, marcas e editoras", disse o vice-presidente sênior da Telmar, Corey Panno. "Como parte da LiiV, esperamos aplicar nossa expertise em planejamento de mídia e mineração de percepções para ajudar os profissionais de marketing a enfrentar melhor um novo conjunto de desafios".

Operando sob a mesma gestão, a Splashlight e a Telmar disponibilizam a solução mais completa e coerente ao mercado. A tecnologia de inteligência criativa mede a reação dos consumidores a imagens, de uma maneira que ajuda as marcas a atingir os alvos certos e criar campanhas para públicos-alvo específicos.

Mais que isso, a inteligência criativa é um componente fundamental da emergente ciência da antropologia digital, proporcionando aos pesquisadores uma maneira não invasiva de estudar como vivemos, trabalhamos e nos divertimos.

O mundo precisa desesperadamente de novas invenções, para ajudar os tomadores de decisão a entender a vida digital e sua conexão com a vida física. Através da antropologia digital, a LiiV disponibiliza novas maneiras de entender a realidade de nossas formas de viver hoje, de criação de identidades e de nos socializamos, ao mesmo tempo que mantemos nossa privacidade pessoal. Isso cria uma percepção mais profunda sobre como os consumidores lidam com conteúdo visual e mensagens de marcas, ao levar em conta um conjunto maior de pontos de referência no âmbito do comportamento humano.

"A formação da LiiV é incrivelmente significativa para nós, não apenas como empresa, mas pelo que ela pode fazer por profissionais criativos no mundo. Queremos oferecer melhores maneiras de entender as pessoas, seus comportamentos e o que as fazem prosperar", disse o fundador da LiiV, cofundador da Splashlight e presidente do conselho da Telmar, Benoit Lagarde. "Estamos começando com essas duas empresas, mas essas são apenas as primeiras conexões na interseção, em rápida evolução, da tecnologia, criatividade e ciências humanas, que formam o campo de antropologia digital".

Sobre a LiiV

A Splashlight Holding LLC, com o nome comercial LiiV, é uma empresa holding, fundada para habilitar a inteligência criativa através da promoção, ideias inovadoras, parcerias acadêmicas e plataformas tecnológicas. Fundada por James Ingram e Benoit Lagarde, apoiada pela Boathouse Capital e liderada por uma equipe de gestão de classe mundial, a LiiV investe e desenvolve organizações avançadas e estratégicas, que se posicionam na interseção da tecnologia, criatividade e ciências humanas. Para obter mais informações sobre a LiiV e suas subsidiárias, visite LiiV.com.

Sobre a Telmar

O Telmar Group Inc. é a maior provedora independente do mundo de soluções de definição de alvos estratégicos e planejamento de mídia para anunciantes, profissionais de marketing, agências, empresas de mídia e fornecedoras de dados. Mais de 25.000 usuários, em 100 países, são apoiados pelo histórico de 51 anos da Telmar de fornecer inovações em soluções agnósticas de dados, para analisar milhares de conjuntos de dados dos consumidores e da mídia, para avaliar mercados-alvo, público-alvo, alcance e frequência e desempenho de mídia.

