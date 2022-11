L'ILE D'ELBE OFFRE « L'EXPÉRIENCE NAPOLEON » À PARTIR DE L'ANNÉE 2023

ELBE, Italie, 4 novembre 2022 /PRNewswire/ -- L'île d'Elbe, l'île de Napoléon Bonaparte, lance « Napoleon Experience » : une nouvelle série d'expériences de voyage touristiques expérientielles qui permettront aux visiteurs de remonter 200 ans en arrière, lorsque le grand Bonaparte corse régnait sur l'île d'Elbe.

« Napoleon Experience » prendra son envol en 2023, permettant aux visiteurs de profiter d'un séjour complet autour du thème napoléonien, grâce à une expérience de voyage unique qui mêle culture, gastronomie et vin, nature, folklore et, bien sûr, mer et détente.

Elba Island, the island of Napoleon Bonaparte, launches "Napoleon Experience": a new series of experiential travel experiences that will allow visitors to go back 200 years when the great Bonaparte ruled over the Island. Immerse yourself in the atmosphere of the epoch to feel like an Emperor: taking off in 2023, "Napoleon Experience" will allow visitors to enjoy an all-around holiday in a Napoleonic key, thanks to unique experiences mixing culture, food and wine, nature, folklore, sea and relax.

Vous aurez l'impression de voyager dans le temps, à l'époque où l'empereur dirigeait la capitale de l'archipel toscan. Napoléon était un grand innovateur qui a contribué de manière décisive à faire de l'île d'Elbe un lieu moderne pour l'époque, avec des mesures qui font aujourd'hui encore partie de sa culture.

« Napoleon Experience » plongera les visiteurs dans l'atmosphère de l'époque : ils pourront vivre l'effervescence des grandes fêtes où Pauline, la sœur de l'empereur, était admirée, dîner à leur table et goûter le vin Aleatico que Napoléon aimait tant, se promener le long des routes qui regardent toujours vers sa Corse natale, découvrir comment les gens vivaient entourés d'un artisanat raffiné et de minéraux précieux extraits du ventre de l'île, et bien plus encore.

Le nouveau projet débutera en 2023 et durera sept semaines de mai à septembre, une semaine pour chaque municipalité de l'île d'Elbe. Les plans de voyage seront présentés prochainement et proposent diverses expériences parmi lesquelles les visiteurs seront libres de choisir, créant ainsi leurs vacances napoléoniennes uniques.

« Napoleon Experience » est le résultat d'un partenariat entre les secteurs public et privé : un mécanisme vertueux qui permet de construire des initiatives touristiques innovantes et de projeter l'île d'Elbe dans le futur.

Elbe a accueilli l'empereur pendant dix mois. Une période aussi courte qu'intense qui a profondément affecté la vie du peuple et ses signes sont encore évidents aujourd'hui. Son débarquement a eu lieu le 4 mai 1814 à Portoferraio, où il est encore possible de voir l'endroit où le premier empereur français a posé le pied. De ce moment jusqu'au 27 février 1815, la vie de la communauté d'Elbe a été bouleversée par la présence de Napoléon et ses traces sont encore partout. Parmi eux, le drapeau symbole d'Elbe, qui présente trois abeilles dorées sur une bande rouge sur un champ blanc.

Pour vous plonger dans l'époque de Napoléon, jetez un coup d'œil à cette vidéo : https://bit.ly/3WrmV8H .

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1937525/Elba_Island_Experience.jpg

SOURCE Elba Island