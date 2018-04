L'Illinois : 1 État, 200 ans, 4 présidents

Les visiteurs de l'Illinois voulant suivre les pas d'Abraham Lincoln ont devant eux beaucoup de choix. La bibliothèque présidentielle – musée Abraham Lincoln de Springfield offre un moyen divertissant d'en apprendre davantage sur le célèbre président. Cet ensemble met en lumière une exposition inoubliable sur la vie du 16e président. En entrant dans la maison où il est né, les visiteurs peuvent découvrir son époque à Springfield, le voir engagé dans des débats politiques et le suivre durant sa présidence jusqu'à son assassinat.

Dans le cadre du bicentenaire de l'État des plaines, l'exposition intitulée « De l'Illinois jusqu'à la Maison-Blanche : Lincoln, Grant, Reagan, Obama » rend hommage à ces quatre présidents et Premières dames des États-Unis. Elle raconte comment ils ont modelé leur pays et fait le récit des épreuves rencontrées sur un tel parcours. Les objets exposés rassemblent des documents historiques et des pièces uniques comme l'annuaire du lycée de Dixon où a étudié Ronald Reagan, la table autour de laquelle Ulysses Grant et le général Robert Lee ont débattu de stratégies durant la Guerre civile, une copie originale du discours de Barack Obama marquant le 50e anniversaire des Marches de Selma à Montgomery lors du mouvement américain pour les droits civiques, et le propre carnet de poche présidentiel de Lincoln.

Tous les artefacts proviennent de prêts émanant de collections privées et d'instituts, en particulier l'U.S. Grant State Historic Site (site historique de la résidence d'État d'Ulysses S. Grant), la bibliothèque présidentielle Ronald Reagan, la bibliothèque présidentielle Barack Obama, la Galerie nationale des portraits et le Musée d'histoire de Chicago. L'exposition à la bibliothèque présidentielle - musée Abraham Lincoln dure jusqu'à la fin de l'année 2018 et mérite vraiment une visite. Alan Lowe, directeur du Musée, fait observer : « L'Illinois a façonné ces quatre leaders de façon grandiose, et inversement : sans eux, l'Illinois et le pays tout entier ne seraient pas les mêmes. »

Des médias interactifs accompagnent les éléments exposés au musée. Celui-ci est ouvert chaque jour de 9 h 00 à 17 h 00. L'exposition « De l'Illinois jusqu'à la Maison-Blanche » dure jusqu'au 30 décembre.

http://www.alplm.org

Deborah Theis, Christine Hobler

Illinois Tourism Bureau (Bureau du tourisme de l'IIlinois)

a/s Wiechmann Tourism Service GmbH

Scheidswaldstrasse 73

60385 Frankfurt

tél. : (069) 25538-280 fax: (069) 25538-100

courriel : illinois@wiechmann.de

site web : www.enjoyillinois.de

SOURCE The Illinois Office of Tourism

Related Links

http://www.enjoyillinois.com

https://timezoneone.com