Lilly reúne reumatologistas do Brasil e do exterior para falar sobre as dores visíveis e invisíveis dos pacientes

Farmacêutica marcará presença no XL Congresso Brasileiro de Reumatologia, em outubro, com a participação de renomados especialistas nacionais e internacionais, que abordarão o impacto da dor na vida dos pacientes reumatológicos, além das inovações no tratamento

SÃO PAULO, 3 de outubro de 2023 /PRNewswire/ -- A Eli Lilly do Brasil participará da 40ª edição do Congresso Brasileiro de Reumatologia – o maior da especialidade na América Latina – que será realizado entre os dias 04 e 07 de outubro, no Centro de Convenções de Goiânia (GO), e é organizado pela Sociedade Brasileira de Reumatologia (SBR). A farmacêutica marcará presença com simpósios e com o evento médico-científico Conexão Reuma.

A dor, sintoma tão conhecido pelos pacientes reumatológicos e que merece ser cada vez mais estudado e debatido, será o condutor da participação da Lilly no congresso. O estande, por exemplo, foi especialmente construído para representar visualmente os desafios enfrentados pelos pacientes reumatológicos: cordas amarradas com muitos nós, que vão se soltando ao longo dos dias, até não restar nenhum, representando um dos principais atributos dos medicamentos do portifólio Lilly para doenças reumatológicas imunomediadas, que apresentaram melhora no controle da dor de forma rápida e prolongada ao longo dos estudos clínicos.1, 2, 3, 4

Em seu estande, a Lilly receberá convidados para discussões e ministrará dois simpósios satélites, um no dia 05 e outro no dia 06 de outubro. A empresa vai também realizar o Conexão Reuma, evento para que os médicos, no final do dia, se reúnam para um debate. A conversa contará com a participação de reumatologistas de renome nacional e internacional.

"Nossa presença no XL Congresso Brasileiro de Reumatologia reafirma nosso compromisso com Pesquisa e Desenvolvimento e é uma oportunidade de reforçarmos com a comunidade médica as inovações da Lilly, que trabalha para ajudar os profissionais a cuidar melhor da saúde de seus pacientes", afirma Luiz André Magno, diretor médico da Lilly.

No segundo dia de evento, o simpósio "Especificidades do sexo feminino nas espondiloartrites: o que Taltz pode fazer por essas pacientes?" 5 marcará o início da programação cientifica da Lilly no congresso e contará com a participação internacional da Dra. Grace C. Wright, referência em promover a educação das mulheres na reumatologia e em defender o acesso a cuidados de saúde dos pacientes com doenças reumáticas. A médica abordará a temática feminina nas doenças como artrite psoriásica e espondilite anquilosante. O simpósio será moderado pela Dra. Claudia Marques, médica reumatologista da Universidade Federal de Pernambuco.

Ainda no dia 05, no Conexão Reuma, a Lilly traz o tema "Dor em doenças imunomediadas: tornando o invisível, visível", conversa que será conduzida pela Dra. Licia Mota, médica reumatologista do Hospital Universitário de Brasília (HUB), coordenadora da Coorte Brasília de Artrite Reumatoide e da Comissão de Artrite Reumatoide da Sociedade Brasileira de Reumatologia e diretora científica da Sociedade de Reumatologia de Brasília.

"A dor é uma manifestação comum e que tem múltiplas causas. Pode estar relacionada à inflamação que as doenças reumatológicas causam, mas também tem outros componentes, como o sofrimento emocional vindo da dificuldade de viver com uma doença crônica e de não ser compreendido, por exemplo. Uma inflamação é visível, mas esse outro sofrimento que só o paciente pode relatar, não é. Queremos tornar visível essa dor invisível, buscando mais empatia", explica a Dra. Licia. Participam também do seminário o Dr. Alexandre Sepriano, médico reumatologista da Universidade Nova de Lisboa, e a Dra. Grace C. Wright.

Para encerrar a programação científica, no dia 06, a Lilly oferece o simpósio "Xeque-mate: como baricitinibe pode ser uma peça estratégica para alcançar a remissão da artrite reumatoide" 6, que, além da Dra. Licia Mota, contará com a participação do Dr. Alexandre Sepriano e do Dr. Charlles Heldan, médico reumatologista da Universidade Federal de São Paulo.

O XL Congresso Brasileiro de Reumatologia contará com uma extensa programação científica com cursos, mesas redondas, conferências, simpósios, sessão de temas livres debatendo os principais temas da especialidade, além de encontro de pacientes, atividades culturais e premiações aos trabalhos e pesquisas mais expressivos sobre a reumatologia no país, na atualidade.

Além de reunir profissionais renomados do setor do Brasil, o Congresso também contará com palestrantes internacionais vindos de países como Estados Unidos, França, Canadá, Uruguai, Austrália, Paraguai e Itália, que discutirão os mais recentes avanços da especialidade.

Atualmente a Lilly oferece para a reumatologia dois medicamentos: Taltz, com indicações como artrite psoriásica e espondilite anquilosante, e Olumiant, para o tratamento da artrite reumatoide. 5, 6 São doenças crônicas imunomediadas que podem impactar significativamente na qualidade de vida dos pacientes. "É importante que os médicos tenham opções de tratamento para que possam escolher aquele mais adequado para cada um de seus pacientes", finaliza Luiz André Magno, da Lilly.

Sobre a Eli Lilly and Company

A Lilly é uma organização global líder na área da saúde que une cuidado e descoberta para melhorar a vida das pessoas ao redor do mundo. Foi fundada há mais de um século por um homem compromissado com a criação de medicamentos de alta qualidade que são essenciais e hoje permanece sendo guiada por essa missão em tudo o que faz. Ao redor do mundo, funcionários Lilly trabalham para inovar e entregar medicamentos que mudem a vida daqueles que precisam, melhorando o entendimento e o tratamento de doenças, e servindo a comunidades com voluntariado e filantropia. Para saber mais sobre a Lilly, acesse www.lilly.com.br.

