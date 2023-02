Lilly Xu nommée présidente de Shanghai ChemPartner

SHANGHAI, 24 février 2023 /PRNewswire/ -- ChemPartner a annoncé aujourd'hui la nomination de Lilly Xu à la présidence de Shanghai ChemPartner.

Lilly Xu est une gestionnaire chevronnée avec de solides succès à son actif. Elle a intégré ChemPartner en 2017 pour diriger les services stratégiques de découverte de médicaments en tant que vice-présidente principale et directrice du département DMPK et toxicologie exploratoire. Avant de rejoindre ChemPartner, Lilly Xu a occupé divers postes au sein de sociétés biotechnologiques et pharmaceutiques américaines, dont Amgen et Sanofi US. En outre, elle a été directrice du Center for Predictive ADMET de Sanofi US, et elle est membre Lean Six Sigma Green Belt certifiée. Lilly Xu a obtenu un doctorat en biologie moléculaire et cellulaire de l'Université Saint-Louis, dans le Missouri. Au cours de son parcours universitaire, elle a été pionnière dans l'utilisation des hépatocytes humains et animaux dans le métabolisme des médicaments et les interactions médicamenteuses.

« Nous sommes convaincus que Lilly Xu peut exploiter ses profondes connaissances en matière de découverte de médicaments et son expérience en leadership pour accélérer la croissance de Shanghai ChemPartner », a déclaré Xianwei Zeng, président du conseil d'administration et PDG de ChemPartner.

Livia Legg, directrice commerciale de Shanghai ChemPartner et DG de ChemPartner Corporation (US) et ChemPartner Europe a ajouté : « J'ai eu le plaisir de travailler avec Lilly Xu au cours des six dernières années chez ChemPartner. C'est une dirigeante talentueuse et accomplie qui fait preuve d'une grande intégrité. Lilly Xu se soucie profondément de ses collègues et de ses clients, et sa passion, son engagement et son dynamisme sont évidents. »

Chempartner est une grande CRO et CDMO mondiale qui fournit des services intégrés en sciences de la vie pour la découverte et le développement de médicaments avec une expertise en chimie de la découverte, en biologie, en pharmacologie, en DMPK, en toxicologie exploratoire, en découverte, en développement et en fabrication de produits biologiques. ChemPartner est en excellente position pour devenir plus qu'une CRO, un véritable partenaire d'alliance biopharmaceutique. La mission de l'entreprise est de fournir des services de R&D de la plus haute qualité tout en aidant les clients à faire avancer leurs projets rapidement et de façon rentable. ChemPartner est stratégiquement aligné et dédié à la réalisation des initiatives de recherche innovantes des sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques dans le monde entier.

« Je suis ravie d'occuper ce nouveau poste chez ChemPartner et de travailler en étroite collaboration avec notre équipe de direction très expérimentée pour mener à bien la vision et les objectifs de notre entreprise. Mon expérience en immunologie, combinée à l'expertise de l'équipe, apportera aux clients mondiaux de ChemPartner les compétences qu'ils recherchent et dont ils ont besoin, a déclaré Lilly Xu. Je suis enthousiasmée par les offres de services uniques de ChemPartner ainsi que par le potentiel de croissance supplémentaire. »

À propos de ChemPartner

ChemPartner est la société holding de Shanghai ChemPartner et offre un large éventail de services de découverte, de développement et de fabrication de médicaments, y compris la chimie et la découverte de produits biologiques, la biologie, la pharmacologie, DMPK, et la toxicologie ainsi que le développement et la fabrication de produits biologiques CDMO services. Shanghai ChemPartner sert une clientèle internationale diversifiée et possède des laboratoires, des bureaux commerciaux et des représentants aux États-Unis, en Europe, en Chine et au Japon.

