LILYSILK célèbre 14 ans d'élégance et de durabilité avec des innovations écoconscientes

NEW YORK, 8 août 2024 /PRNewswire/ -- LILYSILK, la première marque de soie au monde dont la mission est d'inspirer les gens à vivre une vie spectaculaire et durable, célèbre fièrement son 14ᵉ anniversaire sur le thème « Du bourgeon à la floraison l'évolution durable de LILYSILK ». Cette étape marque une évolution significative vers le développement durable, reflétant l'engagement permanent de la marque en faveur de l'élégance, de la qualité et de la responsabilité environnementale.

LILYSILK Celebrates 14 Years of Elegance and Sustainability with Eco-Conscious Innovations

« À l'occasion de cet anniversaire marquant, nous remercions chaleureusement nos clients et partenaires les plus chers », a déclaré David Wang, PDG de LILYSILK. « Nous avons toujours privilégié l'élégance et la qualité et, cette année, nous renforçons notre engagement en faveur de la durabilité. Joignez-vous à nous pour célébrer ce moment spécial et nous tourner vers un avenir où l'élégance se conjugue à la durabilité. »

Améliorations innovantes des tissus

LILYSILK a toujours eu pour priorité d'offrir une qualité et une élégance exceptionnelles. Cette année, la marque dévoile deux innovations révolutionnaires en matière de tissu. La soie biologique certifiée GOTS constitue une référence en matière de tissus luxueux qui allie élégance, responsabilité environnementale et sécurité humaine. Elle est l'exemple d'une beauté raffinée et d'un savoir-faire consciencieux, établissant une nouvelle norme en matière de vie sophistiquée et responsable. En outre, la soie chatoyante capture l'éclat de l'eau sous la lumière du soleil grâce à sa texture douce et à son éclat incomparable, rehaussant ainsi l'éclat des couleurs.

Une expérience client et un programme de fidélisation améliorés

Pour marquer cet anniversaire, LILYSILK améliore l'expérience client et le programme de fidélisation. Le programme d'adhésion mis à jour comprend désormais cinq niveaux, chacun offrant des avantages uniques adaptés à différents besoins. Que l'on débute avec la marque ou que l'on soit un client fidèle, il existe un niveau qui convient parfaitement à chacun. En outre, l'interface mobile repensée, App 2.0, offre une expérience d'achat améliorée et flexible, permettant aux clients de parcourir et d'acheter des produits en soie sans effort, en faisant l'expérience de l'élégance où qu'ils se trouvent.

Récompenses spéciales pour l'anniversaire

Dans le cadre de cette célébration, LILYSILK exprime sa profonde gratitude à ses clients les plus chers en leur offrant des récompenses exclusives :

Pour tout achat de 300 $ ou plus : recevez une taie d'oreiller RE-LILYSILK dans une couleur aléatoire pour rehausser votre routine du coucher.

: recevez une taie d'oreiller RE-LILYSILK dans une couleur aléatoire pour rehausser votre routine du coucher. Pour tout achat de 750 $ ou plus : recevez un chouchou en soie fait main avec rosette, parfait mélange d'élégance et de charme.

Engagement à redonner

L'engagement de LILYSILK en faveur de la durabilité va au-delà des produits. L'entreprise s'associe à One Tree Planted pour soutenir les efforts mondiaux de reforestation et promouvoir la gestion responsable de l'environnement. La collaboration avec National Breast Cancer Foundation, Inc.® contribue à la lutte contre le cancer du sein, en offrant de l'espoir et des ressources. Les dons à Baby2Baby permettent à l'organisation de continuer à fournir des articles essentiels aux enfants dans le besoin dans tout le pays. Ensemble, ces efforts font une différence significative, revigorant les communautés et nourrissant la planète.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2478069/LILYSILK_Celebrates_14_Years_Elegance_Sustainability_Eco_Conscious_Innovations.jpg