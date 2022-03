Nouveau modèle emblématique de LILYSILK, la chemise SOS est inspirée de la mode masculine et réalisée en soie charmeuse de 22 momme. Il s'agit d'un grand classique indémodable qui est tout simplement indispensable à la garde-robe de la femme moderne. Le pantalon en soie à jambe large, quant à lui, présente une coupe large et une doublure en crêpe georgette qui permettent de bouger avec aisance et élégance.

Cette tenue illustre parfaitement la possibilité de mélanger et d'assortir facilement les pièces LILYSILK pour créer un ensemble sophistiqué et confortable.

« La chemise SOS est une déclinaison de notre fameuse chemise en soie boutonnée ; elle est la combinaison parfaite d'un esprit contemporain et d'un design intemporel. Ainsi, nous créons des classiques modernes pour les femmes d'aujourd'hui, en leur donnant la confiance nécessaire pour vivre de manière spectaculaire. Avec LILYSILK, vous pouvez dévoiler au monde la femme indépendante, mystérieuse et charmante qui sommeille en vous », a expliqué David Wang, PDG de LILYSILK.

Appréciée des personnalités féminines d'Hollywood telles que Gwyneth Paltrow et Nina Dobrev, LILYSILK célèbre l'émancipation des femmes en cette Journée internationale des droits des femmes. L'identité de LILYGIRL étant ancrée dans une féminité forte et sensuelle, LILYSILK continuera à concevoir des créations encore plus sophistiquées et saisissantes qui favorisent la confiance en soi.

À propos de LILYSILK

