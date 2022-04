LILYSILK enthüllt sechs limitierte Geschenksets zum Muttertag:„Unersetzliche Liebe"

Am Muttertag drücken wir den Müttern unsere Dankbarkeit und Liebe aus. Eigens für diesen besonderen Tag hat LILYSILK sechs Geschenksets in limitierter Auflage entwickelt, von denen jedes auf eine andere Persönlichkeit und Vorliebe zugeschnitten ist. Als Tribut an die Schönheit und Eleganz der Mütter, wird das LILYSILK-Designteam die Geschenkboxen mit klassischen schwarzen Bändern verzieren. Die Geschenkverpackung ist kostenlos und jeder Geschenkbox liegt eine spezielle Geschenkkarte bei, auf der Sie Ihre Dankbarkeit ausdrücken können.