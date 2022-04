LILYSILK dévoile six coffrets cadeaux en édition limitée pour la fête des Mères pour exprimer leur amour irremplaçable

La fête des Mères est l'occasion pour les gens d'exprimer leur gratitude et leur amour pour leur mère. Insufflant à cette fête spéciale la philosophie unique de la marque, LILYSILK a conçu six coffrets cadeaux en édition limitée, chacun répondant à une personnalité et à des préférences différentes. L'équipe de conception de LILYSILK décorera les coffrets cadeaux avec des rubans noirs traditionnels pour refléter la beauté et l'élégance des mères. La décoration sera gratuite et chaque coffret cadeau est également livré avec une carte-cadeau spéciale pour exprimer leur amour.

Les coffrets cadeaux contiennent chacun plusieurs objets LILYSILK très appréciés, dont :

L'ensemble beauté respectueux de la peau pour le sommeil, qui comprend une taie d'oreiller en soie 19 Momme Terse Envelope, un masque pour les yeux en soie idéal pour dormir et cinq chouchous de taille moyenne en soie douce, est également livré avec un service de monogrammage gratuit, qui permet aux clients de personnaliser leur cadeau, de sorte qu'il soit vraiment unique en son genre.

« Les mères servent d'inspiration à tous et sont les plus grands maîtres de la compassion, de l'amour et du courage, et il n'y a pas d'amour aussi pur, inconditionnel et fort que l'amour d'une mère », a déclaré David Wang, PDG de LILYSILK. « Avec les coffrets cadeaux spécialement créés pour cette occasion, nous espérons que les mères pourront profiter du plus grand confort, et ce, dans un style spectaculaire. »

À propos de LILYSILK

LILYSILK est une marque de produits en soie de renommée mondiale dont la mission est d'encourager les personnes à vivre de façon spectaculaire et plus durable, en prenant soin de ses clients et de la planète. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.lilysilk.com et suivez @lilysilk sur Instagram et @Lilysilk sur Facebook.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1795230/image_1.jpg

