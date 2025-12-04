La collection SILKERRY™ de LILYSILK doublement récompensée aux International Luxury Awards 2025

NEW YORK, 4 décembre 2025 /PRNewswire/ -- LILYSILK, la première marque de soie au monde qui inspire les gens à vivre une vie spectaculaire et durable, a été récompensée pour le Meilleur design de mode de luxe et le Meilleur textile de luxe dans la catégorie Meilleur design de luxe lors de la deuxième édition annuelle des International Luxury Awards de 2025. Ce double honneur pour la collection SILKERRY™ est une étape importante dans la poursuite de l'innovation et du savoir-faire de la marque.

Les iLuxury Awards, organisés par l'International Awards Associate (IAA), récompensent l'excellence en matière de design, d'image de marque et de direction créative dans le domaine du luxe. Ces prix récompensent les visionnaires qui façonnent l'avenir du luxe mondial et sont une marque de prestige pour les marques, les designers et les créateurs du monde entier. L'IAA est une organisation de services de gestion de prix de renommée mondiale dont la mission consiste à élever les normes créatives et à repousser les limites de l'innovation dans le monde des prix.

« Les lauréats de cette saison montrent que le luxe continue d'évoluer tout en restant ancré dans la qualité et la présence », a déclaré Thomas Brandt, porte-parole de l'IAA. « Nous sommes fiers de célébrer la réussite de LILYSILK cette année, qui continue à dépasser les attentes, alors que le prix reste la plateforme incontournable pour les créateurs et les marques de luxe les plus accomplis au monde. »

SILKERRY™ est un nouveau type d'éponge de coton rehaussée de soie qui ressemble à un vêtement de loisir mais fonctionne comme un vêtement technique. La soie et l'innovation fusionnent pour redéfinir le confort et SILKERRY™ va bien au-delà du tissu éponge de base pour créer une catégorie unique. Ce mélange exclusif, infusé de soie naturelle très résistante, rehausse les vêtements de tous les jours grâce à la douceur respirante de l'éponge et aux avantages luxueux de la soie, pour un textile qui conforte la peau, régule la température et conserve sa fraîcheur plus longtemps. Doux, respirant et naturellement bénéfique pour la peau, ce matériau a été conçu pour la vie réelle et pour aider la personne qui le porte à se sentir mieux par rapport à tout ce qu'elle a pu porter auparavant.

La collection SILKERRY™ a été adoptée par des personnalités notables, notamment le mannequin Karlie Kloss qui a porté le pantalon de survêtement Seamflow Stride sur Instagram et l'actrice Emmanuelle Chriqui, qui a qualifié son pantalon de survêtement marron de « tout ». Sarah Shahi a décrit son look comme « mignon et douillet dans les Berkshires », tandis que Jena Sims a également partagé sa tenue SILKERRY™ dans une vidéo Instagram.

David Wang, PDG de LILYSILK, a déclaré : « Nous sommes très honorés de recevoir cette reconnaissance prestigieuse des iLuxury Awards. C'est un témoignage du dévouement et du talent artistique de toute notre équipe, et de notre engagement commun à redéfinir le luxe. »

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2838290/LILYSILK_s_SILKERRY__Collection_Named_Double_Grand_Winner_2025_International_Luxury.jpg