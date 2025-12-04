La colección SILKERRY™ de LILYSILK fue nombrada doble ganadora en los International Luxury Awards 2025

NUEVA YORK, 4 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- LILYSILK, la marca de seda líder a nivel mundial, dedicada a inspirar a las personas a vivir vidas espectaculares y sostenibles, ha sido nombrada Gran Ganadora de los premios al Mejor Diseño de Moda de Lujo y Mejor Textil de Lujo en la categoría de Mejor Diseño de Lujo de la segunda edición anual de los Premios Internacionales de Lujo 2025. Este doble reconocimiento para la Colección SILKERRY™ marca un hito en la búsqueda de la innovación y la artesanía de alta calidad de la marca.

Los Premios iLuxury, organizados por la International Awards Associate (IAA), celebran la excelencia en diseño, branding y dirección creativa de lujo. Reconocen a los visionarios que forjan el futuro del lujo global y son un símbolo de prestigio para marcas, diseñadores y creativos de todo el mundo. IAA es una organización de servicios de gestión de premios reconocida mundialmente, dedicada a elevar los estándares creativos y a superar los límites de la innovación en el mundo de los premios.

"Los ganadores de esta temporada demuestran cómo el lujo continúa evolucionando, sin perder su esencia en la calidad y la presencia", declaró Thomas Brandt, portavoz de IAA. "Nos enorgullece celebrar el éxito de LILYSILK este año, ya que siguen superando las expectativas, y el premio sigue siendo la plataforma definitiva para los diseñadores y marcas de lujo más destacados del mundo".

SILKERRY™ es un innovador tipo de rizo de algodón mejorado con seda que se asemeja a la ropa de ocio, pero funciona como ropa técnica. La seda y la innovación se fusionan para redefinir la comodidad. SILKERRY™ va mucho más allá del tejido de rizo básico para crear una categoría única. Esta mezcla patentada, infusionada con seda natural de alta resistencia, realza el uso diario con la suavidad transpirable del rizo y los lujosos beneficios de la seda, dando como resultado un tejido que mima la piel, regula la temperatura y mantiene la frescura durante más tiempo. Suave, transpirable y naturalmente beneficioso para la piel, está diseñado para la vida real y para que quien lo use se sienta mejor que con cualquier otra prenda que haya usado.

La colección SILKERRY™ ha sido aclamada por figuras destacadas, como la modelo Karlie Kloss, quien lució los pantalones deportivos Seamflow Stride en Instagram, y la actriz Emmanuelle Chriqui, quien calificó su chándal marrón como "todo". Sarah Shahi describió su look como "lindo y acogedor en los Berkshires", mientras que Jena Sims también compartió su conjunto SILKERRY™ en un video de Instagram.

David Wang, consejero delegado de LILYSILK, declaró: "Nos sentimos profundamente honrados de recibir este prestigioso reconocimiento de los Premios iLuxury. Es un testimonio de la dedicación y el talento de todo nuestro equipo, y de nuestro compromiso compartido por redefinir el lujo".

