LILYSILK kooperiert mit führenden Non-Profit-Organisationen, um den National Nonprofit Day zu feiern, Gemeinschaften zu stärken und Nachhaltigkeit zu fördern

NEW YORK, 17. August 2024 /PRNewswire/ -- LILYSILK feiert diesen August sein 14-jähriges Bestehen und den Markenmonat und begeht stolz den National Nonprofit Day am 17. August, indem es zwei neue Partnerschaften mit der World Woman Foundation und I Support The Girls bekannt gibt. Darüber hinaus setzt LILYSILK seine Zusammenarbeit mit langjährigen Partnern fort, darunter National Breast Cancer Foundation®, Baby2Baby, und One Tree Planted, was ein nachhaltiges Engagement für die Unterstützung der Gemeinschaft und ökologische Nachhaltigkeit zeigt.

Credit: I Support The Girls

Der National Nonprofit Day erinnert an die kollektiven Bemühungen von Einzelpersonen und Organisationen, eine gerechtere und mitfühlendere Welt zu schaffen, und unterstreicht die entscheidende Rolle bei der Bewältigung gesellschaftlicher Probleme, der Förderung sozialer Gerechtigkeit und der Bereitstellung wichtiger Dienstleistungen für Bedürftige.

LILYSILK freut sich über die Zusammenarbeit mit der World Woman Foundation als deren Partner für nachhaltige Mode. Ziel dieser Zusammenarbeit ist es, Frauen in ganz Nordamerika und Europa durch die Förderung von Nachhaltigkeit und Führungsqualitäten durch die Verwendung nachhaltiger Seidenprodukte zu stärken.

„Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit LILYSILK, einer Marke, die unser Engagement für Nachhaltigkeit und die Stärkung der Rolle der Frau teilt", sagte Rupa Dash, Geschäftsführer der World Woman Foundation. „Diese Partnerschaft ist ein wichtiger Schritt zur Schaffung einer nachhaltigeren Zukunft und zur Förderung von Frauen weltweit."

LILYSILK unterstützt mit Stolz I Support The Girls (ISTG) und spendet BHs im Wert von über 8.000 US-Dollar, um die Würde aller Menschen zu fördern. Dana Marlowe, Gründerin und Geschäftsführerin von ISTG, zeigte sich begeistert von der Partnerschaft: „Die großzügige Spende von LILYSILK ermöglicht es uns, Hunderte von Menschen in Not zu unterstützen." Die ISTG sammelt und verteilt lebenswichtige Gegenstände an Frauen, die von Obdachlosigkeit und Not betroffen sind, und fördert so ihre Würde und ihr Selbstvertrauen.

Seit 2022 ist LILYSILK ein treuer Unterstützer der National Breast Cancer Foundation® und hat über 5.000 US-Dollar und Augenmasken im Wert von 43.000 US-Dollar gespendet, um Frauen zu helfen, die sich einer Brustkrebsbehandlung unterziehen.

LILYSILK setzt seine Unterstützung für Baby2Baby, fort und hilft der Organisation, weiterhin wichtige Artikel wie Windeln zu liefern. Anlässlich des diesjährigen Muttertags unterstützte LILYSILK Baby2Baby dabei, 250.000 Windeln an Mütter und ihre Babys zu verteilen. Darüber hinaus hat LILYSILK im Jahr 2023 in Zusammenarbeit mit One Tree Planted 35.000 Bäume in Brasilien und Mexiko gepflanzt und damit sein Engagement für Nachhaltigkeit und Wiederaufforstung bekräftigt.

„Wir sind unseren gemeinnützigen Partnern zutiefst dankbar, dass sie es uns ermöglichen, eine positive Wirkung zu erzielen", sagte David Wang, Geschäftsführer von LILYSILK. „Durch die Zusammenarbeit mit gemeinnützigen Organisationen unterstreichen wir unser Engagement für Nachhaltigkeit und die Stärkung der Gemeinschaft."

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2483553/Credit_I_Support_The_Girls.jpg