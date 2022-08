LILYSILK lance la collection LILYSILK X MIKA NINAGAWA

LOS ANGELES, 2 août 2022 /PRNewswire/ -- LILYSILK, la plus grande marque de soie au monde avec pour mission d'inspirer les gens à vivre des vies spectaculaires et durables, a lancé en édition limitée LILYSILK X MIKA NINAGAWA , une collection réalisée avec la célèbre réalisatrice et photographe japonaise Mika Ninagawa.

La collection est inspirée par le monde merveilleux des fleurs, vu à travers les yeux de Mika Ninagawa. Elle comprend une chemise en soie disponible en cinq imprimés (notamment un motif fleur de lys), un pyjama disponible en cinq imprimés, un ensemble de linge de lit disponible en quatre imprimés (notamment un motif fleur de lys, également), et des accessoires tels que des masques de sommeil, des chouchous et des taies d'oreillers disponibles en neuf imprimés.

La collection LILYSILK X MIKA NINAGAWA a été lancée en ligne et sera disponible à partir du 2 août aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Italie, en Espagne, aux Pays-Bas, au Danemark et en Suède.

« La philosophie de LILYSILK qui invite à "vivre de façon spectaculaire" correspond avec l'esprit positif que je cherche à instiller chez les autres avec chacune de mes créations, a déclaré Mika Ninagawa. J'admire le sens aigu des responsabilités de l'entreprise, la grande qualité de ses produits et son engagement au zéro déchet et à la protection de l'environnement. Je suis ravie de collaborer avec LILYSILK sur cette collection fantastique. »

« Nous sommes très heureux de lancer cette collection unique avec Mika Ninagawa, a déclaré David Wang, PDG de LILYSILK. En tant qu'artiste de renommée mondiale, Mika Ninagawa saisit les fleurs et leur essence dans toute leur splendeur. Nous sommes honorés d'intégrer son esthétique à cette collection, dont les magnifiques motifs symbolisent la passion et la positivité dans la vie. »

À propos de Mika Ninagawa

Mika Ninagawa est une réalisatrice et photographe japonaise récompensée pour ses œuvres photographiques et cinématographiques, notamment par le très prestigieux prix japonais Kimura Ihei. Son exposition, « Into Fiction/Reality », a attiré plus de 340 000 visiteurs dans plusieurs musées japonais de 2017 à 2021. Elle a également réalisé plusieurs films, dont « Sakuran » (2007), « Helter Skelter » (2012), « Diner » (2019), et « No Longer Human » (2019). Sa série dramatique originale Netflix de 2020, « Followers », est sortie dans 190 pays, et son dernier film, « xxxHOLiC », est sorti en avril 2022.

À propos de LILYSILK

LILYSILK est une marque de produits en soie de renommée mondiale dont la mission est d'encourager les personnes à vivre de façon spectaculaire et plus durable, en prenant soin de ses clients et de la planète. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.lilysilk.com et suivez @lilysilk sur Instagram et @Lilysilk sur Facebook.

