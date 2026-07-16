LILYSILK présente la collection SILKAIRY™, une interprétation plus légère de la soie, adaptée aux mouvements modernes

NEW YORK, 16 juillet 2026 /PRNewswire/ -- LILYSILK, la marque de soie leader mondial qui s'engage à inspirer les gens à vivre pleinement leur vie, a lancé aujourd'hui SILKAIRY™, la troisième collection de sa gamme de vêtements de sport. Conçue pour le mouvement, les voyages et le quotidien, cette nouvelle collection apporte une touche plus légère et plus aérienne aux tenues d'inspiration soie grâce à une conception innovante des tissus et à des coupes polyvalentes.

LILYSILK Introduces SILKAIRY™ Collection

Le tissu SILKAIRY™ se caractérise par une structure aérée unique à trois couches. Les surfaces intérieures et extérieures lisses confèrent à ce tissu la douceur et le tombé naturel caractéristiques de la soie, tandis que la couche intermédiaire creuse procure une sensation de moelleux sans alourdir inutilement le tissu. La matière extensible intégrée favorise la souplesse et la reprise de forme, permettant à chaque vêtement d'épouser confortablement les mouvements du corps.

Le résultat est une collection qui s'appuie sur les qualités bien connues de la soie, douceur, fluidité et raffinement, tout en offrant un confort plus décontracté. Légère, respirante et douce au toucher, la collection SILKAIRY™ est conçue pour offrir un rendu soigné sans pour autant être contraignant, et un confort optimal sans perdre son aspect raffiné.

Parmi les pièces phares de la collection, le pantalon large de détente se distingue par sa taille haute bien marquée et sa silhouette fluide et droite qui tombe parfaitement des hanches jusqu'à l'ourlet. Un cordon de serrage intérieur, de discrets plis sur le devant et des ourlets épurés assurent une coupe ajustable et une finition raffinée. Le short à ourlets arrondis associe une ceinture ajustée dotée d'un système de réglage dissimulé à des coutures incurvées et des empiècements sculptés qui épousent les formes du corps pour une silhouette épurée.

Le haut demi-zip à manches courtes présente une coupe décontractée et légèrement carrée, avec un décolleté qui passe d'un col montant bas à un V tout en douceur. Une finition en V en soie charmeuse apporte un contraste raffiné, tandis que le tissu léger tombe en douceur sans coller au corps. La veste de jogging zippée courte se distingue par sa structure souple, mise en valeur par des coutures latérales profilées, un col montant discret, ainsi que des poignets et un ourlet froncés.

« Nous avons développé SILKAIRY™ afin d'apporter le toucher raffiné de la soie à des vêtements plus légers, plus souples et plus agréables à porter tout au long de la journée », déclare David Wang, PDG de LILYSILK. « Cette collection s'inscrit dans la continuité de notre ligne de vêtements de sport grâce à des tissus soigneusement sélectionnés et à des coupes polyvalentes. Nous espérons que cela offrira à nos clients une nouvelle façon d'apprécier la soie dans le cadre d'un mode de vie actif et moderne. »

La collection SILKAIRY™ sera disponible dans le monde entier à partir du 16 juillet. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.lilysilk.com, ou suivez LILYSILK sur Instagram via @lilysilk et sur Facebook via @Lilysilk.

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