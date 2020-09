LimaCharlie reçoit un capital d'amorçage de 500 000 dollars US de la part de Lytical Ventures pour accélérer la croissance des infrastructures de sécurité en tant que service (SIaaS)

WALNUT, Californie, 1er septembre 2020 /PRNewswire/ -- LimaCharlie, leader du marché des infrastructures de sécurité informatique en tant que service (SIaaS), a obtenu un capital d'amorçage pour accélérer sa croissance et assurer son succès à long terme.

LimaCharlie est le leader du marché des outils et des infrastructures de sécurité informatique à usage général, pilotés par des composants (ou à la carte) et basés sur le cloud. Tout comme Amazon Web Services fournit des applications et des solutions web basées sur le cloud pour les entreprises, LimaCharlie offre le même concept sous forme d'outils et d'infrastructures de sécurité informatique. Les entreprises, les fournisseurs de services de sécurité infogérés (MSSP), les SOC, les DevOps, les sociétés de l'IoT, les chercheurs et les étudiants utilisent la gamme de produits étendue et croissante de LimaCharlie pour fournir des outils et des infrastructures de sécurité informatique évolutifs et adaptés à leurs besoins spécifiques. Cette approche de l'infrastructure est unique dans le secteur de la sécurité informatique. L'équipe a créé une offre technologique prometteuse avec un capteur léger et multiplateforme afin de donner aux équipes de sécurité une visibilité inégalée sur les terminaux. Pour faire simple, LimaCharlie peut être déployé sur tous les appareils, des serveurs aux téléphones mobiles, et fournir les mêmes informations et les mêmes capacités de contrôle via un portail dans le cloud. Avec des équipes de travail à distance et des personnes utilisant leurs propres appareils et des réseaux non fiables, LimaCharlie offre un moyen peu coûteux de surveiller les événements dans cette nouvelle réalité.

Lucas Nelson, partenaire fondateur de Lytical Ventures, a déclaré : « LimaCharlie est un produit incroyablement innovant qui est en passe de changer le secteur de la sécurité informatique. Nous sommes très fiers de nous associer à une équipe aussi talentueuse qui travaille sur cette technologie. Les entreprises qui migrent vers le cloud ont besoin d'une solution pour leurs terminaux qui soit cloud-native. »

« Nous sommes très enthousiastes à l'idée de refaçonner le marché de la sécurité et de simplifier l'application et le développement des technologies de sécurité informatique à grande échelle », a déclaré Maxime Lamothe-Brassard, fondateur de LimaCharlie.

À propos de Lytical Ventures

Lytical Ventures, filiale de Lyrical Partners, est une société de capital-risque basée à New York qui se spécialise exclusivement dans la veille économique, y compris la cybersécurité, les données et leur analyse, et l'intelligence artificielle. L'équipe de professionnels de Lytical possède plusieurs dizaines d'années d'expérience en matière d'investissement direct, spécifique à un domaine et à un stade précoce.

À propos de LimaCharlie

LimaCharlie est une société de confiance dans le domaine des logiciels et des infrastructures de sécurité. Basée à Walnut, en Californie, la société propose un nouveau modèle pour la fourniture d'outils et d'infrastructures de sécurité informatique, et se place en tête pour sa capacité de détection des terminaux et de réaction. Pour plus d'informations, rendez-vous sur LimaCharlie.io et suivez @limacharlieio.

