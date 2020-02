LimaCorporate annonce la réussite du premier remplacement total de l'épaule à l'aide du logiciel Smart Space Shoulder Planner

SAN DANIELE DEL FRIULI, Italie, 11 février 2020 /PRNewswire/ -- LimaCorporate a déjà annoncé son intention d'entrer dans l'espace numérique et de stimuler le développement d'une plateforme numérique afin de fournir aux chirurgiens des solutions innovantes qui les aideraient à fournir de meilleurs résultats grâce à un modèle économique durable par le biais de l'acquisition par étapes de TechMah Medical. TechMah Medical a été fondée en 2014 par le Dr Mohamed Mahfouz, professeur en ingénierie biomédicale à l'université du Tennessee.

Smart SPACE est la plateforme numérique de LimaCorporate qui propose une nouvelle technologie orthopédique et un riche éventail d'applications révolutionnaires. L'application Smart SPACE Shoulder a été développée conjointement avec un groupe de chirurgiens clés, dont Christopher Bayne, MD (Sacramento, CA), Wayne Burkhead, MD (Dallas, TX), Anil Dutta, (San Antonio, TX), Patrick Noud, MD (Lansing, MI), Prof. Giuseppe Porcellini (Italie), Shelden Martin, MD (Phoenix, AZ), Kevin Setter, MD (Syracuse, NY) et Michael Wiater, MD (Beverly Hills, MI).

Actuellement disponible sur un marché limité, Smart SPACE Shoulder Planner est la première solution numérique à être lancée par LimaCorporate. La version commerciale complète de l'application est prévue dans le courant de l'année.

Le logiciel utilise un modèle 3D spécifique au patient issu d'une tomodensitométrie qui permet aux chirurgiens de planifier efficacement les arthroplasties complètes de l'épaule. L'application est compatible avec le portefeuille complet d'implants pour l'épaule et elle peut être utilisée pour planifier une large gamme d'indications primaires d'arthroplastie totale de l'épaule. Le système est basé sur un algorithme d'apprentissage automatique exclusif qui s'inspire d'une vaste base de données morphologiques pour concevoir des plans chirurgicaux et des guides de positionnement 3D. Les futures versions de la plateforme incluront des systèmes de guidage chirurgical intra-opératoires qui visent à simplifier l'arthroplastie de l'épaule et à personnaliser les soins prodigués aux patients.

La première intervention chirurgicale prévue avec l'application Smart SPACE Shoulder Planner a été effectuée par le Dr Anil Dutta au Foundation Surgical Hospital à San Antonio, au Texas. Suite à l'intervention réussie, le Dr Dutta a déclaré : « Nous venons de terminer notre premier cas en utilisant le système Smart SPACE Planning et nous sommes extrêmement fiers de ce que l'équipe de Smart Space a accompli. Le système Smart SPACE a permis à l'équipe chirurgicale de prédire des paramètres importants tels que la correction de la version de la glène, la couverture de la glène et la taille adéquate de l'implant. Selon moi, nos radiographies post-opératoires ont parfaitement confirmé la correction prévue par l'analyse tridimensionnelle. Je pense que le potentiel d'un système de planification numérique à la fois pratique et complet universellement applicable est véritablement inspirant. »

Luigi Ferrari, PDG de LimaCorporate, a ajouté : « La réussite d'une procédure chirurgicale planifiée avec l'application Smart SPACE Shoulder est une étape clé dans l'histoire de LimaCorporate. Cela marque la première étape de notre parcours de transformation numérique qui se concentre en fin de compte sur la livraison de solutions ayant une plus grande valeur clinique et économique pour tous nos partenaires commerciaux. »

À propos du LimaCorporate

LimaCorporate est une entreprise mondiale spécialisée dans les dispositifs médicaux. Elle fournit des solutions orthopédiques reconstructives aux chirurgiens qui doivent relever le défi d'améliorer la qualité de vie de leurs patients. Basée en Italie, LimaCorporate s'est engagée à développer des procédures et des produits innovants permettant aux chirurgiens de sélectionner la solution idéale pour chaque patient. La gamme de produits de LimaCorporate s'étend de la révision des grandes articulations et des implants primaires aux solutions complètes pour les membres et leurs moyens de fixation.

À propos de TechMah Medical

TechMah Medical est une société technologique qui se consacre à la livraison de solutions orthopédiques. Nous créons des applications innovantes conçues pour améliorer l'expérience patient et clinique tout au long du processus de remplacement des articulations. Basée à Knoxville, dans le Tennessee, notre équipe de scientifiques et d'ingénieurs met tout en œuvre pour améliorer la qualité et l'efficacité grâce à la personnalisation.

Pour tout complément d'information sur la société, veuillez consulter le site www.limacorporate.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/997351/LimaCorporate_Logo.jpg

Limacorporate spa

Via Nazionale, 52

33038 Villanova di San Daniele

Udine - Italie

Tél. :+ 39-0432-945511

E-mail : info@limacorporate.com

www.limacorporate.com

Related Links

https://limacorporate.com



SOURCE Limacorporate S.p.A.