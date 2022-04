LIMACORPORATE ANUNCIA LA TRANSICIÓN DE LIDERAZGO Y EL NOMBRAMIENTO DE UN CONSEJERO DELEGADO INTERINO

UDINE, Italia, 14 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- LimaCorporate S.p.A., un fabricante de productos ortopédicos líder en el mundo, centrado en la innovación digital y el hardware a medida, anuncia hoy que Luigi Ferrari, consejero delegado de LimaCorporate, dejará el cargo de consejero delegado para dedicarse a nuevas actividades fuera de la organización. Ferrari ha dirigido la organización durante casi diez años y ha llevado la empresa a nuevas cotas, incluida la apertura de la única instalación de fabricación intrahospitalaria, ProMade Point of Care for Complex Joint Reconstruction (ProMade PoC), en colaboración con el Hospital for Special Surgery de Nueva York. Permanecerá en LimaCorporate como asesor principal del Consejo Asesor y para ayudar en la transición a la nueva dirección. También mantendrá una participación en el capital de la empresa.

Emmanuel Bonhomme, Presidente para Europa, Oriente Medio y África de LimaCorporate, actuará como consejero delegado interino, mientras se inicia un proceso de selección para nombrar un nuevo líder.

Michel Orsinger, Presidente del Consejo Asesor de LimaCorporate, ha comentado: "En nombre del Consejo Asesor, me gustaría agradecer a Luigi su trabajo y dedicación durante estos últimos años. Luigi ha contribuido sustancialmente a nuestro crecimiento, supervisando nuestra exitosa expansión en nuevos mercados internacionales y el lanzamiento de muchas de nuestras innovaciones de productos líderes en la industria, incluyendo el establecimiento de un acceso único a implantes personalizados impresos en 3D para avanzar en la atención al paciente y el desarrollo del ecosistema digital Smart SPACE de LimaCorporate. Me complace que permanezca con nosotros como asesor mientras hacemos la transición a un nuevo liderazgo y entramos en la siguiente fase de nuestro crecimiento."

"Creemos que Emmanuel es la persona adecuada para liderar esta fase de transición del negocio. Emmanuel es un ejecutivo consumado que está desempeñando un papel fundamental en el desarrollo de LimaCorporate al liderar nuestra región más grande y ofrecer resultados excepcionales. Conoce nuestra empresa, entiende nuestra cultura y comparte nuestra pasión por ofrecer una atención centrada en el paciente y restaurar el eMotion of motion", comentó Michel Orsinger.

Luigi Ferrari comentó: "Ha sido un honor dirigir LimaCorporate y trabajar con un equipo de colegas muy talentoso y apasionado, ha sido una aventura emocionante e intensa. He podido compartir nuestra visión pionera con cirujanos altamente profesionales cada día y he contado con el apoyo continuo de cada uno de los empleados, el equipo directivo, el consejo asesor y los accionistas. Ahora que estamos entrando en una nueva fase para el negocio en la que LimaCorporate está muy bien posicionada para el crecimiento futuro, con una increíblemente rica cartera de nuevos productos en desarrollo y lanzamiento, creo que es el momento adecuado para mí de pasar a un cargo diferente. Me comprometo a apoyar a Emmanuel para asegurar una transición exitosa".

Emmanuel Bonhomme comentó: "Es un honor para mí asumir este nuevo cargo de liderazgo y estoy agradecido a Luigi por su apoyo. Estoy deseando trabajar estrechamente con nuestro Consejo Asesor, nuestro sólido equipo directivo y todos nuestros empleados para alcanzar nuestros objetivos estratégicos. Seguiremos centrándonos en nuestros principios rectores para transformar el futuro de la ortopedia e impulsar mejores resultados para los pacientes. Estoy entusiasmado con el potencial de nuestro negocio y el impacto positivo que podemos tener en los pacientes, los profesionales de la salud y nuestros otros grupos de interés."

Emmanuel Bonhomme se unió al equipo directivo de LimaCorporate en junio de 2018. Como Presidente de EMEA, es responsable del mercado geográfico más grande de LimaCorporate, incluyendo la responsabilidad total de P&L, la gestión de ventas e inversiones y el desarrollo de la región. En este puesto, ha supervisado importantes iniciativas de desarrollo para fortalecer la presencia de LimaCorporate en el mercado, lo que ha llevado a la región a ser la zona con mejor rendimiento en 2021, con un fuerte crecimiento de dos dígitos en los ingresos y la rentabilidad, incluso durante la pandemia. Antes de trabajar en LimaCorporate, Emmanuel pasó más de 25 años en funciones ejecutivas en empresas líderes en el sector farmacéutico y de dispositivos médicos, incluyendo 16 años en la industria ortopédica.

LimaCorporate está preparada para afrontar las nuevas oportunidades que se avecinan en el mercado gracias a su clara estrategia basada en impulsar la excelencia en extremidades, inspirándose en la cinemática de la rodilla, apostando por la transformación digital y las nuevas tecnologías, e invirtiendo en un nuevo edificio de producción en Italia en la sede central de la compañía.

LimaCorporate es una empresa global de ortopedia, centrada en la innovación digital y el hardware a medida, que avanza en la atención centrada en el paciente. Sus soluciones tecnológicas pioneras se desarrollan para capacitar a los cirujanos y mejorar los resultados de los pacientes en la cirugía de sustitución de articulaciones. Su principal objetivo es proporcionar soluciones ortopédicas reconstructivas y a medida para los cirujanos, permitiéndoles mejorar la calidad de vida de los pacientes al devolverles la alegría del movimiento.

Con sede en Italia, la empresa opera directamente en más de 20 países de todo el mundo. LimaCorporate ofrece productos que van desde la revisión de grandes articulaciones y los implantes primarios, hasta soluciones completas para las extremidades, incluyendo la fijación.

