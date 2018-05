LimaCorporate célèbre 20 années de chirurgie de révision de la hanche

LimaCorporate a le plaisir d'annoncer que sa tige de révision compte désormais 20 ans de présence sur le marché orthopédique. Cet anniversaire consolide la position déjà importante de LimaCorporate sur le marché de la révision des prothèses de hanche, renforcée en outre par l'association avec la Delta-One TT et la Delta-Revision TT, les premières cupules imprimées en 3D grâce à Trabecular Titanium. Cette technologie propriétaire de LimaCorporate est la seule à bénéficier de plus de 10 années d'expérience clinique couronnée de succès dans le domaine de l'orthopédie.

La tige de révision permet aux chirurgiens orthopédiques de séparer l'aspect de la fixation et celui de la biomécanique, et leur apporte ainsi une solution idéale lors des révisions complexes. La tige conique dotée d'ailettes longitudinales a été conçue pour garantir une fixation stable et permettre le bon placement de la tête en fonction des différentes configurations de la zone proximale, offrant ainsi une réelle et meilleure flexibilité peropératoire. Les cupules acétabulaires Delta-One TT et Delta-Revision TT fonctionnent de la même manière avec la partie acétabulaire, grâce à la polyvalence offerte par le système d'écartement dans la reconstruction de la biomécanique, combinée à la fiabilité reconnue du Trabecular Titanium pour la fixation primaire et secondaire de l'implant.

« J'ai commencé à utiliser cette tige de révision en raison de sa simplicité d'utilisation et de sa conception inspirée de l'approche de Wagner, dans laquelle une fixation d'implant est stable grâce au profil conique de la tige avec section à ailettes. La tige de révision associe ce design avec les avantages de la modularité et un large éventail de composants proximaux fournis en différentes tailles ; sa simplicité est due à l'association des composants du col de différentes tailles avec la tige disponible en deux longueurs, ce qui permet de résoudre la majorité des cas de révision avec les cupules Delta-One TT et Delta-Revision TT », explique le professeur Francesco Benazzo, de la fondation IRCCS Policlinico San Matteo, à Pavia en Italie.

La tige de révision a été totalement introduite sur le marché en 1998, et son design s'appuie sur les années d'expérience de LimaCorporate avec la tige LCR, sortie en 1982. Disponible dans plus de 40 pays, la tige de révision représente aujourd'hui encore, et ce depuis 20 ans, une option valable et efficace pour de nombreux chirurgiens confrontés à des situations complexes en chirurgie de révision et recherchant une tige de révision fiable, reconnue dans de nombreuses études réalisées avec suivi de long terme. À ce jour, cette tige de révision a été utilisée dans plus de 25 000 cas de chirurgie.

Plus récemment, LimaCorporate a lancé les tailles spéciales pour la tige de révision, élargissant dès lors ses critères d'applicabilité. L'entreprise a par ailleurs amélioré la configuration du set d'instruments, témoignant ainsi de son engagement indéfectible en faveur de la mise à disposition de solutions innovantes, efficaces et robustes pour les chirurgiens orthopédiques.

« De qualité excellente, l'innovation et la technologie italiennes, conjuguées à la formidable contribution des chirurgiens orthopédiques, sont reprises et synthétisées dans notre portfolio relatif à la révision de la hanche. LimaCorporate confirme de nouveau son rôle sur le marché orthopédique avec un intérêt particulier pour les cas complexes, et devient dès lors le choix favori des experts du domaine, notre technologie imprimée en 3D permettant aux chirurgiens de répondre aux besoins de leurs patients avec de nouvelles perspectives, notamment grâce aux dispositifs personnalisés de notre division ProMade », déclare Luigi Ferrari, PDG de LimaCorporate.

SOURCE Limacorporate S.p.A.