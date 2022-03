LIMACORPORATE PRÉSENTE L.E.A.R.N. : LA NOUVELLE PLATEFORME POUR UNE EXPÉRIENCE D'ÉDUCATION MÉDICALE UNIQUE

UDINE, Italie, 24 mars 2022 /PRNewswire/ -- -- Limacorporate S.p.A., premier fabricant mondial de produits orthopédiques, est fier de présenter L.E.A.R.N., son réseau d'éducation et de ressources. L.E.A.R.N. est une nouvelle expérience d'éducation médicale unique en son genre, une plateforme et un réseau qui aide les chirurgiens à rétablir l'émotion du mouvement (en référence à l'eMotion of Mouvement) chez leurs patients. Les chirurgiens pourront mettre en place leur propre parcours personnalisé pour une expérience d'apprentissage améliorée, basée sur leurs besoins et attentes académiques personnels.

Depuis sa création, l'entreprise a toujours cru au pouvoir de l'éducation médicale. Des événements tels que les SkillsLABs, les réunions entre chirurgiens, les Focus Sessions, les visites d'usine où les chirurgiens interagissent en tête-à-tête avec les ingénieurs responsables de la conception et de la fabrication, et le programme Lima Online Education, ont établi une base solide pour faire passer l'enseignement médical au niveau supérieur et pour construire un réseau de chirurgiens qui peuvent compter les uns sur les autres pour partager leur expérience et leur savoir-faire.

Avec l'aide d'un site Web dédié et des équipes locales, les chirurgiens peuvent concevoir leur propre programme, choisir une formation virtuelle ou en personne et établir un nouveau réseau. L.E.A.R.N. constitue une initiative mondiale grâce à laquelle les chirurgiens peuvent se connecter et créer leur expérience éducative unique basée sur leurs besoins.

« Nous pensons qu'en tant qu'entreprise, il est de notre responsabilité de favoriser la création d'un environnement positif où les chirurgiens peuvent choisir ce qui est le mieux pour eux et leurs patients, tout en s'engageant également auprès de chirurgiens de premier plan dans le monde entier pour traiter des pathologies spécifiques », a déclaré Luigi Ferrari, PDG de LimaCorporate. « Privilégier l'intelligence collective est la seule façon de faire progresser notre secteur et de transformer l'orthopédie pour obtenir de meilleurs résultats chez les patients et rétablir l'émotion du mouvement. Apprenons ensemble et apprenons les uns des autres. »

À propos de LimaCorporate

LimaCorporate est une société orthopédique mondiale, axée sur l'innovation numérique et le matériel sur mesure, qui fait progresser les soins centrés sur les patients. Ses solutions technologiques pionnières sont mises en place pour aider les chirurgiens à améliorer les résultats obtenus sur les patients grâce à la chirurgie de remplacement articulaire. Son principal objectif est de proposer des solutions orthopédiques reconstructives et sur-mesure aux chirurgiens, ce qui leur permet d'améliorer la qualité de vie des patients en leur redonnant la joie du mouvement.

Basée en Italie, la société a une présence directe dans plus de 20 pays à travers le monde. LimaCorporate propose des produits qui s'étendent de la révision des grandes articulations et des implants primaires aux solutions complètes pour les membres et leurs moyens de fixation.

