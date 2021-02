LimaCorporate reçoit les approbations réglementaires pour la plateforme numérique Smart Space

SAN DANIELE DEL FRIULI, Italie, 11 février 2021 /PRNewswire/ -- LimaCorporate fait de grands pas dans le développement de sa plateforme numérique conçue pour aider les chirurgiens à obtenir de meilleurs résultats grâce à un modèle économique accessible et durable, suite à l'acquisition de TechMah Medical LLC. TechMah Medical LLC a été fondée par le Dr Mohamed Mahfouz, professeur de génie biomédical à l'Université du Tennessee, en 2014.

Le 28 décembre 2020, TechMah Medical LLC a reçu l'autorisation 510-K de la FDA pour son positionneur Humeral 3D Smart SPACE à utiliser lors d'arthroplastie totale de l'épaule. Le 3 février 2021, elle a reçu l'approbation 510-K pour son guidage Cubit Smart SPACE, également pour l'arthroplastie totale de l'épaule. De plus, le 19 janvier 2021, LimaCorporate a obtenu le marquage CE pour la version macOS du planificateur 3D Virtual Smart SPACE.

Smart SPACE est la plateforme numérique de LimaCorporate, dotée d'une nouvelle technologie orthopédique et d'un vaste éventail d'applications qui changent le paysage. Smart SPACE est un nouvel environnement conçu pour permettre au chirurgien d'améliorer la prévisibilité des résultats en chirurgie et d'assurer ainsi la tranquillité d'esprit du médecin. Le positionneur Humeral 3D et le guidage Shoulder Cubit sont des piliers importants et innovants de l'écosystème Smart SPACE.

Cette plateforme numérique pionnière vise à permettre aux chirurgiens d'élaborer un plan préopératoire grâce au planificateur 3D Virtual Smart SPACE et d'exécuter le plan avec précision à l'aide d'une combinaison de positionneurs 3D adaptés au patient et du système de guidage Cubit avec sa technologie de capteur exclusive. Les chirurgiens recevront un retour en temps réel concernant le positionnement de l'instrument et de l'implant, tout en maintenant la configuration souhaitée pour le bloc opératoire et le patient.

Le Shoulder Planner Smart SPACE est actuellement en distribution contrôlée aux États-Unis et en Europe. LimaCorporate prévoit de lancer la version commerciale du Shoulder Planner à la fin du premier trimestre de 2021 et de commencer les interventions chirurgicales avec le positionneur Humeral 3D et le guidage Shoulder Cubit au deuxième trimestre de 2021.

Luigi Ferrari, PDG de LimaCorporate, a déclaré : « Conformément à notre tradition d'innovation, nous prévoyons de lancer un nombre important de nouveaux produits en 2021. Nous sommes ravis qu'un grand nombre de ces produits impliquent Smart SPACE, notre contribution à la transformation de l'orthopédie. »

À propos de LimaCorporate

LimaCorporate est une entreprise orthopédique mondiale, axée sur l'innovation numérique et le matériel sur mesure, qui fait progresser les soins centrés sur les patients. Ses solutions technologiques pionnières sont mises en place pour aider les chirurgiens à améliorer les résultats obtenus par les patients lors d'arthroplastie. Son principal objectif est de proposer des solutions orthopédiques reconstructives et personnalisées aux chirurgiens, ce qui leur permet d'améliorer la qualité de vie des patients en leur redonnant la joie de bouger.

Basée en Italie, la société est présente dans plus de 20 pays à travers le monde. LimaCorporate propose des produits qui s'étendent de la révision des grandes articulations et des implants primaires aux solutions complètes pour les membres et leurs moyens de fixation.

À propos de TechMah Medical LLC

TechMah Medical LLC est une société de technologie axée sur la distribution de solutions orthopédiques. Nous créons des applications innovantes conçues pour améliorer l'expérience du patient et du médecin tout au long du processus de l'arthroplastie. Basée à Knoxville au Tennessee, notre équipe de scientifiques et d'ingénieurs s'efforce d'améliorer la qualité et l'efficacité grâce à la personnalisation.

Pour tout complément d'information sur la société, veuillez consulter le site : www.limacorporate.com .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/997351/LimaCorporate_Logo.jpg

Contact :

Limacorporate spa

Via Nazionale, 52

33038 Villanova di San Daniele

Udine, Italie

+39 0432 945511

[email protected]

Related Links

https://limacorporate.com



SOURCE Limacorporate S.p.A.