LimaCorporate se voit attribuer deux nouvelles notes ODEP pour son dispositif Physica ZUK

SAN DANIELE DEL FRIULI, Italie, August 28, 2018 /PRNewswire/ --

LimaCorporate est heureuse d'annoncer qu'une nouvelle étape a été franchie après l'octroi de la note ODEP (Orthopaedic Data Evaluation Panel) à l'implant SMR Reverse en mars 2018. Physica ZUK s'est vu décerner les deux notes suivantes par l'ODEP au Royaume-Uni (les dernières notes attribuées par l'ODEP à ce jour sont disponibles sur http://www.odep.org.uk):

Note ODEP 10A - Physica ZUK avec une plaque de base tibiale arrière en métal ;

Note ODEP 7A - Physica ZUK avec une plaque de base tibiale entièrement en polyéthylène.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/637371/Lima_Corporate_Logo.jpg )





L'ODEP a été constitué au Royaume-Uni en 2002. Il évalue constamment des implants destinés à l'arthroplastie afin de comparer les prothèses pour la hanche, le genou et l'épaule, en fournissant une évaluation standard de leur survie et de la qualité des données soumises.

Les notes pour les prothèses unicondyliennes du genou sont attribuées en fonction de la force des preuves et de la qualité des données fournies. Les principaux critères sont la survie des implants, le nombre de patients et la durée du suivi. En dehors du Royaume-Uni, de nombreux pays utilisent désormais ces notes pour faciliter l'approbation des produits sur le marché. Les notes attribuées par l'ODEP apportent une évaluation simple, vérifiée de manière indépendante, de la performance d'un implant, évaluée à l'aune des meilleures pratiques cliniques.

LimaCorporate est heureuse de souligner que Physica ZUK a obtenu la note ODEP 10A en 2018 et que c'est actuellement l'une des seules prothèses unicondyliennes du genou à avoir reçu une note de référence de 10A. L'attribution de la note ODEP 10A corrobore les preuves fournies par plusieurs registres orthopédiques internationaux, estimant que Physica ZUK est l'une des prothèses du genou unicondyliennes les plus performantes que l'on puisse trouver sur le marché. ZUK a été rachetée à Zimmer Biomet par LimaCorporate en 2015, avant d'être renommée Physica ZUK car LimaCorporate est devenue le fabricant légal de ce dispositif dans l'Espace économique européen, en Suisse et au Japon. En conformité avec les autorités antitrust de l'UE et aux termes de l'accord d'achat d'actifs conclu avec Zimmer Holdings Inc, LimaCorporate a acquis « les droits de propriété intellectuelle et le savoir-faire, le transfert des licences, les permis et autorisations, le transfert de l'accès aux marquages CE, les contrats clients, les baux, les engagements, les commandes et registres ». Par conséquent, ZUK et Physica ZUK sont des prothèses identiques, la combinaison des implants est autorisée et les données cliniques historiques relatives à ZUK s'appliquent également à Physica ZUK.

« J'utilise ZUK depuis neuf ans. L'expérience de mes patients a été extrêmement positive et en tant que chirurgien effectuant plus de 100 arthroplasties unicondyliennes du genou par an, je suis satisfait de la nouvelle note ODEP obtenue par l'implant Physica ZUK. L'instrumentation aisée pour le chirurgien et les chiffres de survie à long terme sans commune mesure me permettent de continuer à l'offrir à mes patients », a déclaré M. Guido Geutjens, Derby Hospital, Royaume-Uni.

Afin de renforcer la forte position de Physica ZUK, de nouveaux dispositifs de Physica ZUK seront lancés au cours du deuxième semestre 2018 en Europe, en Suisse et au Japon. Physica ZUK propose également des guides de coupe personnalisés pour les patients, ainsi que la technologie de guidage chirurgical portative OrthAlign® pour permettre un alignement et un positionnement précis.

« Le fait que Physica ZUK ait obtenu la note 10A ODEP est une nouvelle reconnaissance pour LimaCorporate, suite à la note de 10A ODEP octroyée au SMR Reverse en mars. Tout ceci démontre notre engagement à fournir des implants fiables et très performants aux chirurgiens orthopédistes. Au nom de toutes les équipes de LimaCorporate, je voudrais remercier la communauté des chirurgiens qui ont cru en Physica ZUK et ont ainsi permis d'atteindre cette note ODEP et les excellents résultats du registre », a déclaré Luigi Ferrari, président-directeur général de LimaCorporate.

À propos de LimaCorporate

LimaCorporate est une entreprise internationale spécialisée dans les dispositifs médicaux. Elle fournit des solutions orthopédiques reconstructives et sur mesure aux chirurgiens qui cherchent à améliorer la qualité de vie de leurs patients. Basée en Italie, LimaCorporate s'attache à mettre au point des produits et procédures innovants afin de permettre aux chirurgiens de sélectionner la solution idéale pour chaque patient. La gamme de produits de LimaCorporate s'étend de la révision des grandes articulations et des implants primaires aux solutions complètes pour les membres et leurs moyens de fixation.

Pour en savoir plus sur l'entreprise, veuillez visiter : limacorporate.com

Limacorporate S.p.A.



Via Nazionale, 52



33038 Villanova di San Daniele del Friuli



Udine - Italie



Courriel: nadine.maodesio@limacorporate.com



Courriel: info@limacorporate.com