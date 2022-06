Liminal BioSciences annonce les résultats du vote de son assemblée générale annuelle des actionnaires de 2022

LAVAL, QC et CAMBRIDGE, Angleterre, 7 juin 2022 /PRNewswire/ -- Liminal BioSciences Inc. (Nasdaq: LMNL) (« Liminal BioSciences » ou la « Société ») a annoncé les résultats du vote de son assemblée générale annuelle des actionnaires (« AGA ») tenue virtuellement le 6 juin 2022. Au total, 20 209 035 actions ordinaires ont été votées, ce qui représente 65,10 % des votes attachés aux actions ordinaires émises et en circulation de Liminal BioSciences.

Élection des administrateurs de la Société

Les six (6) candidats présentés dans la circulaire ont été élus en tant qu'administrateurs de la Société pour exercer leurs fonctions jusqu'à la prochaine assemblée annuelle des actionnaires ou jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus ou nommés.

Nom du candidat

Pour

Retenue / abstention



Votes

%

Votes % Simon Best

19 983 326

98,93

215 391 1,07 Gary Bridger

20 103 612

99,53

95 105 0,47 Neil A. Klompas

20 103 778

99,53

94 938 0,47 Alek Krstajic

20 010 786

99,07

187 931 0,93 Eugene Siklos

20 010 808

99,07

187 908 0,47 Timothy Steven Wach

20 103 786

99,53

94 931 0,47

Nomination d'auditeurs

PricewaterhouseCoopers LLP a été nommé auditeur de la Société jusqu'à la prochaine assemblée annuelle des actionnaires, et le conseil d'administration a été autorisé à fixer la rémunération des auditeurs.

Les résultats détaillés du vote pour l'AGA 2022 sont disponibles sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com et auprès de la SEC à l'adresse www.sec.gov

À propos de Liminal BioSciences Inc.

Liminal BioSciences est une société biopharmaceutique de stade clinique qui se concentre sur le développement de nouvelles petites molécules thérapeutiques distinctives pour les maladies inflammatoires, fibrotiques et métaboliques en utilisant notre plateforme de découverte de médicaments et une approche basée sur les données. Le principal produit candidat à base de petites molécules de la société, le fezagepras, est entré dans un essai clinique de phase 1a à dose ascendante unique en mai 2022 au Royaume-Uni afin de fournir des données comparatives avec le phénylbutyrate de sodium, un médicament établi de captage de l'azote, pour soutenir son plan de développement. En outre, la société développe actuellement un candidat antagoniste sélectif de GPR84 ainsi qu'un candidat antagoniste sélectif de OXER1. Nos programmes d'antagonistes du GPR84 et OXER1 sont actuellement au stade préclinique.

Liminal BioSciences exerce des activités commerciales au Canada et au Royaume-Uni.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de la section 27A du Securities Act de 1933, tel que modifié, et de la section 21E du Securities Exchange Act de 1934, tel que modifié. Certaines de ces déclarations prospectives peuvent être identifiées par l'utilisation de termes prospectifs. Les déclarations qui ne sont pas des faits établis, comprenant les mots « anticiper », « s'attendre à », « suggérer », « planifier », « croire », « avoir l'intention », « estime », « cible », « projette », « devrait », « pourrait », « serait », « peut », « sera », « prévoir » et d'autres expressions similaires sont destinées à identifier les déclarations prospectives. Ces déclarations comprennent celles relatives aux objectifs, stratégies et activités de Liminal BioSciences qui impliquent des risques et des incertitudes. Les informations prévisionnelles comprennent des déclarations concernant, entre autres : l'avancement des produits candidats de Liminal Biosciences, les résultats des essais cliniques prévus ; l'analyse des données de nos essais cliniques ; le développement potentiel des programmes de R&D de Liminal Biosciences ; les propriétés de nos candidats médicaments ; le calendrier de lancement ou la nature des essais précliniques et cliniques et les domaines thérapeutiques potentiels.

Ces énoncés sont de nature « prospective » puisqu'ils sont fondés sur nos attentes actuelles à l'égard des marchés dans lesquels nous exerçons nos activités et sur diverses estimations et hypothèses. Les événements ou les résultats réels sont susceptibles de différer sensiblement de ceux prévus dans le cadre de ces déclarations prospectives si des risques connus ou inconnus affectent nos activités ou si nos estimations ou nos hypothèses s'avèrent inexactes. Parmi les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux décrits ou projetés dans le présent document, citons, sans s'y limiter, les risques associés à : la capacité de la société à développer, fabriquer et commercialiser avec succès les produits candidats, le cas échéant ; l'impact de la pandémie de COVID-19 sur la main-d'œuvre, les opérations commerciales, le développement clinique, les activités réglementaires et les répercussions financières et autres de la société ; la disponibilité des fonds et des ressources pour poursuivre les projets de R&D, le développement clinique, les opérations de fabrication ou les activités de commercialisation ; le lancement ou l'achèvement réussi et en temps voulu des essais cliniques ; la capacité à tirer parti des opportunités de financement ou des opportunités commerciales dans l'industrie pharmaceutique ; la capacité de la société à résoudre le problème de l'inscription sur le Nasdaq et à se conformer à nouveau aux règles d'inscription sur le Nasdaq ; les incertitudes associées généralement à la recherche et au développement, aux essais cliniques et aux examens et approbations réglementaires connexes ; et les changements généraux dans les conditions économiques. Vous trouverez une évaluation plus détaillée de ces risques, incertitudes et autres risques qui pourraient faire en sorte que les événements ou résultats réels diffèrent sensiblement de nos attentes actuelles dans les dépôts et rapports que la Société effectue auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis et des Autorités canadiennes en valeurs mobilières, y compris dans le rapport annuel sur le formulaire 20-F pour l'exercice clos le 31 décembre 2021, ainsi que dans d'autres dépôts et rapports que Liminal Biosciences peut effectuer de temps à autre. Ces risques peuvent être amplifiés par la pandémie de COVID-19 en cours et tout impact connexe sur les activités de Liminal BioSciences et l'économie mondiale. Par conséquent, nous ne pouvons pas garantir la réalisation de toute déclaration prospective. Les investisseurs actuels et potentiels sont invités à ne pas accorder une confiance excessive à ces déclarations prospectives et estimations, qui ne sont valables qu'à la date du présent document. Nous n'assumons aucune obligation de mettre à jour les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse, même si de nouvelles informations deviennent disponibles, à la suite d'événements futurs ou pour toute autre raison, à moins que les lois et réglementations applicables en matière de valeurs mobilières ne l'exigent.

