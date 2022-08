Liminal BioSciences gibt Kündgung des CDMO-Altvertrags bekannt

Beendigung führt zu erwarteten Einsparungen von 33,1 Millionen Dollar

Wegfall der letzten Altverträge im Zusammenhang mit dem früheren Geschäft mit Plasmatherapeutika

LAVAL, Quebec und CAMBRIDGE, England, 26. August 2022 /PRNewswire/ -- Liminal BioSciences Inc. (Nasdaq: LMNL) („Liminal BioSciences" oder das „Unternehmen"), ein biopharmazeutisches Unternehmen für Entwicklungsphasen, hat heute bekannt gegeben, dass die im Mai 2015 abgeschlossene langfristige Rahmenvereinbarung über Dienstleistungen in Bezug auf sein früheres Geschäft mit Plasmatherapeutika („CDMO-Vereinbarung") mit sofortiger Wirkung im gegenseitigen Einvernehmen zwischen den Parteien gekündigt wurde. Das Unternehmen hatte bereits im August 2021 eine vorzeitige Kündigung der CDMO-Vereinbarung mit einer Kündigungsfrist von fünf Jahren ausgesprochen. Die CDMO-Vereinbarung beinhaltete eine Mindestabnahmeverpflichtung in Höhe von 9 Millionen Dollar pro Jahr für die Restlaufzeit des Vertrags.

Luminal BioSciences Inc. Logo

Diese Kündigung der CDMO-Vereinbarung ist Teil des bereits früher bekannt gegebenen Ziels des Unternehmens, sein Geschäft zu straffen, seine nicht zum Kerngeschäft gehörenden Vermögenswerte zu veräußern und Verträge im Zusammenhang mit seinem früheren Geschäft mit Plasmatherapeutika zu beenden.

Die Aufhebungsvereinbarung führt zu einer sofortigen Kündigung der CDMO-Vereinbarung und aller damit verbundenen Verpflichtungen des Unternehmens, einschließlich der jährlichen Mindestabnahmeverpflichtungen. Gemäß den Bedingungen der Aufhebungsvereinbarung wird Liminal BioSciences insgesamt $18 Millionen zahlen, von denen 11,2 Millionen Dollar bei Unterzeichnung der Aufhebungsvereinbarung gezahlt wurden und die bis zum Datum der Kündigung fälligen Beträge abdecken. Das Unternehmen wird zwei weitere Zahlungen leisten, von denen 3,4 Millionen Dollar im ersten Quartal 2023 und die restlichen 3,4 Millionen Dollar im ersten Quartal 2024 zahlbar sein werden. Die Aufhebungsvereinbarung enthält übliche Freigaben.

„Wir freuen uns sehr über diese Vereinbarung, die zu erwarteten Bareinsparungen in Höhe von etwa 33,1 Millionen Dollar führt und die letzten finanziellen Verpflichtungen im Zusammenhang mit unserem bisherigen Geschäft mit Plasmatherapeutika deutlich reduziert", sagte Bruce Pritchard, Chief Executive Officer von Liminal BioSciences.

Informationen zu Liminal BioSciences Inc.

Liminal BioSciences ist ein biopharmazeutisches Unternehmen für Entwicklungsphasen, das sich auf die Entdeckung und Entwicklung neuartiger niedermolekularer Therapeutika für Patienten mit entzündlichen, fibrotischen sowie Stoffwechselkrankheiten konzentriert, wobei wir unsere Wirkstoffforschungsplattform und einen datengesteuerten Ansatz nutzen. Das Unternehmen entwickelt derzeit GPR84-Antagonisten und OXER1-Antagonisten. Zusätzlich zu diesen Programmen untersucht das Unternehmen weiterhin andere Entwicklungsmöglichkeiten, um seine Pipeline zu erweitern.

Liminal BioSciences ist in Kanada und in Großbritannien tätig.

Zukunftsgerichtete Aussage

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung. Einige der zukunftsgerichteten Aussagen sind an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen erkennbar. Aussagen, die nicht historischer Natur sind, einschließlich der Begriffe „antizipieren", „erwarten", „suggerieren", „planen", „glauben", „beabsichtigen", „schätzen", „zielen", „projizieren", „sollten", „könnten", „würden", „könnten", „werden", „prognostizieren" und anderer ähnlicher Ausdrücke, sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Diese Aussagen beinhalten solche, die sich auf die Ziele, Strategien und Geschäfte von Liminal BioSciences beziehen und Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Zu den zukunftsgerichteten Informationen gehören unter anderem Aussagen über: die potenziellen finanziellen und sonstigen Vorteile der Kündigung der CDMO-Vereinbarung, die Fähigkeit des Unternehmens, sein Geschäft zu rationalisieren, seine nicht zum Kerngeschäft gehörenden Vermögenswerte zu veräußern und Verträge im Zusammenhang mit seinem früheren Geschäft mit Plasmatherapeutika zu kündigen, die Fähigkeit, Barmittel einzusparen, die Weiterentwicklung der Produktkandidaten von Liminal Biosciences, das Ergebnis der erwarteten klinischen Studien, die Analyse unserer klinischen Studiendaten, die potenzielle Entwicklung der F&E-Programme von Liminal Biosciences, die Eigenschaften unserer Medikamentenkandidaten, den Zeitpunkt des Beginns oder die Art der präklinischen und klinischen Studien und die potenziellen Therapiegebiete.

Diese Aussagen sind „zukunftsgerichtet", da sie auf unseren derzeitigen Erwartungen bezüglich der Märkte, in denen wir tätig sind, sowie auf verschiedenen Schätzungen und Annahmen beruhen. Die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse können erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten abweichen, wenn bekannte oder unbekannte Risiken unser Geschäft beeinflussen oder wenn sich unsere Schätzungen oder Annahmen als unzutreffend erweisen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den hier beschriebenen oder prognostizierten abweichen, gehören unter anderem Risiken im Zusammenhang mit: die Fähigkeit des Unternehmens, Produktkandidaten zu entwickeln, herzustellen und erfolgreich zu vermarkten, falls dies jemals der Fall sein sollte; die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf die Belegschaft des Unternehmens, den Geschäftsbetrieb, die klinische Entwicklung, die regulatorischen Aktivitäten und die finanziellen und sonstigen Auswirkungen auf das Unternehmen; die Verfügbarkeit von Finanzmitteln und Ressourcen für die Durchführung von F&E-Projekten, die klinische Entwicklung, den Produktionsbetrieb oder von Vermarktungsaktivitäten; die erfolgreiche und rechtzeitige Einleitung oder Beendigung klinischer Studien; die Fähigkeit von Liminal BioSciences, Finanzierungsmöglichkeiten oder Geschäftsmöglichkeiten in der pharmazeutischen Industrie zu nutzen; die Fähigkeit des Unternehmens, den Mangel der Nasdaq-Notierung zu beheben und die Einhaltung der Nasdaq-Notierungsregeln wieder zu erreichen; Unwägbarkeiten, die allgemein mit Forschung und Entwicklung, klinischen Studien und den damit verbundenen behördlichen Prüfungen und Genehmigungen verbunden sind; und allgemeine Veränderungen der wirtschaftlichen Bedingungen. Eine detailliertere Bewertung dieser Risiken, Ungewissheiten und anderer Risiken, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Resultate wesentlich von unseren derzeitigen Erwartungen abweichen, finden Sie in den Einreichungen und Berichten, die das Unternehmen bei der U.S. Securities and Exchange Commission und den kanadischen Wertpapierbehörden einreicht, einschließlich des Jahresberichts auf Formular 20-F für das am 31. Dezember 2021 endende Jahr, sowie in anderen Einreichungen und Berichten, die Liminal Biosciences von Zeit zu Zeit einreicht. Diese Risiken können durch die laufende Covid-19-Pandemie und die damit verbundenen Auswirkungen auf das Geschäft von Liminal BioSciences und die Weltwirtschaft noch verstärkt werden. Folglich können wir nicht garantieren, dass eine bestimmte zukunftsgerichtete Aussage eintreten wird. Bestehende und potenzielle Investoren werden darauf hingewiesen, dass sie kein unangemessenes Vertrauen in diese zukunftsgerichteten Aussagen und Schätzungen setzen sollten, da diese nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments Gültigkeit haben. Wir übernehmen keine Verpflichtung, die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, selbst wenn neue Informationen verfügbar werden, als Ergebnis zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen und -vorschriften verlangt.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1884995/Liminal_BioSciences_Inc__Liminal_BioSciences_Announces_Terminati.jpg

Unternehmenskontakt: Shrinal Inamdar, Manager, Investor Relations und Kommunikation, [email protected], +1 450.781.0115; Medienkontakt: Kaitlin Gallagher, [email protected], +1 212.253.8881

SOURCE Liminal BioSciences Inc.