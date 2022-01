Liminal BioSciences kondigt strategische prioriteiten voor 2022 aan

LAVAL, Québec en CAMBRIDGE, Engeland, 21 januari 2022 /PRNewswire/ -- Liminal BioSciences Inc. (Nasdaq: LMNL) ("Liminal BioSciences" of het "bedrijf") heeft vandaag een update verstrekt waarin het zijn voornaamste bedrijfs-, onderzoeks- en ontwikkelingsprioriteiten voor 2022 toelichtte.

"2021 was een kritiek jaar voor het vereenvoudigen van onze zakelijke strategie en het verstrekken van een cash runway die ons positioneert om onze middelen te focussen op onze activiteiten rond kleine moleculen", verklaarde Bruce Pritchard, Chief Executive Officer van Liminal BioSciences. "De voltooiing van de klinische fase van onze Fase 1 MAD klinische studie naar onze voornaamste productkandidaat, fezagepras, markeert een belangrijke mijlpaal op het gebied van de versnelling van onze O&O-strategie. We verwachten dat 2022 een goed gevuld jaar zal zijn voor fezagepras alsook voor onze preklinische GPR84-antagonist- en OXER1-antagonist-kandidaten."

Voornaamste verwezenlijkingen van 2021

Voltooien van de klinische fase van de Fase 1 klinische studie met oplopende doses ("MAD") naar fezagepras.

Afsluiten van de verkoop van de activiteiten inzake therapeutica op basis van plasma aan Kedrion S.p.A.

Afsluiten van de verkoop van een Rare Pediatric Disease Priority Review Voucher.

Verkrijgen van goedkeuring van de FDA voor Ryplazim® (plasminogen, human-tvmh) ("Ryplazim®"), afgestoten als deel van de verkoop van activiteiten inzake therapeutica op basis van plasma.

Voornaamste bedrijfs- en O&O-prioriteiten voor 2022

Fezagepras

In de loop van 2021, na analyse van de voorlopige farmacokinetische ("PK") gegevens van onze Fase I MAD klinische studie, kondigde Liminal aan dat het bedrijf niet verder zou gaan met de ontwikkeling van fezagepras voor de behandeling van idiopathische longfibrose (IPF) noch hypertriglyceridemie.

Sinds die aankondiging heeft het bedrijf de klinische fase van de Fase I MAD klinische studie voltooid en analyseert nu de resulterende gegevens. Daarnaast gaat het bedrijf door met het uitvoeren van aanvullend preklinisch onderzoek en bereidt zich voor op aanvullend vroeg klinisch onderzoek naar fezagepras met het oog op het bepalen van mogelijke nieuwe indicaties. Het bedrijf verwacht in de eerste helft van 2022 met een update te komen over dit aanvullende onderzoek.

GPR84-antagonisten

Het bedrijf heeft aanzienlijke vooruitgang geboekt bij de identificatie van uiterst krachtige, kleinmoleculige antagonisten van GPR84, waaronder potentiële selectieve kandidaten voor de ontwikkeling uit verschillende structurele klassen tot die GPR84-antagonisten waarvoor al gegevens zijn gepubliceerd.

De GPR84-receptor zou een belangrijk biologisch doel kunnen zijn in een aantal therapeutische interessegebieden. Ons preklinisch onderzoek geeft aan dat de expressieniveaus van GPR84 aanzienlijk toenemen onder inflammatoire omstandigheden. Remming van GPR84 lijkt de migratie van neutrofielen en macrofagen te remmen en de afgifte van cytokines te verminderen. Door het bedrijf uitgevoerd preklinisch onderzoek wijst ook op een potentieel gunstige rol voor het antagonisme van GPR84, inclusief bij de vermindering van fibrose bij verschillende ziekten, waaronder nierziekte en niet-alcoholische steatohepatitis (NASH).

Bovendien blijft het bedrijf werken aan het selecteren van een leidende geneesmiddelkandidaat om door te gaan naar de kliniek uit de huidige leidende verbindingen van het bedrijf, dat van plan is om de kandidaatselectie af te ronden in 2022.

OXER-1-antagonisten

Zoals bij het programma voor GPR84-antagonisten boekt het bedrijf ook vooruitgang bij de ontwikkeling van potentiële kandidaten voor OXER-1-antagonisten.

OXER-1 is een G-eiwit-gekoppelde receptor (GPCR) die uiterst selectief is voor 5-oxo-eicosatetraeenzuur (5-oxo-ETE), een krachtige menselijke eosinofiele chemo-attractant waarvan geweten is dat hij betrokken is bij eosinofiel gedreven aandoeningen (EDD's). EDD's zijn ontstekingsziekten, meestal bij aandoeningen van de luchtwegen, het maagdarmstelsel en de huid waarbij verhoogde niveaus van geactiveerde eosinofielen een directe oorzaak zijn of waarvan wordt gedacht dat ze een cruciale rol spelen. OXER-1 kan een veelbelovend doel zijn in een nieuwe route voor de behandeling van eosinofiel gedreven aandoeningen (EDD's).

Hoewel er een aantal biologische geneesmiddelen, voornamelijk antilichamen, zijn goedgekeurd voor de behandeling van bepaalde EDD's, kan een benadering met kleine moleculen van deze route een gedifferentieerde, meer kosteneffectieve therapie bieden.

In dit stadium verwacht Liminal BioSciences de selectie van kandidaten voor zijn OXER-1-programma die doorgaan naar de kliniek, af te ronden in 2023.

Kassaldi

De afstoting van de plasma-activiteiten van Liminal BioSciences en de wijziging van de vestigingsplaats van de organisatie van Québec naar Ontario hebben het bedrijf in staat gesteld om de bedrijfsvoering aanzienlijk te stroomlijnen, wat heeft geleid tot een verlaging van de lopende kosten en het personeelsbestand om beter te focussen op de ontwikkeling van kleine moleculen. De liquide middelen en kasequivalenten van het bedrijf bedroegen op 30 september 2021 CAD 116,7 miljoen. Meer informatie in verband met de toestand van het bedrijf op het vlak van liquide middelen en kasequivalenten zal verstrekt worden in het rapport van het bedrijf over het vierde kwartaal van 2021 en de jaarlijkse financiële resultaten, alsook over de vooruitgang van het bedrijf met betrekking tot de voornaamste prioriteiten.

Het bedrijf zal in 2022 zijn balanspositie blijven herzien en actief zoeken naar mogelijkheden om niet-kernactiva te gelde te maken en manieren zoeken om de kosten met betrekking tot financiële instrumenten en bepaalde verplichtingen in verband met de eerdere activiteiten van de organisatie te verlagen.

Over Liminal BioSciences Inc.

Liminal BioSciences is een biofarmaceutisch bedrijf dat zich toelegt op de ontdekking en ontwikkeling van nieuwe, potentiële kleinemoleculengeneesmiddelen voor de behandeling van patiënten die leiden aan fibrotische aandoeningen van de luchtwegen en andere fibrotische of ontstekingsziekten waarvoor nog een grote onvervulde medische behoefte bestaat. De belangrijkste productkandidaat met kleine moleculen van het bedrijf, fezagepras, heeft de klinische fase van de Fase 1 MAD klinische studie voltooid en het bedrijf is nu bezig met de evaluatie van de volledige PK gegevensverzameling van de Fase 1 MAD klinische studie. Het bedrijf verwacht in het eerste kwartaal van 2022 de markt informatie te kunnen verstrekken over eventuele verdere ontwikkelingsplannen voor fezagepras. Daarnaast ontwikkelt het bedrijf momenteel ook een selectieve GPR84-antagonistkandidaat evenals een orale, selectieve OXER1-antagonistkandidaat. Onze GPR84- en OXER1-antagonistprogramma's zitten momenteel in het preklinische stadium.

Liminal BioSciences heeft actieve bedrijfsactiviteiten in Canada en het Verenigd Koninkrijk.

Toekomstgerichte verklaringen

Deze persmededeling omvat 'toekomstgerichte verklaringen' in de zin van Sectie 27A van de Securities Act van 1933, zoals gewijzigd, en Sectie 21E van de Securities Exchange Act van 1934, zoals gewijzigd. Sommige van de toekomstgerichte verklaringen zijn herkenbaar aan het gebruik van toekomstgerichte woorden. Verklaringen die niet historisch van aard zijn, met inbegrip van de woorden "anticiperen", "verwachten", "suggereren", "plannen", "geloven", "voornemen", "ramingen", "doelstellingen", "projecten", "zouden", "kunnen", "zullen", "voorspellen" en andere soortgelijke uitdrukkingen zijn bedoeld om op de toekomst gerichte verklaringen aan te duiden. Deze verklaringen omvatten degene die betrekking hebben op de doelstellingen, strategieën en activiteiten van Liminal BioSciences die risico's en onzekerheden inhouden. Toekomstgerichte informatie omvat onder meer uitspraken over de vooruitgang van productkandidaten van Liminal Biosciences; de impact van de voltooiing van de klinische fase van de Fase 1 MAD klinische studie naar fezagepras; het klinische potentieel van fezagepras en verwachte indicaties voor de verdere ontwikkeling van fezagepras; de potentiële ontwikkeling van de O&O-programma's van Liminal Biosciences en de timing van het begin of de aard van andere preklinische en klinische onderzoeken; het vermogen van het bedrijf om zijn financiële positie te verbeteren, het vermogen van het bedrijf om actief op zoek te gaan naar en kansen te grijpen om niet-kernactiva te gelde te maken en kosten te verlagen met betrekking tot financiële instrumenten en andere contracten die verband houden met de eerdere activiteiten van de organisatie.

Deze verklaringen zijn 'toekomstgericht', omdat ze zijn gebaseerd op onze huidige verwachtingen over de markten waarin we actief zijn en op verschillende schattingen en veronderstellingen. Werkelijke gebeurtenissen of resultaten kunnen wezenlijk verschillen van diegene die in deze toekomstgerichte verklaringen worden verwacht, als bekende of onbekende risico's van invloed zijn op ons bedrijf, of als onze schattingen of veronderstellingen onnauwkeurig blijken te zijn. De factoren die ervoor kunnen zorgen dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de hierin beschreven of verwachte resultaten, omvatten, maar zijn niet beperkt tot, risico's die verband houden met: het vermogen van het bedrijf om kandidaat-producten succesvol te ontwikkelen, te produceren en te verkopen; de impact van de COVID-19-pandemie op de bedrijfsvoering, klinische ontwikkeling, regelgevende activiteiten en financiële en andere bedrijfseffecten van het bedrijf; de beschikbaarheid van fondsen en middelen om O&O-projecten, productieactiviteiten of commercialiseringsactiviteiten voort te zetten; de succesvolle en tijdige voltooiing van klinische studies; het vermogen van Liminal BioSciences om te profiteren van financieringsmogelijkheden of zakelijke kansen in de farmaceutische industrie; onzekerheden die in het algemeen verband houden met onderzoek en ontwikkeling, klinische studies en gerelateerde beoordelingen en goedkeuringen van regelgevende instanties; en algemene veranderingen in de economische omstandigheden. U vindt een meer gedetailleerde beoordeling van deze risico's, onzekerheden en andere risico's die ertoe zouden kunnen leiden dat werkelijke gebeurtenissen of resultaten wezenlijk verschillen van onze huidige verwachtingen in de dossiers en rapporten die het bedrijf indient bij de US Securities and Exchange Commission en de Canadese Securities Commissions, inclusief in het jaarverslag op formulier 20-F voor het jaar dat eindigde op 31 december 2020 en toekomstige, te gelegener tijd door Liminal Biosciences ingediende dossiers en rapporten. Dergelijke risico's kunnen worden versterkt door de aanhoudende COVID-19-pandemie en de ermee verbonden impact op de activiteiten van Liminal BioSciences en de wereldeconomie. Als gevolg hiervan kunnen we niet garanderen dat toekomstgerichte verklaringen werkelijkheid zullen worden. Bestaande en potentiële investeerders worden gewaarschuwd om niet overmatig te vertrouwen op deze toekomstgerichte verklaringen en schattingen, die alleen gelden op de datum die op dit document vermeld staat. Wij aanvaarden geen verplichting om enige toekomstgerichte verklaring in dit persbericht bij te werken, zelfs niet als er nieuwe informatie beschikbaar komt, als gevolg van toekomstige gebeurtenissen of om enige andere reden, tenzij vereist door de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van effecten.

