Liminal BioSciences kondigt voltooiing van de verkoop van zijn Priority Review Voucher aan

LAVAL, Québec en CAMBRIDGE, Engeland, 29 september 2021 /PRNewswire/ -- Liminal BioSciences Inc. (NASDAQ: LMNL) ("Liminal BioSciences" of het "Bedrijf") heeft vandaag aangekondigd dat zijn dochterbedrijf Prometic Biotherapeutics Inc. ("PBT") de verkoop heeft afgerond van zijn Priority Review Voucher ("PRV") voor een bedrag van USD 105 miljoen.

Volgens de voorwaarden van de eerder aangekondigde aandelenkoopovereenkomst die aangegaan is met Kedrion S.p.A. ("Kedrion") bedraagt de vergoeding die Liminal dient te krijgen voor de verkoop van de PRV zeventig percent (70%) van de netto-opbrengsten, wat aan Liminal moet worden uitbetaald door zijn dochterbedrijf PBT.

Het bedrijft plant de opbrengsten die Luminal zal ontvangen te gebruiken om de voortgezette ontwikkeling van onze kleinemoleculenpijplijn te bevorderen. We plannen ook om de markt in de komende maanden te updaten over onze O&O-strategie op het vlak van kleine moleculen volgend op de beoordeling van de volledige gegevens van de lopende klinische fase-1-studie met meerdere oplopende doses naar fezagepras.

Over Liminal BioSciences Inc.

Liminal BioSciences is een biofarmaceutisch bedrijf dat zich focust op de ontdekking en ontwikkeling van nieuwe, potentiële kleinemoleculengeneesmiddelen voor de behandeling van patiënten die leiden aan fibrotische aandoeningen van de luchtwegen en andere fibrotische of ontstekingsziekten die een grote onbeantwoorde medische behoefte hebben. Het belangrijkste kandidaat-product voor kleine moleculen van het bedrijf, fezagepras (PBI-4050), zit in een klinische fase 1-studie in het Verenigd Koninkrijk om meervoudige oplopende doses bij normale gezonde vrijwilligers te evalueren, bij dagelijkse blootstellingen aan doses hoger dan diegene die in onze eerder voltooide klinische fase 2-studies geëvalueerd zijn. Het bedrijf verwacht dat een volledige analyse van de volledige PK-gegevensreeks van de klinische fase 1-studie met meervoudige oplopende doses zal helpen bij het bepalen van de keuze van andere mogelijke indicaties voor de verdere ontwikkeling van fezagepras. Daarnaast ontwikkelt het bedrijf momenteel ook een selectieve GPR84-antagonistkandidaat evenals een orale, selectieve OXER1-antagonistkandidaat. Onze GPR84- en OXER1-antagonistprogramma's zitten momenteel in het preklinische stadium.

Liminal BioSciences heeft actieve bedrijfsactiviteiten in Canada en het Verenigd Koninkrijk.

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen over de doelstellingen, strategieën en activiteiten van Liminal BioSciences die risico's en onzekerheden inhouden. Toekomstgerichte informatie omvat verklaringen over, onder andere, verklaringen met betrekking tot de vorm, timing, het vermogen om te voltooien of de succesvolle uitkomst van strategische transacties met betrekking tot de niet-kernactiva van het Bedrijf, inclusief de lopende desinvestering van onze aan Ryplazim® (Plasminogen) gerelateerde activiteiten of activa; het gebruik van de opbrengsten van een dergelijke transactie; het potentieel van onze productkandidaten en de ontwikkeling van O&O-programma's en de timing van de start of de aard van preklinische en klinische studies.

Deze verklaringen zijn 'toekomstgericht', omdat ze zijn gebaseerd op onze huidige verwachtingen over de markten waarin we actief zijn en op verschillende schattingen en veronderstellingen. Werkelijke gebeurtenissen of resultaten kunnen wezenlijk verschillen van diegene die in deze toekomstgerichte verklaringen worden verwacht, als bekende of onbekende risico's van invloed zijn op ons bedrijf, of als onze schattingen of veronderstellingen onnauwkeurig blijken te zijn. De factoren die ervoor kunnen zorgen dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de hierin beschreven of verwachte resultaten, omvatten, maar zijn niet beperkt tot, risico's die verband houden met: het sluiten van de aandelenkoopovereenkomst voor de van plasma afgeleide therapeutische activiteiten; het vermogen van het Bedrijf om kandidaat-producten succesvol te ontwikkelen, te produceren en te verkopen; de impact van de COVID-19-pandemie op de bedrijfsvoering, klinische ontwikkeling, regelgevende activiteiten en financiële en andere bedrijfseffecten van het bedrijf; de beschikbaarheid van fondsen en middelen om O&O-projecten, productieactiviteiten of commercialiseringsactiviteiten voort te zetten; de succesvolle en tijdige voltooiing van klinische studies; het vermogen van Liminal BioSciences om te profiteren van financieringsmogelijkheden of zakelijke kansen in de farmaceutische industrie; onzekerheden die in het algemeen verband houden met onderzoek en ontwikkeling, klinische studies en gerelateerde beoordelingen en goedkeuringen van regelgevende instanties; en algemene veranderingen in de economische omstandigheden. U vindt een meer gedetailleerde beoordeling van deze risico's, onzekerheden en andere risico's die ertoe zouden kunnen leiden dat werkelijke gebeurtenissen of resultaten wezenlijk verschillen van onze huidige verwachtingen in de deponeringen en rapporten die het bedrijf doet bij de US Securities and Exchange Commission en de Canadese Securities Commissions, inclusief in het jaarverslag op formulier 20-F voor het jaar dat eindigde op 31 december 2020 en toekomstige deponeringen en rapporten van tijd tot tijd door het bedrijf. Dergelijke risico's kunnen worden versterkt door de aanhoudende COVID-19-pandemie en de ermee verbonden impact op de activiteiten van Liminal BioSciences en de wereldeconomie. Als gevolg hiervan kunnen we niet garanderen dat toekomstgerichte verklaringen werkelijkheid zullen worden. Bestaande en potentiële investeerders worden gewaarschuwd om niet overmatig te vertrouwen op deze toekomstgerichte verklaringen en schattingen, die alleen gelden op de datum die op dit document vermeld staat. Wij aanvaarden geen verplichting om enige toekomstgerichte verklaring in dit persbericht bij te werken, zelfs niet als er nieuwe informatie beschikbaar komt, als gevolg van toekomstige gebeurtenissen of om enige andere reden, tenzij vereist door de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van effecten.

