Liminal BioSciences rapporteert financiële resultaten voor het vierde kwartaal en het jaar eindigend in 2022

CTA-werkzaamheden op schema om goedkeuring te verkrijgen voor de start van Fase 1 klinische studie van LMNL6511 in de tweede helft van 2023

Toevoeging van GPR40 agonist ontdekkingsprogramma gericht op de ontwikkeling van een nieuwe leverveilige GPR40 agonist voor de behandeling van type 2 diabetes.

Afgesloten op 31 december 2022 met iets meer dan CAD 37 miljoen aan liquide middelen, die naar verwachting tot begin 2024 cashflow zullen bieden.

Netto verlies uit voortgezette activiteiten van CAD 6 ,6 miljoen CAD in het kwartaal eindigend op 31 december 2022 vergeleken met 8,8 miljoen CAD in het vierde kwartaal van 2021

Opnieuw voldaan aan de minimum biedprijsvereiste voor voortzetting van de notering op de Nasdaq Capital Market

Voltooide eind december 2022 de verkoop van een niet-kernvastgoedactiva, voor een aankoopprijs van CAD 3.175.000

Versterking van het leiderschapsteam met de benoeming van Nicole Rusaw tot Chief Financial Officer en Dr. Gary Bridger tot Interim Chief Scientific Officer in 2022.

LAVAL, QC en CAMBRIDGE, Engeland, 18 maart 2023 /PRNewswire/ -- Liminal BioSciences Inc. (NASDAQ: LMNL) ("Liminal BioSciences" of de "Onderneming"), een biofarmaceutisch bedrijf in een ontwikkelingsstadium dat zich richt op het ontdekken en ontwikkelen van onderscheidende nieuwe therapeutica met kleine moleculen voor stofwisselings-, ontstekings- en fibrotische ziekten, maakte vandaag haar financiële resultaten bekend voor het vierde kwartaal en het fiscale jaar dat eindigde op 31 december 2022.

"We beginnen 2023 in een opwindende positie, omdat we al onze eerder bekendgemaakte mijlpalen voor onze GPR84- en OXER1-antagonistenontwikkelingsprogramma's hebben gehaald. Dit omvat de nominatie van LMNL6511 als de kandidaat die is geselecteerd voor klinische ontwikkeling voor ons GPR84-antagonistenprogramma dat is ontworpen voor de behandeling van stofwisselingsziekten, ontsteking en/of fibrose," verklaarde Bruce Pritchard, Chief Executive Officer van Liminal BioSciences. "Er wordt ook gewerkt aan de selectie van een hoofdkandidaat voor ons OXER1-antagonistenprogramma, gericht op door eosinofielen veroorzaakte ziekten. Daarnaast zijn we verheugd om vandaag ons GPR40 agonist ontdekkingsprogramma aan te kondigen als de nieuwste toevoeging aan onze pijplijn, gericht op het identificeren en ontwikkelen van een leverveilige GPR40 agonist als mogelijke behandeling voor type 2 diabetes. Met deze toevoeging geloven wij dat onze ontwikkelingsprogramma's het potentieel hebben om ons commerciële mogelijkheden te bieden op verschillende metabole, inflammatoire en fibrotische gerelateerde therapeutische gebieden. De kern van onze strategie is ons vermogen om onze kandidaten in latere stadia verder te ontwikkelen met de bedoeling om eersteklas geneesmiddelen te ontwikkelen en naar de patiënten te brengen, en dit aan te vullen met onze pijplijn in vroege stadia."

"Het belangrijkste is dat we ons platform voor geneesmiddelenontdekking en ons inzicht in G-eiwitgekoppelde receptoren blijven benutten om kleine molecuulkandidaten te identificeren die zich nauwkeurig kunnen richten op GPCR's", verklaarde Dr. Gary Bridger, Interim Chief Scientific Officer van Liminal BioSciences. "Ons platform voor de ontdekking van geneesmiddelen maakt gebruik van volledig geïntegreerde chemische en biologische expertise, ondersteund door onze brede in-vivo capaciteiten, waardoor we ons GPR84-antagonistenontwikkelingsprogramma vooruit hebben kunnen helpen. We zijn van plan om in de tweede helft van 2023 een vergunning aan te vragen voor het starten van een Fase 1 klinische studie met LMNL6511."

Belangrijkste prioriteiten voor 2023

Ontwikkelingsplan GPR84-antagonist

Afhankelijk van aanhoudende bevredigende resultaten in de lopende klinische proefaanvraag (CTA) -werkzaamheden, verwachten wij goedkeuring te vragen om in de tweede helft van 2023 een first-in-human fase 1 klinische studie met LMNL6511 te beginnen.

Lopende In-vivo experimenten zullen ons naar verwachting in staat stellen om in de komende maanden een belangrijke klinische indicatie te selecteren.

Ontwikkelingsplan OXER1-antagonist

De ontwikkeling van potentiële OXER-1-antagonist verloopt goed, en wij zijn van plan om in H1 2023 een lead-kandidaat aan te wijzen voor verdere ontwikkeling als een potentiële behandeling voor door eosinofielen gemedieerde ziekten en streven ernaar om in 2024 een first-in-human klinische studie te starten.

GPR40 agonist ontwikkelingsprogramma

GPR40 agonist ontwikkelingsprogramma heeft als doel het identificeren en ontwikkelen van een nieuwe leverveilige GPR40 agonist voor de behandeling van diabetes type 2 (T2D). Ons GPR40 agonist ontwikkelingsprogramma bevindt zich momenteel in de ontdekkingsfase.

Terwijl wij verder werken aan onze ontwikkelingsprogramma's, beoordelen wij tegelijkertijd de commerciële mogelijkheden voor alle activa. Wij geloven dat onze GPR84 antagonist, OXER1 antagonist en GPR40 agonist programma's het potentieel hebben om aanzienlijke onvervulde medische behoeften aan te pakken. Naast deze programma's blijven wij andere ontwikkelingsmogelijkheden onderzoeken om toe te voegen aan onze pijplijn.

Recente ontwikkelingen

In november 2022 kondigden wij enkele wijzigingen aan in ons uitvoerend managementteam. Nicole Rusaw , die sinds 2 maart 2022 als interim Chief Financial Officer fungeerde, werd benoemd tot Chief Financial Officer, en Dr. Gary Bridger , lid van de Raad van Bestuur en strategisch adviseur van de onderneming, werd benoemd tot Interim Chief Scientific Officer. Dr. Bridger blijft lid van de raad van bestuur van de Vennootschap.

kondigden wij enkele wijzigingen aan in ons uitvoerend managementteam. , die sinds 2 maart 2022 als interim Chief Financial Officer fungeerde, werd benoemd tot Chief Financial Officer, en Dr. , lid van de Raad van Bestuur en strategisch adviseur van de onderneming, werd benoemd tot Interim Chief Scientific Officer. Dr. Bridger blijft lid van de raad van bestuur van de Vennootschap. In december 2022 voltooiden wij de verkoop van een niet-kernactiviteit in onroerend goed, gelegen in Pointe-Claire, Quebec , voor een aankoopprijs van CAD 3.175.000 .

voltooiden wij de verkoop van een niet-kernactiviteit in onroerend goed, gelegen in , voor een aankoopprijs van . In februari 2023 voltooiden wij een consolidatie van alle uitgegeven en uitstaande gewone aandelen van de onderneming op basis van een consolidatieverhouding van tien (10) pre-consolidatieaandelen voor één (1) post-consolidatieaandeel om opnieuw te voldoen aan de vereiste van de minimum biedprijs voor voortgezette notering door het bereiken van een slotbiedprijs op Nasdaq Capital Market van ten minste $ 1,00 per aandeel gedurende ten minste 10 opeenvolgende handelsdagen.

per aandeel gedurende ten minste 10 opeenvolgende handelsdagen. In februari 2023 ontvingen wij schriftelijk bericht van Nasdaq dat de onderneming weer voldeed aan Nasdaq Listing Rule 5450(a)(1) voor voortzetting van de notering op de Nasdaq Capital Market.

Financiële resultaten vierde kwartaal en jaar eindigend in december 2022

Alle cijfers in dit gedeelte zijn in Canadese dollars.

Kas en kasequivalenten bedroegen $37,1 miljoen op 31 december 2022 , terwijl ons werkkapitaal, d.w.z. de vlottende activa na aftrek van de kortlopende schulden, $31,2 miljoen bedroeg.

bedroegen miljoen op , terwijl ons werkkapitaal, d.w.z. de vlottende activa na aftrek van de kortlopende schulden, miljoen bedroeg. Onderzoeks- en ontwikkelingskosten bedroegen $3,5 miljoen tijdens het vierde kwartaal van 2022 vergeleken met $4,5 miljoen voor het vierde kwartaal van 2021. De daling van $1,1 miljoen was voornamelijk toe te schrijven aan dalingen in de afschrijvingskosten van immateriële activa, kosten voor klinische studies en professionele vergoedingen van respectievelijk $0,4 miljoen, $0,5 miljoen en $0,2 miljoen en een algemene verlaging van de bedrijfskosten. Deze dalingen werden gedeeltelijk gecompenseerd door een stijging van de kosten voor preklinische studies met $0,4 miljoen als gevolg van het begin van nieuwe preklinische studies die plaatsvonden in 2022.

bedroegen miljoen tijdens het vierde kwartaal van 2022 vergeleken met miljoen voor het vierde kwartaal van 2021. De daling van miljoen was voornamelijk toe te schrijven aan dalingen in de afschrijvingskosten van immateriële activa, kosten voor klinische studies en professionele vergoedingen van respectievelijk miljoen, miljoen en miljoen en een algemene verlaging van de bedrijfskosten. Deze dalingen werden gedeeltelijk gecompenseerd door een stijging van de kosten voor preklinische studies met miljoen als gevolg van het begin van nieuwe preklinische studies die plaatsvonden in 2022. De administratiekosten bedroegen $3,9 miljoen voor het vierde kwartaal van 2022, vergeleken met $5,8 miljoen voor het vierde kwartaal van 2021. De daling van de administratiekosten was voornamelijk toe te schrijven aan een daling van $1,5 miljoen aan kosten als gevolg van lagere verzekeringspremies voor bestuurders en functionarissen als gevolg van de wijziging van de maatschappelijke zetel van de Vennootschap van Québec naar Ontario in het laatste deel van 2021, een verlaging van de honoraria van $0,5 miljoen en een verlaging van de kosten voor op aandelen gebaseerde betalingen van $0,3 miljoen. Deze dalingen werden gedeeltelijk gecompenseerd door een stijging van de salarissen en andere voordelen van $0,7 miljoen.

bedroegen miljoen voor het vierde kwartaal van 2022, vergeleken met miljoen voor het vierde kwartaal van 2021. De daling van de administratiekosten was voornamelijk toe te schrijven aan een daling van miljoen aan kosten als gevolg van lagere verzekeringspremies voor bestuurders en functionarissen als gevolg van de wijziging van de maatschappelijke zetel van de Vennootschap van Québec naar in het laatste deel van 2021, een verlaging van de honoraria van miljoen en een verlaging van de kosten voor op aandelen gebaseerde betalingen van miljoen. Deze dalingen werden gedeeltelijk gecompenseerd door een stijging van de salarissen en andere voordelen van miljoen. Het nettoverlies uit voortgezette bedrijfsactiviteiten, na belastingen bedroeg $6,6 miljoen voor het vierde kwartaal van 2022 vergeleken met $8,8 miljoen voor het vierde kwartaal van 2021. De daling van het verlies werd voornamelijk veroorzaakt door de verlaging van de administratiekosten met $1,9 miljoen, als gevolg van de verlaging van de verzekeringskosten, een daling van de financieringskosten met $1,8 miljoen als gevolg van de beëindiging van alle langetermijnschulden en een daling van de O&O-uitgaven met $1,1 miljoen.

bedroeg miljoen voor het vierde kwartaal van 2022 vergeleken met miljoen voor het vierde kwartaal van 2021. De daling van het verlies werd voornamelijk veroorzaakt door de verlaging van de administratiekosten met miljoen, als gevolg van de verlaging van de verzekeringskosten, een daling van de financieringskosten met miljoen als gevolg van de beëindiging van alle langetermijnschulden en een daling van de O&O-uitgaven met miljoen. Totaal inkomen (verlies) uit beëindigde bedrijfsactiviteiten was een inkomen van $2,3 miljoen voor het vierde kwartaal van 2022 vergeleken met een verlies van $0,6 miljoen in het vierde kwartaal van 2021. De inkomsten uit het vierde kwartaal van 2022 bestonden uit de winst van $2,3 miljoen op de verkoop van kapitaalgoederen, na de verkoop van een niet-kern onroerend goed in december 2022 , dat voorheen deel uitmaakte van het segment plasma-afgeleide therapeutica en voorheen werd geclassificeerd als materiële vaste activa, voldeed aan de criteria om te worden geclassificeerd als aangehouden voor verkoop in het kwartaal eindigend op 31 maart 2022 tegen een boekwaarde van $0,8 miljoen. Als gevolg daarvan ontvingen wij $3,2 miljoen aan netto-opbrengsten uit deze verkoop.

was een inkomen van miljoen voor het vierde kwartaal van 2022 vergeleken met een verlies van miljoen in het vierde kwartaal van 2021. De inkomsten uit het vierde kwartaal van 2022 bestonden uit de winst van miljoen op de verkoop van kapitaalgoederen, na de verkoop van een niet-kern onroerend goed in , dat voorheen deel uitmaakte van het segment plasma-afgeleide therapeutica en voorheen werd geclassificeerd als materiële vaste activa, voldeed aan de criteria om te worden geclassificeerd als aangehouden voor verkoop in het kwartaal eindigend op 31 maart 2022 tegen een boekwaarde van miljoen. Als gevolg daarvan ontvingen wij miljoen aan netto-opbrengsten uit deze verkoop. Het nettoverlies bedroeg $4,2 miljoen voor het vierde kwartaal van 2022, vergeleken met een inkomen van $9,3 miljoen voor het vierde kwartaal van 2021.

Over Liminal BioSciences Inc.

Liminal BioSciences is een ontwikkelingsgericht biofarmaceutisch bedrijf dat zich richt op het ontdekken en ontwikkelen van nieuwe en onderscheidende therapeutica met kleine moleculen die G-eiwitgekoppelde receptorpaden (GPCR's) moduleren. Het bedrijf ontwerpt eigen nieuwe therapeutische kandidaten met kleine moleculen met de bedoeling de beste/eerste therapeutica van zijn klasse te ontwikkelen voor de behandeling van metabolische, inflammatoire en fibrotische ziekten met aanzienlijke onvervulde medische behoeften, met behulp van zijn geïntegreerde platform voor geneesmiddelenontdekking, zijn expertise in de medicinale chemie en zijn grondige kennis van de GPCR-biologie. De pijplijn van het bedrijf bestaat momenteel uit drie programma's. De voor klinische ontwikkeling geselecteerde kandidaat, LMNL6511, een selectieve antagonist voor de GPR84-receptor, zal naar verwachting in de tweede helft van 2023 met een Fase 1 klinische studie beginnen. De Vennootschap ontwikkelt ook potentiële OXER1-antagonisten en GPR40-agonisten, die zich beide in het preklinische stadium bevinden. Naast deze programma's blijft de Vennootschap andere ontwikkelingsmogelijkheden onderzoeken om aan haar pijplijn toe te voegen.

Liminal BioSciences is actief in Canada en het Verenigd Koninkrijk.

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen in de zin van Sectie 27A van de Securities Act van 1933, zoals gewijzigd, en Sectie 21E van de Securities Exchange Act van 1934, zoals gewijzigd. Sommige toekomstgerichte verklaringen zijn herkenbaar aan het gebruik van toekomstgerichte woorden. Verklaringen die niet historisch van aard zijn, met inbegrip van de woorden "anticiperen", "verwachten", "suggereren", "plannen", "geloven", "voornemen", "schatten", "doel", "project", "zouden moeten", "kunnen", "zouden", "kunnen", "zullen", "voorspellen" en andere soortgelijke uitdrukkingen zijn bedoeld om toekomstgerichte verklaringen aan te duiden. Deze verklaringen omvatten verklaringen met betrekking tot de doelstellingen, strategieën en activiteiten van Liminal BioSciences die risico's en onzekerheden met zich meebrengen. Toekomstgerichte informatie omvat verklaringen over, onder andere: de vooruitgang van de kandidaten of ontwikkelingsprogramma's van Liminal Biosciences, met inbegrip van de timing en het resultaat van de potentiële ontwikkeling van de O&O-programma's van de Vennootschap, zoals de ontwikkeling van LMNL6511 en onze GPR40-agonist en OXER1-antagonist ontdekkingsprogramma's; de timing van de start of de aard van preklinische en klinische studies, met inbegrip van de verwachte start van een Fase 1 klinische studie van LMNL6511 in de tweede helft van 2023; de overwogen potentiële therapeutische gebieden, waaronder eosinofiele gemedieerde ziekten en T2D; het potentieel van onze ontwikkelingsprogramma's om belangrijke onvervulde medische behoeften aan te pakken; ons vermogen om nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden aan onze pijplijn toe te voegen; ons vermogen om te blijven voldoen aan Nasdaq Listing Rule 5450(a)(1) om genoteerd te blijven op de Nasdaq Capital Market; onze verwachte kasstroom en ons vermogen om actief op zoek te gaan naar mogelijkheden om niet-kernactiviteiten of commerciële mogelijkheden met betrekking tot onze activa te gelde te maken en deze af te sluiten. Deze verklaringen zijn "toekomstgericht" omdat zij gebaseerd zijn op onze huidige verwachtingen over de markten waarop wij actief zijn en op verschillende schattingen en veronderstellingen. De feitelijke gebeurtenissen of resultaten kunnen wezenlijk verschillen van die welke in deze toekomstgerichte verklaringen worden verwacht indien bekende of onbekende risico's onze activiteiten beïnvloeden, of indien onze schattingen of veronderstellingen onjuist blijken te zijn. Tot de factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de hierin beschreven of voorspelde resultaten behoren onder meer, maar niet uitsluitend, risico's in verband met: het vermogen van de Vennootschap om productkandidaten te ontwikkelen, te produceren en met succes te commercialiseren, indien ooit; de impact van de COVID-19 pandemie en andere geopolitieke spanningen op het personeelsbestand, de bedrijfsactiviteiten, de klinische ontwikkeling, de regelgevende activiteiten en de financiële en andere bedrijfsimpact van de Vennootschap; de beschikbaarheid van fondsen en middelen om O&O-projecten, klinische ontwikkeling, productieactiviteiten of commercialiseringskansen na te streven; de succesvolle en tijdige start of voltooiing van preklinische en klinische studies; het vermogen om te profiteren van financieringsmogelijkheden of zakelijke kansen in de farmaceutische industrie, onzekerheden die in het algemeen verband houden met onderzoek en ontwikkeling, klinische proeven en daarmee verband houdende regelgevende beoordelingen en goedkeuringen; ons vermogen om te voldoen aan de Nasdaq-noteringsregels en genoteerd te blijven op de Nasdaq Capital Market en algemene veranderingen in de economische omstandigheden, onder meer als gevolg van toegenomen inflatie, bankfaillissementen en stijgende rentevoeten. Een meer gedetailleerde beoordeling van deze risico's, onzekerheden en andere risico's die ertoe kunnen leiden dat feitelijke gebeurtenissen of resultaten wezenlijk afwijken van onze huidige verwachtingen vindt u in de deponeringen en rapporten die de Vennootschap indient bij de U.S. Securities and Exchange Commission en Canadian Securities Administrators, waaronder in het Jaarverslag op Form 20-F voor het jaar eindigend op 31 december 2022, alsmede in andere deponeringen en rapporten die Liminal Biosciences' van tijd tot tijd kan indienen. Bijgevolg kunnen wij niet garanderen dat een bepaalde toekomstgerichte verklaring werkelijkheid wordt. Bestaande en toekomstige investeerders worden gewaarschuwd om geen overmatig vertrouwen te stellen in deze toekomstgerichte verklaringen en schattingen, die alleen gelden op de datum van dit document. Wij nemen geen verplichting op ons om toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht bij te werken, ook niet als er nieuwe informatie beschikbaar komt, als gevolg van toekomstige gebeurtenissen of om enige andere reden, tenzij dit wordt vereist door de toepasselijke wet- en regelgeving inzake effecten.

