Liminal BioSciences rapporteert zijn financiële resultaten voor het eerste kwartaal van 2022 op 10 mei 2022

LAVAL, QC en CAMBRIDGE, ENGELAND, 10 mei 2022 /PRNewswire/ -- Liminal BioSciences Inc. (NASDAQ: LMNL) ("Liminal BioSciences" of het "Bedrijf"), heeft vandaag aangekondigd dat het van plan is zijn financiële resultaten voor het eerste kwartaal van 2022 te rapporteren na sluiting van de markt op 10 mei 2021. Liminal organiseert op woensdag 11 mei 2022 om 8.30 uur (ET) een telefonische vergadering en webcast om de financiële resultaten te bespreken.

De telefoonnummers voor toegang tot de telefonische vergadering zijn 888-394-8218 en 647-484-0475. Een audioweergave van de vergadering is beschikbaar vanaf woensdag 11 mei 2022 om 11.30 uur (ET). De nummers voor toegang tot de audioweergave zijn 647-436-0148 en 1-888-203-1112 met het volgende wachtwoord (9322170 #). Een live audiowebcast van de telefonische vergadering is beschikbaar door hier te klikken.

Over Liminal BioSciences Inc.

Liminal BioSciences is een biofarmaceutisch bedrijf in de klinische fase dat zich richt op het ontwikkelen van onderscheidende nieuwe therapieën met kleine moleculen voor inflammatoire, fibrotische en metabole ziekten met behulp van ons platform voor geneesmiddelenontwikkeling en een datagestuurde aanpak. Fezagepras, het belangrijkste kandidaat-product voor kleine moleculen van het bedrijf, heeft een fase 1 klinische studie met meerdere oplopende doses voltooid en de onderneming verwacht een fase 1a klinische studie in het tweede kwartaal 2022 met enkelvoudige oplopende dosis uit te voeren om vergelijkende gegevens te verstrekken ter ondersteuning van haar ontwikkelingsplan. Daarnaast ontwikkelt het bedrijf momenteel ook een selectieve GPR84-antagonistkandidaat en een selectieve OXER1-antagonistkandidaat. Onze GPR84- en OXER1-antagonistprogramma's bevinden zich momenteel in de preklinische fase.

Liminal BioSciences heeft actieve bedrijfsactiviteiten in Canada en het Verenigd Koninkrijk.

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen in de zin van Artikel 27A van de Securities Act van 1933, zoals gewijzigd, en Artikel 21E van de Securities Exchange Act van 1934, zoals gewijzigd. Een aantal van de toekomstgerichte verklaringen kan worden geïdentificeerd door het gebruik van toekomstgerichte woorden. Verklaringen die niet historisch van aard zijn, inclusief de woorden "anticiperen", "verwachten", "suggereren", "plannen", "geloven", "van plan zijn", "schatten", "doelen", "projecteren", "zou moeten, " "zou kunnen", "zouden", "kunnen", "zullen", "voorspellen" en andere soortgelijke uitdrukkingen zijn bedoeld om toekomstgerichte verklaringen te identificeren. Deze verklaringen omvatten die met betrekking tot de doelstellingen, strategieën en bedrijven van Liminal BioSciences die risico's en onzekerheden met zich meebrengen. Toekomstgerichte informatie omvat onder meer uitspraken over: vooruitgang van de productkandidaten van Liminal Biosciences, de resultaten van verwachte klinische onderzoeken; de analyse van onze klinische onderzoeksgegevens; de potentiële ontwikkeling van de R&D-programma's van Liminal Biosciences; de eigenschappen van onze kandidaat-geneesmiddelen; het tijdstip van aanvang of de aard van preklinische en klinische onderzoeken en potentiële therapeutische gebieden.

Deze uitspraken zijn "toekomstgericht" omdat ze zijn gebaseerd op onze huidige verwachtingen over de markten waarin we actief zijn en op verschillende schattingen en veronderstellingen. Werkelijke gebeurtenissen of resultaten kunnen wezenlijk verschillen van de verwachtingen in deze toekomstgerichte verklaringen als bekende of onbekende risico's van invloed zijn op ons bedrijf, of als onze schattingen of veronderstellingen onnauwkeurig blijken te zijn. Tot de factoren die ervoor kunnen zorgen dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de hierin beschreven of geprojecteerde resultaten, behoren, maar zijn niet beperkt tot, risico's die verband houden met: het vermogen van het bedrijf om kandidaat-producten te ontwikkelen, te produceren en met succes op de markt te brengen, indien ooit; de impact van de COVID-19-pandemie op het personeelsbestand, de bedrijfsvoering, klinische ontwikkeling, regelgevende activiteiten en financiële en andere bedrijfseffecten van het bedrijf; de beschikbaarheid van fondsen en middelen om R&D-projecten, klinische ontwikkeling, productieactiviteiten of commercialiseringsactiviteiten na te streven; de succesvolle en tijdige start of voltooiing van klinische proeven; het vermogen om te profiteren van financieringsmogelijkheden of zakelijke kansen in de farmaceutische industrie; het vermogen van het bedrijf om de tekortkoming in de Nasdaq-notering op te lossen en de naleving van de Nasdaq-noteringsregels te herstellen; onzekerheden die in het algemeen verband houden met onderzoek en ontwikkeling, klinische proeven en gerelateerde beoordelingen en goedkeuringen van regelgevende instanties; en algemene veranderingen in de economische omstandigheden. U vindt een meer gedetailleerde beoordeling van deze risico's, onzekerheden en andere risico's die ertoe kunnen leiden dat feitelijke gebeurtenissen of resultaten wezenlijk verschillen van onze huidige verwachtingen in de deponeringen en rapporten die het bedrijf maakt bij de US Securities and Exchange Commission en Canadian Securities Administrators, waaronder in het jaarverslag op formulier 20-F voor het jaar eindigend op 31 december 2021, evenals andere deponeringen en rapporten die Liminal Biosciences van tijd tot tijd kan maken. Dergelijke risico's kunnen worden versterkt door de aanhoudende COVID-19-pandemie en eventuele gerelateerde effecten op de activiteiten van Liminal BioSciences en de wereldeconomie. Als gevolg daarvan kunnen we niet garanderen dat een gegeven toekomstgerichte verklaring werkelijkheid wordt. Bestaande en potentiële beleggers worden gewaarschuwd niet overmatig te vertrouwen op deze toekomstgerichte verklaringen en schattingen, die alleen gelden vanaf de datum daarvan. We aanvaarden geen verplichting om enige toekomstgerichte verklaring in dit persbericht bij te werken, zelfs als er nieuwe informatie beschikbaar komt, als gevolg van toekomstige gebeurtenissen of om enige andere reden, tenzij vereist door toepasselijke wet- en regelgeving.

