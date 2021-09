Linda Gao nommée PDG d'Inalfa Roof Systems

VENRAY, Pays-Bas, 1er septembre 2021 /PRNewswire/ -- Inalfa Roof Systems, leader mondial de l'industrie automobile basé aux Pays-Bas, a annoncé la nomination de Linda Gao au poste de présidente et directrice générale (PDG) de la société, avec effet immédiat. Gao a succédé à Jörg Buchheim à titre intérimaire en mai 2021 et assumera désormais les pleines responsabilités en tant que présidente et directrice générale de la société.

Linda Gao est diplômée en ingénierie et en chimie et a acquis plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie automobile. Dans le cadre de ses fonctions, elle continuera à diriger le programme de transformation de l'entreprise, qui est la base des ambitions de croissance à long terme de l'entreprise sur le marché mondial de l'automobile.

Inalfa Roof Systems fabrique des systèmes de toit pour automobiles pour presque tous les grands constructeurs de voitures et de camions dans le monde. L'entreprise fait partie du groupe BHAP, l'un des plus grands fournisseurs de pièces automobiles en Chine.

« Je suis honoré prendre la tête de l'organisation mondiale d'Inalfa et de continuer à travailler avec nos collaborateurs talentueux, nos fournisseurs et nos clients dans le monde entier. J'ai hâte de réaliser avec l'ensemble de l'équipe les ambitions de notre entreprise, car nous continuons à soutenir nos clients en leur offrant des systèmes de toiture de haute technologie axés sur l'innovation », déclare Linda Gao, présidente et directrice générale d'Inalfa Roof Systems.

Au cours des six années qui ont précédé son arrivée dans ses fonctions actuelles, Mme Gao a jeté les bases de la forte activité d'Inalfa en Chine. Au cours de cette période, elle a piloté la forte et saine croissance de l'entreprise au niveau régional, en ouvrant avec succès six usines de production régionales dans la région de la Chine. En mettant un accent particulier sur l'innovation, l'excellence opérationnelle et la collaboration intégrée, Gao dirigera l'ambition d'Inalfa pour une expansion stable de son empreinte dans l'industrie mondiale de la fabrication automobile.

À propos d'Inalfa Roof Systems

Inalfa Roof Systems est un fabricant mondial de systèmes de toit pour automobiles, basé à Venray, aux Pays-Bas et qui possède des usines et des centres de développement en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. Avec plus de 800 brevets d'invention et une part de marché mondiale d'environ 25 %, Inalfa fournit des systèmes de toit à presque tous les grands constructeurs de voitures et de camions dans le monde. Depuis 2011, Inalfa Roof Systems fait partie de Beijing Hainachuan Automotive Parts Co. Ltd, l'un des plus grands fournisseurs de pièces automobiles en Chine. L'acquisition stratégique d'Inalfa diversifie davantage le portefeuille de produits de BHAP, renforce ses capacités en matière de R&D et de marketing ainsi que sa compétitivité. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.inalfa.com.

