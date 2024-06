L'indice de santé mentale de TELUS : 45 % des travailleurs se sentent épuisés après leur travail ; la charge de travail excessive est la principale cause d'épuisement professionnel

L'étude montre également que 37 % des travailleurs pensent que l'IA aura une incidence positive sur leur secteur d'activité

BERLIN, 12 juin 2024 /PRNewswire/ -- TELUS Santé a publié aujourd'hui son indice de santé mentale de TELUS (« l'indice »), qui comprend des rapports sur la santé mentale des travailleurs en Europe, au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Canada, en Nouvelle-Zélande, à Singapour et en Australie. Le rapport européen révèle que 45 % des travailleurs se sentent épuisés mentalement et/ou physiquement à la fin de leur journée de travail, la surcharge de travail étant citée comme la principale cause d'épuisement. L'indice a également révélé que 37 % des travailleurs pensent que l'intelligence artificielle (IA) aura une incidence positive sur leur secteur d'activité. L'indice européen comprend des données sur les travailleurs d'Espagne, d'Italie, de France, de Pologne, d'Allemagne et des Pays-Bas.

« Il ne fait aucun doute que les progrès de l'IA apporteront des avantages importants, potentiellement aussi cruciaux que l'ère industrielle ou de l'Internet, a déclaré Paula Allen, directrice mondiale de la recherche et des renseignements client chez TELUS Santé. « Les organisations ont la possibilité d'impliquer leurs employés à cette évolution en s'assurant que les outils et la formation en matière d'IA leur sont facilement accessibles et en leur permettant d'explorer la technologie de première main afin qu'ils puissent découvrir les avantages qu'elle leur apporte dans le cadre de leur travail. Comme pour tout changement, la meilleure façon de le mettre en œuvre est d'impliquer les gens dès le départ, en leur donnant les moyens de saisir les possibilités qui s'offrent et de fournir des informations précieuses. »

L'indice de santé mentale de TELUS a également révélé les éléments suivants :

26 % des travailleurs envisagent d' améliorer leurs compétences en matière d'IA .

. Les jeunes travailleurs sont 60 % plus susceptibles et les gestionnaires sont deux fois plus susceptibles que les non-cadres et les travailleurs de plus de 50 ans d'envisager d'améliorer leurs compétences liées à l'utilisation de l'IA.

Les parents sont 60 % plus susceptibles que les non-parents d'envisager d'améliorer leurs compétences en matière d'IA.

La moitié des travailleurs pensent que l'IA aura une incidence positive sur les soins de santé.

Les travailleurs de moins de 40 ans sont 60 % plus susceptibles que les travailleurs de plus de 50 ans de trouver qu'il est de plus en plus difficile d'être motivé pour faire son travail.

En tant que chef de file en matière de technologie, TELUS est à l'avant-garde de l'intégration et de la mise à l'échelle de l'IA et des technologies génératives dans le cadre de ses activités commerciales, des membres de son équipe et des interactions avec ses clients. En favorisant une culture d'innovation et d'apprentissage continu, TELUS permet aux membres de son équipe d'adopter et d'expérimenter ses outils d'IA internes dans un environnement sûr et sécurisé, sans crainte de commettre des erreurs. TELUS s'est engagée à former une main-d'œuvre qualifiée et habilitée à l'IA afin d'exploiter pleinement le potentiel de l'innovation et de la croissance alimentées par l'IA.

Bien que de nombreux lieux de travail offrent des programmes d'aide aux employés (PAE) qui pourraient aider les employés dans cette situation, une étude de TELUS Santé révèle que près de neuf travailleurs sur dix n'en sont pas certains ou que leur employeur n'offre pas de PAE. Les scores de santé mentale des travailleurs qui n'en sont pas certains ou qui déclarent que leur employeur n'offre pas de PAE sont inférieurs d'au moins quatre points à ceux des travailleurs qui disposent d'un PAE.

En avril 2024, les scores de santé mentale des travailleurs dans les différentes régions étaient les suivants :

Europe : 62,0

: 62,0 Royaume-Uni : 64,6

États-Unis : 71,0

Canada : 64,0

: 64,0 Australie : 62,5

Nouvelle-Zélande : 60,6

Singapour : 62,9

L'indice de santé mentale de TELUS s'appuie sur un système de notation des réponses qui transforme ensuite les réponses individuelles en valeurs de points. Des valeurs de points plus élevées sont associées à une meilleure santé mentale et à un risque moindre pour la santé mentale. Les scores compris entre 0 et 49 correspondent à des niveaux de détresse, les scores compris entre 50 et 79 correspondent à des niveaux de tension et les scores compris entre 80 et 100 correspondent aux niveaux optimaux de santé mentale.

L'indice de santé mentale TELUS de juin comprend également des informations sur la productivité et la motivation au travail, ainsi que sur les niveaux et les causes de l'épuisement professionnel. Lisez l'intégralité de l'indice européen de santé mentale de TELUS ici .

À propos de l'indice de santé mentale de TELUS

Les données servant à établir l'indice de santé mentale de TELUS ont été recueillies par le biais d'un sondage réalisé en ligne du 5 avril 2024 au 17 avril 2024 auprès de 3 000 répondants. Toutes les personnes interrogées résident en Europe et ont été employées au cours des six derniers mois. Les données ont été pondérées statistiquement pour s'assurer que la composition régionale et par sexe de l'échantillon reflète cette population.

À propos de TELUS Santé

TELUS Santé s'est donné pour mission de devenir l'entreprise de bien-être la plus fiable au monde en améliorant l'efficacité globale des soins de santé et en se faisant le défenseur du bien-être en milieu de travail. En intégrant une technologie de pointe en matière de soins de santé à des services complets de soutien aux employés, TELUS Santé offre une approche globale de la santé et du bien-être primaires et préventifs à 72 millions de personnes dans 160 pays. Nos plateformes de santé numérique innovantes, notamment les dossiers médicaux électroniques (DME) et les solutions de soins virtuels, permettent aux professionnels de la santé, aux particuliers, aux employeurs et aux gouvernements de fournir des soins personnalisés de manière efficace. Nos programmes de bien-être des employés offrent un soutien important grâce à des programmes d'aide aux employés (PAE), des ressources en santé mentale, des conseils financiers et des initiatives de bien-être en milieu de travail. Chez TELUS Santé, nous sommes déterminés à révolutionner les soins de santé afin que les gens reçoivent le soutien dont ils ont besoin et que les employés s'épanouissent tant sur le plan personnel que professionnel. Ensemble, rendons l'avenir convivial. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.telushealth.com.