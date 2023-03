L'indice mondial de priorisation de la durabilité permet d'accélérer la transition vers le net zéro pour les fabricants

SINGAPOUR, 10 mars 2023 /PRNewswire/ -- Lors de la récente réunion annuelle du Forum économique mondial 2023 à Davos, le Centre international pour la transformation industrielle (INCIT) a lancé son indice de préparation à la durabilité des consommateurs, ou COSIRI. Premier du genre, le COSIRI est un cadre indépendant, centré sur les fabricants, qui vise à évaluer la maturité des acteurs industriels mondiaux en matière de durabilité, ainsi que leur transparence et leur reporting ESG. Le Forum économique mondial, l'INCIT et la société de transformation commerciale et technologique Capgemini uniront leurs forces pour développer et accélérer le COSIRI.

Le COSIRI aide les fabricants à prendre des décisions plus éclairées en matière de transformation durable en se basant sur les prochaines étapes proposées par le système COSIRI. En outre, le cadre du COSIRI comprend un système de notation par étoiles de la durabilité qui indique la réduction de l'équivalent en dioxyde de carbone du fabricant. L'équivalent en dioxyde de carbone est une mesure qui permet d'évaluer les effets des gaz à effet de serre sur le climat.

« En tant que cadre de durabilité pionnier, indépendant et axé sur les fabricants, le COSIRI est un outil puissant qui va changer la donne pour l'industrie manufacturière au niveau mondial avec un impact significatif », a déclaré Raimund Klein, PDG et fondateur de l'INCIT. « Grâce à l'utilisation du COSIRI, les fabricants seront plus à même de définir, de surveiller et de suivre leurs progrès vers les objectifs de durabilité. »

Pour aider les entreprises à devenir plus durables et à obtenir un avantage concurrentiel, le COSIRI permet une évaluation neutre et quantifiable des performances d'une organisation en matière de durabilité. La maturité est évaluée à travers quatre dimensions : l'atténuation stratégique des risques climatiques, les processus commerciaux durables, les technologies propres et la mise en œuvre de la fonction ESG dans l'organisation. La matrice de priorisation du COSIRI s'appuie sur les normes du Protocole des gaz à effet de serre ( https://ghgprotocol.org/ ) et sur l'objectif commercial unique de la société, afin de calculer et de recommander la prochaine étape des actions de réduction des GES et l'ensemble du parcours de durabilité.

Le COSIRI est également un cadre structuré et impartial qui offre une vision globale, intégrant tous les éléments de durabilité. Le processus d'évaluation du COSIRI est conçu pour être rapide et facile, et ne dure que deux jours. Sa rigueur et sa structure permettent aux entreprises de surveiller et de suivre de manière cohérente les progrès de la transformation au fil du temps ; les entreprises seront également en mesure de comparer leurs performances en matière de durabilité à celles de leurs pairs au niveau mondial.

Francisco Betti, responsable de l'industrie manufacturière et de la production au Forum économique mondial, a ajouté : « Le cadre du COSIRI constitue une avancée majeure dans la promotion d'une industrie manufacturière intelligente et durable au niveau mondial. Il s'agit d'un outil puissant pour aider les gouvernements, les entreprises et les parties prenantes à améliorer la transparence et la visibilité dans les chaînes de valeur de la fabrication. Le COSIRI a le potentiel d'améliorer considérablement la compétitivité des entreprises sur le marché mondial. »

Roshan Gya, président-directeur général de Capgemini Invent et membre du comité exécutif du groupe Capgemini, a commenté : « Le lancement du COSIRI arrive à point nommé pour fournir une vision transparente et constructive des progrès réalisés en matière de durabilité. Le COSIRI va non seulement favoriser la prise de conscience et l'engagement à travers les industries, mais aussi permettre l'accélération nécessaire autour de la décarbonisation Scope 3 pour soutenir la communauté industrielle au sens large dans ce défi. L'objectif est de créer un mouvement mondial d'entreprises intensifiant leurs efforts vers le net zéro. »

Les partenaires de co-développement qui ont aidé l'INCIT dans l'itération de faisabilité finale du COSIRI sont Glendale, Ball, Viessmann, Coherent, Eldor et HP.

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/2009383/CoSiri_logo_colour_Logo.jpg

