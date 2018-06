L'indice Stars Allianz 5A publie les classements de l'indice de valeur commerciale des stars du sport chinois de 2018 et de l'indice de la valeur potentielle des stars du sport chinois de 2018

Pour la première fois, le nageur chinois Sun Yang s'est hissé à la première place du classement complet de l'indice de valeur commerciale des stars du sport chinois, et il est suivi de l'athlète, Su Bintian, et du joueur de badminton, Lin Dan. Le joueur de basket Ding Yan Yuhang occupe la quatrième place du classement. À noter que la valeur commerciale de Wu Dajing, qui a remporté la seule médaille d'or de la Chine aux Jeux olympiques d'hiver de 2018 à Pyeongchang, a fait un saut énorme, comme en témoigne son ascension à la septième place. Le top 10 comprend également la frappeuse extérieure et capitaine de l'équipe nationale chinoise de volleyball, Zhu Ting, le multiple champion du monde chinois de tennis de table, Zhang Jike, le nageur chinois médaillé d'or au championnat du monde, Ning Zetao, le joueur professionnel de snooker, Ding Junhui et le basketteur de l'équipe NBA des Houston Rockets, Zhou Qi.

Ding Yan Yuhang est arrivé en tête du classement de l'indice de valeur potentielle des stars du sport chinois avec 93,03 points, suivi de Ma Long (92,23 points) et Wu Dajing (85,76 points).

Stars Allianz Online Sports & Culture Media Co. Ltd. (« Stars Allianz ») a établi l'indice Stars Allianz 5A en s'appuyant sur l'écosystème 5A, qui a été créé en analysant et en comparant un énorme volume de données provenant d'une base de données Big Data. La base de données combine les résultats d'études de marché à long terme menées par des experts de la recherche spécialisés dans le sport, la science actuarielle, la collecte de données, la modélisation mathématique et le marketing.

Stars Allianz est un fournisseur de services complets d'analyse des données, qui s'adresse à l'industrie des sports en Chine. La société a été fondée par des professionnels de l'industrie, sous la direction des autorités responsables du développement de l'industrie des sports du pays. La société se consacre principalement à la création et la conception de produits, aux investissements, à la gestion de projets et à l'expansion commerciale liée au domaine du divertissement sportif en Chine. Forte de plusieurs années d'expérience dans la recherche sur le marché, la société continue à tirer parti de ses principales ressources de grande qualité en développant sa présence et en se démarquant de ses homologues grâce à ses avantages inégalés.

