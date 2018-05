L'industrie du mohair d'Afrique du Sud répond aux accusations de maltraitance des animaux

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/687257/Mohair_South_Africa_Logo.jpg )



Bien que nous considérions que la plus grande partie du rapport et le court métrage qui l'accompagne ne correspondent pas à la réalité factuelle et donnent une image fausse de l'industrie du mohair d'Afrique du Sud, certains problèmes isolés ont été soulevés et nous avons lancé une enquête pour examiner ces problèmes directement et dans les plus brefs délais.

Au cours des dix dernières années, l'industrie a pris grand soin d'introduire des pratiques de production durables, accompagnées d'audits tiers dès le début de cette année. Ces audits tiers seront étendus et réalisés en collaboration avec les organisations de protection des animaux.

Dès que nous aurons terminé l'enquête et identifié les individus qui ont transgressé les Directives industrielles durables, des mesures punitives seront mises en œuvre et ils feront l'objet de poursuites en vertu de la loi sur la Protection des animaux.

Les chèvres angora sont élevées pour leur fibre et ne subissent pas de violences intentionnelles car elles constituent les moyens d'existence de tous les éleveurs de mohair. Le traitement des animaux détermine au final les revenus et la durabilité de l'éleveur.

En tant qu'industrie, nous sommes passionnés par nos animaux, notre fibre et par chacune des 30 000 personnes qui dépendent de l'industrie du mohair pour gagner leur vie. Nous voulons transmettre la passion et l'engagement des producteurs sud-africains et de notre remarquable industrie - une passion et un engagement qui sont largement reconnus par la communauté internationale.

Dans l'intérim, tout le mohair produit sur les fermes impliquées durant l'enquête sera suspendu et retiré des ventes aux enchères jusqu'à ce qu'elles aient été auditées et que leur conformité aux directives industrielles soit confirmée.

Deon Saayman

Directeur général - Mohair South Africa

