L'industrie française de la téléphonie mobile accélère le déploiement des API de réseau grâce à l'initiative Open Gateway de la GSMA

Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR fournissent deux API de réseau pour aider les entreprises en ligne à lutter contre la fraude et l'usurpation d'identité numérique

PARIS, 4 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Dans le cadre de l'initiative mondiale GSMA Open Gateway, les quatre principaux opérateurs mobiles français - Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR - annoncent aujourd'hui qu'ils uniront leurs forces pour fournir des services conçus pour aider les développeurs d'applications et les entreprises à lutter contre la fraude en ligne et à protéger les identités numériques des clients mobiles.

Les opérateurs lancent deux interfaces programmables d'application (API) pour le marché français - KYC Match et SIM Swap - développées selon la nouvelle norme CAMARA qui vise à harmoniser les spécifications entre les opérateurs de téléphonie mobile. La France est le premier pays au monde où les quatre principaux opérateurs lancent l'API appelée KYC Match, qui renforce la façon dont les entreprises en ligne vérifient l'identité de leurs nouveaux clients. Plusieurs opérateurs mettent également la vérification des numéros à la disposition de la communauté des développeurs.

La France a connu une augmentation de 37 % des transactions en ligne depuis la pandémie de Covid, pour un total de 2,35 milliards d'euros en 2023, dont 77 % sur des appareils mobiles. En parallèle, 80 % des entreprises françaises déclarent avoir subi des tentatives de fraude en ligne, 45 % d'entre elles affirmant que la fraude en ligne a augmenté au cours des 12 derniers mois. Le nombre de cas d'usurpation d'identité numérique a augmenté de 40 % au cours des quatre dernières années, selon les chiffres du ministère français de l'Intérieur. Ces nouvelles API contribueront à protéger les identités mobiles des consommateurs en ajoutant une couche supplémentaire de défense contre les fraudeurs.

Les API ont été développées et rigoureusement testées sur le marché français avec un certain nombre d'institutions financières, telles que BforBank (la branche en ligne du Crédit Agricole) ou Fortuneo (filiale du Crédit Mutuel Arkéa) qui utilisent KYC Match pour sélectionner les nouveaux clients en partenariat avec DQE Software. Plus d'une vingtaine d'entreprises en France utilisent déjà les API des opérateurs télécoms pour prévenir les fraudes par prise de contrôle de compte et vérifier l'identité des clients lors des transactions et des processus d'accueil.

En réunissant des opérateurs du monde entier, l'initiative GSMA Open Gateway facilite la conception de produits numériques capables de fonctionner de manière transparente sur tous les appareils, quel que soit le pays ou l'opérateur. Depuis le lancement, 67 groupes de réseaux mobiles, représentant un total de 278 réseaux et les trois quarts des connexions mobiles dans le monde, ont adhéré à l'initiative, ainsi que 26 partenaires de distribution.

