LINE Games abre pré-registro global para seu novo jogo de ação PvP multijogadores SMASH LEGENDS

No SMASH LEGENDS, os jogadores desfrutarão de batalhas cheias de ação e aceleradas de 3 minutos para derrotar os oponentes no ringue da arena. O jogo é caracterizado por sua jogabilidade simples e intuitiva, apresentando o mundo inspirado em conto de fadas e personagens ilustrados em gráficos 3D casuais atraentes.

SMASH LEGENDS apresenta um total de oito personagens executáveis ("Legends") e seis modos, que variam de duelos individuais, ponto de captura 3 contra 3 e Battle Royale de até 8 jogadores. Como um título multiplataforma, oSMASH LEGENDS oferece suporte de jogo cruzado entre dispositivos móveis e o PC (Steam).

Para comemorar o pré-registro global do SMASH LEGENDS, a LINE Games recompensará todos os jogadores pré-registrados com a skin (pele) de Peter, e os jogadores que se inscreverem no Google Play também receberão o Key Doubler.

Para obter mais notícias e eventos sobre o SMASH LEGENDS e fazer o pré-registro, acesse o site oficial do jogo e a página de pré-registro.

Assista ao PV oficial do jogo aqui: https://youtu.be/IfUvDBVATcg

Links

Site oficial: https://sl-us.floor.line.games

Facebook: https://www.facebook.com/SmashLegendsGL

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC-6ALpB6VNNQ1ntrGykfD3w

Página de pré-registro: http://www.smash-legends.com/sl/2021/pre-registration

SMASH LEGENDS Desenvolvimento 5minlab Co.,Ltd. Serviço LINE Games Corporation Gênero PvP de ação multijogadores Plataforma Celular (Android / iOS), PC (Steam)

Contatos para a imprensa: [email protected]

Sobre a LINE Games Corporation

A LINE Games Corporation, uma empresa afiliada da global messenger service LINE, é especializada no negócio de games. Com sede em Seul, Coreia, os jogos da LINE Games surgiram como o principal desenvolvedor e editor em agosto de 2018, ao adquirir o NextFloor, que fabrica e atende títulos móveis aclamados desde 2012.

A LINE Games está atualmente expandindo seu negócio global de games, começando com lançamentos globais de seus principais sucessos móveis, como Exos Heroes, seguido de seu título de console Buried Stars em Nintendo Switch e PlayStation 4.

Com base em sua linha de jogos móveis casuais e de dramatização, a LINE Games está trabalhando atualmente com títulos para computadores e consoles que vão desde MMORPGs de mundo aberto e MOBAs de sobrevivência até RPGs de TPS. A LINE Games está trabalhando em estreita colaboração com seu "desafio divertido" para fazer ótimos jogos em todas as plataformas e gêneros.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1455217/MAIN_SL_sizsS.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1455218/SUB_SL_Mobile_Screenshot.jpg

FONTE LINE Games Corporation

