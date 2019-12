Linea Alimentos encerra o ano com inúmeras novidades de produtos para quem deseja uma alimentação mais saudável e saborosa

Segundo o mais recente estudo Estilos de Vida 2019 da Nielsen, 28% dos lares brasileiros adotam alguma medida saudável e essa é uma aspiração para 53% deles. Além disso, 64% da população segue alguma dieta que limita o consumo de determinados ingredientes. De olho nesse público cada vez maior e mais exigente, a Linea Alimentos, reconhecida pelo maior portfólio de alimentação saudável sem açúcar do país, investiu esse ano num mercado com uma alta demanda: os snacks de proteína.

Esse tipo de produto que, até então, estava presente apenas em lojas esportivas, agora também pode ser encontrado nas grandes redes varejistas. A Linea Alimentos entrou nesse setor com um produto, sem açúcar, que sacia a fome com 11 gramas de proteína por porção. Numa dieta equilibrada, usar uma alta quantidade de proteína ajuda a acelerar o metabolismo, prevenir a perda de massa muscular e a reduzir o índice glicêmico do carboidrato, evitando o acúmulo de gordura corporal.

Outro produto com eficientes macronutrientes para o gerenciamento de peso é o shake substituto de refeição. Esse ano a empresa lançou um novo sabor, o Cookies' n Cream, o primeiro do mercado com BCAA (suplemento auxiliar no ganho de massa muscular) e com proteínas de alto valor biológico, como colágeno e Wey Protein.

Esses são alguns exemplos que comprovam a preocupação da empresa em oferecer um portfólio cada vez mais diversificado de produtos sem açúcar e saudável. Como é o caso da reformulação das barras de cereais que auxiliam na melhoria nutricional, a partir da junção de três grãos integrais: chia, linhaça e quinoa.

"Nossos investimentos esse ano tiveram como objetivo tornar mais democrático o acesso dos consumidores a um portfólio cada vez mais amplo de produtos saborosos, saudáveis e seguros. E esperamos continuar lançando novos produtos com esse mesmo foco em 2020", afirma Fernanda Perillo, gerente de marketing da Linea Alimentos.

