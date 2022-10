Linea Alimentos lança chocolate em embalagens de 75g, um dos tamanhos preferidos dos consumidores

Entre 10 chocolates saudáveis mais vendidos, cinco são da marca que é líder no mercado de chocolate sem açúcar

SAO PAULO, 7 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- Para ganhar maior visibilidade com os consumidores de chocolates, saudáveis ou não, a Linea Alimentos resolveu apostar em um novo formato de embalagens para alguns sabores de seus chocolates: agora eles ganham a versão 75g. Essa é a nova estratégia da empresa para aparecer mais nas gôndolas e gerar mais experimentação de um dos únicos chocolates do mercado realmente saudáveis e saborosos.

Atualmente ela é a marca líder em chocolates sem açúcar e entre os 10 chocolates saudáveis mais vendidos, cinco são da Linea. "Essa é uma categoria muito importante para a Linea, que está em destaque junto aos adoçantes e geleias. Como líderes de categoria segundo a Scanntech, não poderíamos deixar de trazer ao consumidor o chocolate no formato que ele mais busca: o tablete para compartilhar.", explica Marianna Breda, Gerente de Marketing da Linea Alimentos.

"Essa nova apresentação vai nos ajudar a ser uma nova opção para o consumidor. E ao provar, ele vai conseguir perceber o nosso grande diferencial: além de saudável, temos um chocolate muito saboroso", ressalta ela.

A manteiga de cacau como primeiro ingrediente traz ao produto maciez e cremosidade Além de ser baixo sódio e sem glúten, vem com colágeno e possui até 124 kcal por porção. A versão 75 gramas traz os três sabores campeões de vendas: chocolate ao leite, chocolate branco com cookies'n cream e chocolate dark 58% cacau. O produto ainda possui o selo Eureciclo.

Os produtos já podem ser encontrados no e-commerce da Linea e em breve nas principais lojas de supermercado do Brasil, com o valor sugerido de R$ 16,90.

