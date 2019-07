Linea Alimentos lança plataforma de e-commerce, ampliando o canal de experimentação de seus produtos

No ano passado, a Linea Alimentos investiu fortemente em autoconhecimento e encomendou duas pesquisas para entender um pouco mais quanto ao seu papel no mercado de saudabilidade, assim como o comportamento do shopper de adoçantes nas gôndolas. A marca descobriu, por exemplo, que 74% dos entrevistados iam a determinado corredor para comprar algo específico e já pré determinado, não buscando conhecer novidades.

Durante os últimos anos, a empresa se tornou a maior marca de alimentação saudável sem açúcar do país, e concentrou seus esforços na inovação de produtos sem açúcar, em versões ainda mais saudáveis, seguras e saborosas. Toda a estratégia de reposicionamento, por meio da comunicação e o e-commerce, estão sendo feitos também para que isso seja melhor apresentado. Com a pesquisa, a Linea Alimentos percebeu que muitos consumidores se surpreendiam com o fato de que não conheciam todos os produtos.

Segundo Ebit Nielsen, as previsões para 2019 no setor de e-commerce são de 15% de crescimento. Para Linea Alimentos, além de reduzir problemas de distribuição, essa mudança na jornada do consumidor complementa o ponto de venda fixa, pois se torna um grande canal de experimentação. "A Linea Alimentos é uma marca que caminha para entregar soluções aos seus consumidores desde o seu início no mercado. Queremos melhorar o nossa entrega e relacionamento com o público. Só no primeiro dia da nova campanha institucional, já tivemos um aumento de 44% no tráfego do nosso site. Estamos muito otimistas com os resultados que o e-commerce pode nos trazer", afirma Fernanda Perillo, Gerente de Marketing da Linea Alimentos.

