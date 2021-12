LINEPHARMA INTERNATIONAL DÉPOSE UNE DEMANDE D'AUTORISATION DE FABRICATION ET DE MISE SUR LE MARCHÉ DE LA PILLULE ABORTIVE AU JAPON

LONDRES et TOKYO, 23 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Linepharma International Ltd, leader mondial de l'avortement médicamenteux, a annoncé aujourd'hui que sa filiale Linepharma KK a demandé l'autorisation de fabrication et de commercialisation au Japon pour son médicament oral MEFEEGO™ pour l'interruption médicale de grossesse jusqu'à 63 jours de gestation. Ce médicament est reconnu comme la référence internationale pour l'avortement médical du premier trimestre i et figure sur la liste des médicaments essentiels pour l'avortement de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) ii

Une soumission réussie au Japon constituerait le premier médicament autorisé pour l'avortement médical au Japon et suivrait les lancements en Australie et au Canada et plus récemment en Corée du Sud, où une soumission aux autorités sanitaires sera faite plus tard cette année. Disponible dans 80 pays, la pilule abortive a maintenu un record de sécurité exceptionnel dans le monde entier.iii

L'association médicamenteuse de mifépristone et de misoprostol, premier conditionnement combiné au monde, sera connue au Japon sous le nom de MEFEEGO™. La demande adressée à l'Agence des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux (PMDA) se fonde sur les résultats d'un essai clinique japonais de phase III portant sur 120 femmes âgées de 18 à 45 ans. Si le médicament est approuvé, les 156 430 Japonaises qui ont subi une procédure d'avortement chirurgical rien qu'en 2019 auront une autre option thérapeutique basée sur leur besoin individuel.

« Linepharma est un pionnier mondial de la médecine de l'avortement et se consacre à l'amélioration de la santé sexuelle et reproductive, notamment par la découverte, le développement et la distribution de solutions de santé innovantes, dont un médicament combiné pour l'avortement. Nous sommes tout aussi déterminés à travailler en étroite collaboration avec les organismes de réglementation de la santé, les professionnels de la santé, les groupes de patients et les autres parties prenantes pour garantir l'accès à des options sûres et efficaces », a déclaré Marion Ulmann, Directrice Générale de Linepharma International. « Notre demande d'autorisation de mise sur le marché de MEFEEGO au Japon est une étape très importante pour les femmes japonaises qui, pour la toute première fois, disposeront d'une toute nouvelle option pour l'avortement. »

Environ 73 millions d'avortements provoqués ont lieu chaque année dans le monde. Selon les estimations mondiales, 45 % de tous les avortements provoqués ne sont pas sûrs. iv Selon l'OMS, l'avortement est une intervention sanitaire simple et sûre qui peut être prise en charge efficacement par un large éventail de professionnels de la santé au moyen de médicaments ou d'une procédure chirurgicale. v

À propos de Linepharma International Ltd.

Linepharma International Ltd. a été créée en 2010 et opère actuellement dans plus de 25 pays en Amérique du Nord et du Sud et dans la région Asie-Pacifique. Conformément aux données scientifiques les plus récentes et aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, Linepharma fournit des produits pour l'avortement médicamenteux au Canada, en Amérique latine, en Asie et en Australie. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.linepharma.com

Linepharma KK

Linepharma KK a été créée en mai 2020 et a acquis une licence en tant que société pharmaceutique en juillet 2021. Linepharma KK s'engage à améliorer la santé des femmes grâce à des produits et des solutions axés sur des besoins médicaux non satisfaits, notamment un médicament oral pour l'interruption médicale de grossesse.

RÉFÉRENCES i JOGC 2019 Barrières et éléments facilitant la mise en œuvre de l'avortement médical au premier trimestre avec la Mifépristone dans la province de Québec : Une enquête qualitative Marie-Soleil Wagner, MD, MS ; Sarah Munro, PhD ; Elizabeth S. Wilcox, MA ; Courtney Devane, RN, MN ; Wendy V. Norman, MD, MH Sc ; Sheila Dunn, MD, MSc ; Judith A. Soon, RPh, PhD ; Edith Guilbert, MD, MSc ii www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/abortion iii www.actioncanadashr.org/resources/factsheets-guidelines/2019-04-06-faq-abortion-pill-mifegymiso iv Bearak J, Popinchalk A, Ganatra B, Moller A-B, Tunçalp Ö, Beavin C et al. Grossesses non désirées et avortements en fonction du revenu, de la région et du statut juridique de l'avortement : estimations issues d'un modèle complet pour 1990-2019. Lancet Glob Health. Septembre 2020; 8(9):e1152-e1161. doi : 10.1016/S2214-109X (20)30315-6 v www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/abortion

