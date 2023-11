Lingang aide les entreprises étrangères à réaliser une croissance de haute qualité en Chine

SHANGHAI, 6 novembre 2023 /PRNewswire/ -- La sixième Exposition internationale d'importation de la Chine (CIIE) se tiendra du 5 au 10 novembre à Shanghai. Il s'agit non seulement d'une plateforme permettant aux exposants et aux acheteurs de se rencontrer et d'échanger des idées, mais aussi d'un lieu idéal pour permettre aux exploitants de parcs chinois de montrer leurs capacités et leurs services.

Caohejing Hi-Tech Park Lingang Life Science & Tech Park

Dans le hall d'exposition du groupe Lingang, le stand de la société allemande Lenze occupe une place de choix et attire l'attention de nombreux visiteurs. « Nous sommes très reconnaissants au groupe Lingang de nous offrir une scène aussi extraordinaire pour lancer nos nouveaux produits. C'est une excellente occasion de nous faire connaître auprès d'un plus grand nombre de clients », a déclaré Li Jin, directeur national principal des ventes de Lenze Chine.

Lenze, qui a participé à la CIIE pour la première fois cette année, est une société d'automatisation de premier plan au niveau mondial dans le domaine de l'ingénierie mécanique. Elle a investi dans Lingang en 2007 et est devenue depuis un « vieil ami » du parc.

Depuis 2019, grâce à la création de la zone spéciale de Lin-gang de la zone pilote de libre-échange de Chine (Shanghai), la base de Lenze dans la région est passée d'un site de fabrication à son deuxième siège mondial ainsi qu'au siège de l'Asie de l'Est, qui comprend des fonctions de recherche et développement, de fabrication et de vente. Le rôle de l'entreprise a également évolué, passant de « En Chine pour la Chine » à « En Chine pour le monde ».

La croissance remarquable de Lenze en Chine n'est qu'un exemple des services que le groupe Lingang a fournis aux investisseurs étrangers.

Dès ses débuts, le groupe Lingang a adopté un état d'esprit de croissance mondialisée. Le parc de haute technologie de Caohejing, qui est l'un des parcs industriels actuellement exploités par Lingang, a attiré de nombreux investisseurs technologiques étrangers dès la fin des années 1980, tels que Philips, AT&T, Air Liquide, 3M et METTLER TOLEDO. Aujourd'hui, 144 entreprises figurant au classement mondial Fortune 500 ont établi des succursales à Caohejing, ce qui en fait l'une des destinations les plus populaires pour les entreprises multinationales qui souhaitent ouvrir leur siège régional et leur centre de R&D à Shanghai.

Pour un parc industriel, une conception de haute qualité est un facteur clé de succès pour attirer les investisseurs et favoriser leur croissance future.

Le groupe Lingang a collaboré avec la société britannique Arlington Park pour développer le Caohejing Sci-Tech Oasis Park, un « parc dans le parc » doté d'une infrastructure et de services de premier plan à l'échelle mondiale. Ces dernières années, le groupe a renforcé ses capacités de soutien et ses installations pour un certain nombre d'industries prioritaires, telles que les circuits intégrés, la biomédecine et la fabrication intelligente. En comprenant les processus commerciaux et la structure organisationnelle propres à ses clients, Lingang est désormais en mesure de leur fournir les usines et les installations les plus adaptées, les plus rentables et les plus pratiques.

Le fournisseur de solutions de chauffage et de climatisation Johnson Controls - Hitachi Air Conditioning, leader mondial, est un autre bon exemple. Il a choisi d'investir dans le parc Lingang Fengxian parce qu'il existe autour de ce parc un ensemble complet d'industries manufacturières vertes à faible émission de carbone. Les deux parties travailleront ensemble pour créer une synergie en stimulant la croissance des entreprises des segments supérieur et inférieur de cette chaîne industrielle.

Comme l'a montré l'affaire Lenze, les services de Lingang ont souvent dépassé les attentes des investisseurs. Au cours de cette CIIE, le groupe Lingang a invité près de 100 entreprises à investissements étrangers à rejoindre son hall d'exposition, dont beaucoup sont implantées dans les parcs du groupe. Lingang a proposé des services personnalisés pour les aider à renforcer leur image de marque, à saisir les opportunités offertes par la CIIE et à gagner davantage d'amis et de clients.

Les excellents services du groupe Lingang ont également favorisé le développement durable de haute qualité des entreprises à investissement étranger en Chine. Le groupe a fait de gros efforts pour réaliser son ambition ESG en mettant en place un « cadre de soutien à l'innovation à six piliers », qui se concentre sur la fourniture d'un système de soutien à l'innovation pour les innovations technologiques, numériques, vertes, de service, financières et à l'étranger. Le groupe vise à trouver un modèle de croissance équilibré pour créer des valeurs économiques, sociales et environnementales.

Par exemple, Tesla a reçu l'autorisation officielle de commencer ses travaux de terrassement en 2018. En 2019, sa Gigafactory a franchi trois étapes remarquables - la pose de la première pierre, le début de l'exploitation et la livraison de l'usine - en l'espace d'un an. En 2020, cette usine a commencé à produire en masse des voitures Model 3 et à les exporter sur le marché européen.

Derrière cette vitesse étonnante se cache le service de haute qualité du groupe Lingang, qui s'appuie sur sa connaissance approfondie de la région, des secteurs d'activité de ses clients et de leur expertise. Elon Musk, le fondateur de Tesla, a personnellement fait l'éloge de la vitesse étonnante de Shanghai.

L'expansion rapide des entreprises étrangères en Chine est également soutenue par les réformes institutionnelles entreprises par les régions où sont situés les parcs de Lingang. Par exemple, la zone spéciale de Lin-gang de la zone pilote de libre-échange de Shanghai n'a cessé d'améliorer son niveau d'ouverture depuis sa création il y a plus de quatre ans. En conséquence, les investissements directs étrangers dans cette zone ont maintenu un taux de croissance annuel de plus de 50 %. Elle a créé la première zone franche globale de Chine (zone de libre-échange de Yangshan) et la première société de gestion de patrimoine contrôlée par un investisseur étranger. Elle accélère également le développement de plateformes internationales de négociation d'actifs financiers, de la Bourse du pétrole et du gaz naturel de Shanghai et de l'International Board for Reinsurance Trading, pour ne citer que quelques réalisations en matière d'innovation institutionnelle. On estime que d'ici 2025, la zone pilote de libre-échange de Lin-gang accueillera 10 000 talents étrangers et délivrera plus de 3 000 permis de travail pour étrangers.

La croissance de qualité des entreprises étrangères contribuera également à améliorer la qualité de vie des Chinois. En juin dernier, Medtronic Inc. a commencé à construire sa première chaîne de fabrication au Lingang Life Science & Tech Park afin de mieux répondre aux besoins des patients chinois.

« Nous espérons que notre projet Lingang continuera à dépasser les attentes pour mieux servir non seulement les patients du pays, mais aussi ceux d'autres régions du monde », a déclaré Alex Gu, vice-président principal et président de Medtronic Greater China.

Liens vers les images jointes :

Légende : Parc Hi-Tech Caohejing

Légende : Parc Lingang Life Science & Tech

