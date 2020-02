Linglong besteht die Prüfung für potenzielle Lieferanten von MAN

SI RACHA, Thailand, 17. Februar 2020 /PRNewswire/ -- Linglong Tire konnte 2020 auf einen erfolgreichen Start blicken. Vom 7. bis 9. Januar führte das Prüfteam für potenzielle Lieferanten von MAN Truck & Bus eine dreitägige Vor-Ort-Prüfung bei Linglong International Tire (Thailand) Co., Ltd. durch (nachstehend LLIT). Schließlich bestand das TBR-Werk von LLIT erfolgreich die Prüfung für potenzielle Lieferanten von MAN und wurde in das Lieferantensystem des Unternehmens aufgenommen. Dies belegt LLITs Qualifikation und Kompetenz, um OE-Dienste für internationale erstklassige Nutzfahrzeughersteller zu erbringen.