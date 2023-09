Linha branca da LG é destaque da campanha Ver Para Crer

WashTower e Side by Side InstaView estão entre os produtos com tecnologia que Só a LG Tem

SÃO PAULO, 30 de setembro de 2023 /PRNewswire/ -- Com objetivo de destacar as tecnologias exclusivas da marca e gerar experimentação dos produtos, a LG Electronics lançou recentemente no Brasil a Campanha Ver Para Crer – os produtos que só a LG tem. A ideia é mostrar que, uma vez que o cliente vê e usa os produtos que só a LG tem, se apaixona e vira um consumidor fiel. A comunicação é orientada para a experiência do cliente, o que tem ganhado os consumidores na prática.

Um dos destaques em linha branca é a Geladeira Smart LG Side by Side InstaView, que traz revolução em tecnologia e espaço, com ampla capacidade de armazenamento, espaço interno otimizado e design moderno, agregando mais sofisticação e estilo à decoração do ambiente.

A geladeira conta com a tecnologia InstaView Door-in-Door, um painel de vidro elegante que se ilumina com duas batidas, permitindo que os usuários vejam o interior sem necessidade de abrir a porta, reduzindo a perda de ar frio e economizando energia. Para manter os alimentos frescos por mais tempo, vem equipada com diversas funcionalidades, dentre elas o Hygiene Fresh+, um filtro em 5 camadas que elimina até 99,999% de bactérias e remove o mau odor.

O produto também possui a exclusiva máquina de gelo embutida Craft Ice, que permite fazer gelos em formato de esferas que derretem lentamente, mantendo o sabor e a refrescância dos drinks, transformando sua casa em um sofisticado bar. Outra evolução é a tecnologia UVnano no dispenser de água. O uso de luz ultravioleta garante a eliminação de até 99,99% das bactérias no bocal e a certeza de água sempre pura para toda a família. Além disso, a geladeira ainda conta com conectividade via aplicativo LG ThinQ e gavetas com controle de umidade, além de 10 anos de garantia no compressor Linear Inverter.

Na categoria Lava e Seca, a WashTower traz um novo conceito de lavanderia premium, sendo uma lavadora e secadora em formato de torre com design e recursos inovadores. O produto tem portas de vidro temperado, cesto 100% em aço inox, acabamento em aço escovado e com elementos decorativos cromados, unindo sofisticação e resistência. Com 17kg de capacidade na lavadora e 16kg na secadora, o principal destaque fica por conta da Inteligência Artificial. Com base em um estudo de mais de 20.000 lavagens acumuladas, o sensor analisa a quantidade e os tipos de tecido no cesto e utiliza o melhor padrão de lavagem para as roupas, preservando melhor os tecidos. A facilidade também está presente no painel de controle central e no pareamento Smart, que conecta lavadora e secadora e já programa os ciclos de secagem automaticamente, com duração e temperatura ideais para as roupas.

"A Campanha Ver Para Crer é um convite para que os consumidores experimentem os produtos de linha branca da LG e comprovarem a mais alta tecnologia, inovação e conectividade, com as características que Só a LG tem", explica Sonah Lee, head de Marketing da LG do Brasil. Com forte DNA ligado à inovação, a LG também disponibiliza o aplicativo ThinQ, uma plataforma exclusiva que traz conectividade de forma fácil e tangível para todos. O uso da tecnologia facilita o dia a dia dos clientes e proporciona mais bem-estar e tempo para apreciar com quem mais importa.

Os produtos encontram-se disponíveis no site: https://www.lg.com/br/washtower-lava-e-seca e https://www.lg.com/br/geladeiras-instaview-door-in-door

